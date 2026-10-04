Вопрос жизни и смерти: Симоньян умирающим голосом сделала экстренное заявление

Кратко:
- Что снова случилось с Симоньян
- О чем она просит своих знакомых
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая активно поддерживает террористическую войну РФ против Украины, вышла на связь после неудачной операции.
Путинистка записала голосовое сообщение в своем Телеграм-канале, где умирающим голосом сообщила, что бы ей не звонили и не писали.
По словам Симоньян, ей не нужно звонить с просьбами "взять на работу", "новыми проектами" и другими вопросами, которые не касаются жизни и смерти.
Она также сообщила, что операция, которая планировалась после ее лечения от онкологии, прошла не так, как нужно было и "реабилитация проходит не так, как ожидалось".
Накануне Симоньян показалась на больничной койке, где призвала молиться о ее здоровье своих земляков.
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О персоне: Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия.
С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.
С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.
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