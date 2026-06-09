Кратко:
- Что сделала Симоньян
- На какой вопрос она не ответила
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая активно поддерживает террористическую войну РФ против Украины, и которая якобы болеет раком груди, получила от своих соотечественников за то, что увела из семьи своего покойного мужа.
Об этом сама Симоньян написала в своем Телеграмм-канале.
Так, недавно путинистка выступала на книжном фестивале "Красная площадь". На этом фестивале пропагандистке пришлось ответить на вопрос о том, зачем она разбила семью с маленькими детьми и увела оттуда российского режиссера Тиграна Кеосаяна.
В разгар общения с публикой из толпы прозвучал вопрос. Сама путинистка опубликовала видео с той самой девушкой в своем Telegram-канале "Маргарита Симоньян из дома".
"Зачем вы увели мужика из семьи с маленькими детьми? В результате его погубили и сами теперь при смерти", — спросила девушка путинистку.
Симоньян обманула публику:
Симоньян хищно улыбнулась и красиво ушла от ответа: "Дай Бог вам здоровья, дорогая! Мне очень приятно, что вы прочитали свой вопрос с телефона, а не произнесли вслух. Это говорит о том, что вы так не думаете. Дай Бог вам здоровья".
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О персоне: Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия.
С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.
С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.
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