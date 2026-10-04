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Вопрос жизни и смерти: Симоньян умирающим голосом сделала экстренное заявление

Алена Кюпели
4 октября 2026, 09:14
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Путинистка Симоньян снова жалуется на здоровье и просит ее не беспокоить.
Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян / коллаж: Главред, скрин из видео

Кратко:

  • Что снова случилось с Симоньян
  • О чем она просит своих знакомых

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая активно поддерживает террористическую войну РФ против Украины, вышла на связь после неудачной операции.

Путинистка записала голосовое сообщение в своем Телеграм-канале, где умирающим голосом сообщила, что бы ей не звонили и не писали.

видео дня

По словам Симоньян, ей не нужно звонить с просьбами "взять на работу", "новыми проектами" и другими вопросами, которые не касаются жизни и смерти.

Симоньян вышла на сцену без парика
Симоньян вышла на сцену без парика / Фото скриншот

Она также сообщила, что операция, которая планировалась после ее лечения от онкологии, прошла не так, как нужно было и "реабилитация проходит не так, как ожидалось".

Накануне Симоньян показалась на больничной койке, где призвала молиться о ее здоровье своих земляков.

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Как сообщал Главред, ранее известная украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая находится на восьмом месяце беременности, объявила о решении временно переехать из Киева в Винницу вместе с мужем, актером Валентином Томусяком.

Ранее также звезда "Дизель Шоу" Виктория Булитко поделилась в Instagram курьезной историей. Актриса отправилась в одну из больниц Киева, чтобы впервые стать донором крови.

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О персоне: Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия.

С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.

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