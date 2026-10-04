Морозы до -15 накроют Европу: какой будет погода в Украине до конца октября

На фоне довольно мягкой украинской погоды в Европе формируется гораздо более серьезное похолодание.

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Какой будет погода в Украине до конца октября / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Кратко:

До 8 октября в Украине ожидается бабье лето

Днем температура местами поднимется до +25…+26 градусов

Уже 9 октября дожди и холодный фронт изменят погоду

Погода в Украине в начале октября приготовила очередные температурные качели. После первых заморозков и достаточно прохладного начала месяца страна снова окажется под влиянием антициклона: уже в ближайшие дни температура начнет повышаться, осадков почти не будет, а к середине рабочей недели в отдельных регионах воздух прогреется до +25…+26 градусов. Однако долго такое октябрьское тепло не продержится.

Уже ближе к пятнице Украину пересечет атмосферный фронт, который принесет дожди, порывистый ветер и ощутимое похолодание.

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Одновременно значительно более мощное вторжение холодного воздуха готовится в северной части Европы. В Скандинавии в период примерно с 7 по 13 октября ночные температуры местами могут опускаться до −15 градусов, а затем арктический воздух начнет распространяться южнее, в том числе в сторону Польши. Однако говорить о приходе таких же морозов в Украину сейчас оснований нет: актуальный недельный прогноз показывает намного более мягкий сценарий.

На более дальнюю перспективу внимание синоптиков привлекает и предстоящая зима. Климатические модели действительно указывают на очень сильное Эль-Ниньо и повышенную вероятность более теплой зимы в Европе, однако это вовсе не означает, что Украина останется без мороза и снега. Скорее речь идет о неустойчивой зиме с частыми оттепелями, температурными скачками и снегом, который во многих регионах будет быстро таять.

В Украине начинается настоящее октябрьское бабье лето

Начало недели 5–11 октября пройдет преимущественно под влиянием области высокого атмосферного давления, прогнозирует синоптик Игорь Кибальчич. Антициклон будет блокировать активные атмосферные фронты, поэтому в большинстве регионов ожидается спокойная, сухая и довольно солнечная погода. Именно такие условия соответствуют классическому бабьему лету: холодные ночи будут сочетаться с быстрым дневным прогревом, а осадки станут редкостью.

В понедельник, 5 октября, на большей части территории Украины существенных осадков не прогнозируется. Температура ночью составит преимущественно +6…+11 градусов, а днем воздух прогреется до +17…+23 градусов. Во вторник ситуация практически не изменится: ночью ожидается +7…+12 градусов, днем - снова около +17…+23. Официальный Укргидрометцентр также прогнозирует на 5–7 октября преимущественно сухую погоду с дневной температурой +16…+23 градуса. Небольшой дождь 5 октября возможен лишь местами в северных областях, а 6 октября - в Крыму.

Таким образом, резких холодов в начале недели ждать не стоит. Более того, после довольно прохладных первых дней октября температурный фон начнет повышаться, а во многих областях погода окажется заметно теплее, чем несколькими днями ранее.

О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

До +25…+26 градусов: когда будет самый теплый день недели

Пик потепления ожидается в середине рабочей недели. В среду, 7 октября, антициклон продолжит определять погоду практически по всей стране. Осадков не ожидается, местами ночью и утром могут образовываться туманы. Ночью температура составит около +7…+13 градусов, на морском побережье - до +15, а днем воздух прогреется уже до +20…+25 градусов.

Еще теплее может стать в четвер, 8 октября. Согласно прогнозу, ночью ожидается +8…+14 градусов, а днем температура во многих регионах поднимется до +20…+26. При этом существенных дождей также не прогнозируется, а ветер останется относительно слабым. Для первой половины октября такие показатели будут достаточно высокими, поэтому 7–8 октября фактически станут кульминацией нынешней волны бабьего лета.

Однако между дневной и ночной температурой сохранится большая разница. Даже при +23…+26 днем после захода солнца воздух будет быстро остывать, а утром местами вероятны туманы. Поэтому говорить о возвращении полноценного лета не стоит - это типичная осенняя антициклональная погода.

Уже в пятницу погода начнет резко меняться

Продолжительного периода с температурой около +25 градусов синоптики не обещают. Уже в пятницу, 9 октября, с запада на территорию Украины начнет заходить атмосферный фронт. Именно с ним будет связана очередная смена погоды: пройдут дожди, усилится ветер, а вслед за фронтом начнет поступать более холодный воздух.

Сначала осадки появятся ночью в западных областях, а днем распространятся на север, центр и северо-восток Украины. Местами не исключены грозы. На юго-востоке при этом еще преимущественно сохранится сухая погода. Ветер сменится с южного на западный и усилится до 7–12 м/с, а на западе отдельные порывы могут достигать 15–20 м/с.

Температурный контраст между регионами станет довольно заметным. На западе и севере после прохождения фронта днем ожидается лишь +12…+17 градусов, тогда как в центральных, южных и восточных областях некоторое время еще будет +18…+23. Таким образом, всего за сутки в отдельных регионах дневная температура может снизиться более чем на 10 градусов.

Ночью всего +2: похолодание достигнет пика 10 октября

Самой прохладной датой нынешней недели предварительно станет суббота, 10 октября. После прохождения холодного фронта осадки на большей части территории прекратятся, однако температурный фон заметно снизится. Ночью ожидается всего +2…+7 градусов, а днем - около +12…+17. Небольшие дожди ночью еще возможны на востоке страны и в Приазовье.

Такая температура пока не выглядит аномальной для октября и не означает начало зимы. Тем не менее после +25…+26 градусов в середине недели переход к ночным +2…+7 будет весьма ощутимым. Особенно холодно будет восприниматься погода утром, когда при ясном небе поверхность земли быстро выхолаживается.

Уже в воскресенье, 11 октября, температура снова немного повысится. Ночью прогнозируется +6…+11 градусов, днем - около +15…+20. Большая часть страны вновь окажется без существенных осадков, хотя небольшой дождь возможен в северо-западных областях. Таким образом, похолодание пока выглядит скорее коротким эпизодом, а не окончательным наступлением поздней осени.

Европу тем временем накроет значительно более сильный холод

На фоне довольно мягкой украинской погоды в Европе формируется гораздо более серьезное похолодание. По данным синоптиков, в ближайшие дни область высокого давления, которая обеспечивает относительно теплую погоду в центральной и восточной части континента, начнет смещаться на запад. Одновременно через север Европы будут проходить активные циклоны, способные затянуть далеко на юг холодный арктический воздух.

Наиболее сильное похолодание прогнозируется приблизительно с 7 по 13 октября. В первую очередь оно затронет Скандинавию и северо-западную часть России. В отдельных районах температура ночью и утром может опускаться до −5…−15 градусов, причем наиболее сильные морозы ожидаются в Швеции и Норвегии.

Затем холодная воздушная масса начнет смещаться южнее. В Польше существенное изменение погоды предварительно ожидается в период с 8 по 13 октября. Если перед этим температура местами достигает около +20 градусов, то после вторжения холода днем останется лишь +9…+14. В ночные и утренние часы при прояснениях в отдельных регионах возможны уже полноценные морозы - от −1 до −8 градусов.

Дойдет ли мороз до −15 градусов до Украины

Сообщения о морозах до −15 градусов могут выглядеть тревожно, однако непосредственно на Украину такой прогноз сейчас не распространяется. Эти значения относятся прежде всего к Скандинавии и северным районам Европы. Даже в соседней Польше речь идет преимущественно о значительно более мягком похолодании.

Для Украины прогноз на 5–11 октября выглядит иначе: сначала ожидается повышение температуры до +20…+26, затем после прохождения фронта - снижение дневных значений примерно до +12…+17 и ночных до +2…+7 градусов.

При этом ситуация после 11–13 октября будет зависеть от дальнейшей траектории циклонов и положения антициклонов над Европой. Если арктический воздух сможет распространиться дальше на юго-восток, последующие волны холода в Украине не исключены. Но утверждать сейчас, что европейские морозы до −15 градусов обязательно придут в Украину, было бы преждевременно.

Октябрь уже показывает характер: от заморозков до +26 градусов

Начало октября хорошо демонстрирует главную особенность переходного сезона - крайне большую изменчивость температуры. Еще 2–3 октября в Украине фиксировались заморозки на поверхности почвы до −3 градусов, а уже спустя несколько дней температура днем приблизится к +25. Затем в конце рабочей недели она снова пойдет вниз.

Для октября подобные скачки не являются чем-то исключительным. При устойчивом антициклоне ясное небо способствует сильному ночному охлаждению, но днем солнце способно быстро прогреть воздух. После прихода холодного фронта направление ветра меняется, поступает другая воздушная масса, и температура буквально за сутки может снизиться на несколько градусов.

Сухая погода имеет и другую сторону. Укргидрометцентр предупреждает, что в начале октября сразу в ряде западных, центральных и южных регионов сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Украину зимой может ждать еще больше температурных качелей

Осенние перепады температуры могут оказаться своеобразной репетицией перед зимой. Согласно материалу Telegraf, климатические модели указывают на развитие очень сильного Эль-Ниньо - природного процесса, связанного с аномальным потеплением экваториальной части Тихого океана и способного влиять на циркуляцию атмосферы в разных частях мира.

Эти данные подтверждаются американским Центром климатических прогнозов NOAA. По состоянию на 10 сентября Эль-Ниньо уже усиливался, а вероятность того, что явление достигнет категории очень сильного осенью и зимой 2026–2027 годов, оценивалась более чем в 90%. Более того, NOAA оценивало вероятность исключительно мощного события в период октябрь–декабрь примерно в 75%.

Европейская климатическая служба Copernicus также указывает на уже сформировавшееся сильное Эль-Ниньо и дальнейшее его усиление до конца года. Первые сезонные расчеты для Европы склоняются к более мягкой зиме: температуры выше климатической нормы вероятны почти над всей европейской сушей, а во многих регионах сезон также может оказаться более влажным, чем обычно.

В Украине больше не будет нормальной зимы и снега

Заголовки о том, что Украина якобы может полностью остаться без привычной зимы или что снега "больше не будет", не следует воспринимать буквально. Даже сценарий очень теплой зимы не исключает морозов, снегопадов или отдельных периодов сильного холода. Сезонный прогноз показывает прежде всего средние тенденции на протяжении нескольких месяцев, а не температуру каждого конкретного дня.

Более реалистичный сценарий - нестабильная зима. Снег сможет выпадать, однако в низменных и более теплых регионах он будет чаще сменяться дождем или быстро таять во время очередной оттепели. Устойчивый снежный покров поэтому действительно может формироваться реже и сохраняться меньше времени. Сам материал Telegraf подчеркивает, что снегопады и морозы зимой остаются возможными.

Потенциально зима может стать "рваной": несколько сравнительно теплых дней будут сменяться короткими вторжениями холодного воздуха, снегом и гололедом, после чего снова начнется оттепель. Особенно заметными подобные колебания могут быть в центре и на юге страны.

От −8 до +5 за двое суток: чем опасна теплая зима

Теплая зима вовсе не обязательно означает комфортную погоду. Наоборот, частое прохождение атмосферных фронтов может создавать очень резкие температурные скачки. В одном из рассматриваемых сценариев температура способна меняться примерно от −8 до +5 градусов в течение 24–48 часов.

Именно такие переходы особенно неприятны для дорог, энергетической и коммунальной инфраструктуры. После оттепели вода попадает в трещины дорожного покрытия, а при последующем морозе замерзает; на улицах появляется гололедица, мокрый снег налипает на провода и деревья. Поэтому отсутствие продолжительных морозов само по себе еще не означает легкую зиму.

Кроме того, связь между Эль-Ниньо и погодой конкретно в Украине не является прямой. На характер зимы в Восточной Европе одновременно влияют циркуляция над Атлантикой, положение полярного вихря, траектории циклонов и множество других процессов. Поэтому даже очень мощное Эль-Ниньо повышает вероятность определенного сценария, но не позволяет уже в октябре расписать погоду на каждый зимний месяц.

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