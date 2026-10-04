От +26 градусов до резкого похолодания: когда в Украине изменится погода

Синоптик предупредил, что вскоре вместо "бабьего лета" в Украине начнутся дожди, порывы ветра и похолодание.

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Прогноз погоды в Украине на 5–11 октября / фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как изменится погода в Украине на следующей неделе

Когда в Украину вернется похолодание с дождями

Где в ближайшее время возможны туманы и порывы ветра

Погода в Украине на следующей неделе, с 5 по 11 октября, будет устойчивой и сухой, с комфортной температурой на фоне повышенного давления. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, лишь изредка малоактивные атмосферные фронты будут способствовать выпадению кратковременных дождей небольшой интенсивности. Температура воздуха будет постепенно повышаться и достигнет своего максимума во второй половине недели.

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"Общий характер ожидаемых погодных условий полностью будет соответствовать понятию "бабье лето", - подчеркнул синоптик.

Синоптическая карта / фото: meteoprog.com

Погода в Украине 5 октября

В понедельник, по прогнозу Кибальчича, на всей территории Украины ожидается погода без осадков в условиях повышенного атмосферного давления. Ветер преимущественно западный, 5–10 м/с, в Закарпатье переменных направлений, 3–8 м/с.

Температура воздуха в ночное время составит +6+11 градусов, в дневные часы будет колебаться в пределах +17+23 градусов.

Погода в Украине 5 октября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине 6 октября

Во вторник период устойчивой и сухой погоды во всех регионах Украины продолжится. Ветер ночью ожидается переменного направления, днём - западный/северо-западный, 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью прогнозируется около +7+12 градусов, днем будет колебаться в пределах +17+23 градусов.

Погода в Украине 6 октября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине 7 октября

В среду на всей территории Украины будет преобладать малооблачная и тёплая погода, без осадков на фоне господства антициклона. Ночью и утром местами возможен слабый туман.

Ожидается ветер переменного направления со скоростью 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +7+13 градусов, на побережье морей - до +15 градусов. Днем ожидается +20+25 градусов.

Погода в Украине 7 октября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине 8 октября

В четверг продолжится период сухой и теплой погоды во всех регионах Украины. Осадков не ожидается. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер ночью переменного направления, 3–8 м/с, днём южный, 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +8+14 градусов, днём достигнет отметки +20+26 градусов.

Погода в Украине 9 октября

В пятницу ночью в западных областях, днем в северных, центральных и северо-восточных регионах под влиянием атмосферного фронта пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы.

На юго-востоке страны, по словам Кибальчича, продолжится период сухой погоды без осадков. Ветер южный, днем переходящий в западный, 7–12 м/с, в западных областях местами порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +8+14 градусов, днём в северных и западных областях снизится до +12+17 градусов, в остальных регионах составит +18+23 градуса.

Погода в Украине 10 октября

В субботу на большей части территории Украины ожидается погода без осадков, лишь ночью в восточных областях и Приазовье пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +2+7 градусов, днем - +12+17 градусов.

Погода в Украине 11 октября

В воскресенье в условиях области повышенного давления ожидается погода без существенных осадков, лишь в северо-западных регионах местами пройдет небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +6+11 градусов, днем составит +15+20 градусов.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине погода до конца текущей недели будет отличаться стабильностью, солнцем и мягким осенним теплом. Температура воздуха ночью составит +2+7 градусов, но местами на поверхности почвы возможны заморозки.

Ранее сообщалось, что погодные условия в Украине в ближайшие дни будет определять область повышенного атмосферного давления, охватившая значительную часть Европы и имеющая несколько центров.

Накануне синоптик Наталья Диденко предупредила, что, по предварительным прогнозам, в Украину вернутся дожди и похолодание. Это произойдет 9–10 октября.

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О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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