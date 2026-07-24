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Помидоры не будут портиться неделями: достаточно сделать одну простую вещь

Инна Ковенько
24 июля 2026, 16:47
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Помидоры могут оставаться свежими гораздо дольше, если знать несколько простых правил их хранения.
Помидоры не будут портиться неделями: достаточно сделать одну простую вещь
Как правильно хранить помидоры / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как хранить помидоры, чтобы они не портились
  • Что сделать, чтобы помидоры дольше оставались свежими
  • Нужно ли мыть помидоры перед хранением

Свежие помидоры - один из самых любимых летних продуктов: они сочные, ароматные, но при этом очень быстро портятся. Даже в холодильнике плоды часто теряют упругость, покрываются пятнами или плесенью.

Главред расскажет, как сохранить помидоры свежими значительно дольше.

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Как правильно хранить помидоры

Секрет метода заключается в предварительном промывании плодов. Помидоры выкладывают в глубокую миску или раковину, посыпают небольшим количеством соды и добавляют немного уксуса. После этого их заливают водой и оставляют на несколько минут. Такая процедура помогает удалить пыль, загрязнения и часть микроорганизмов, которые могут ускорять порчу, пишет "Телеграф".

Сушка

После промывки плоды нужно хорошо высушить. Если оставить их влажными, риск появления плесени значительно возрастает. Удобнее всего вытереть помидоры бумажными полотенцами или оставить их на воздухе до полного высыхания. Только после этого их можно убирать в холодильник.

Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике инфографика
Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике / Инфографика: Главред

Хранение в закрытой емкости

Рекомендуем складывать высушенные помидоры в стеклянную банку или другую чистую емкость с крышкой. На дно стоит положить бумажное полотенце, которое впитает остатки влаги. В таком виде плоды могут оставаться свежими до двух недель. При этом продолжительность хранения зависит от сорта, степени зрелости и температуры в холодильнике.

Что советуют специалисты

  • Эксперты отмечают, что перед хранением следует перебрать урожай. Плоды с трещинами или признаками порчи лучше использовать в первую очередь, ведь они могут испортить остальные.
  • Не следует укладывать помидоры слишком плотно, ведь им нужна циркуляция воздуха.
  • Также важно регулярно проверять запасы и сразу убирать те овощи, которые начали портиться.

Смотрите видео с рецептом малосольных помидоров:

@anna_canada_life

? Малосольные помидоры На 2 кг помидоров черри понадобится: • 1,5 л кипячённой охлаждённой воды • 1 ст. л. соли • 2 ст. л. сахара • 1 ст. л. уксуса • укроп - по вкусу • чеснок - по вкусу • 2–3 лавровых листика • немного черного перца • немного молотого чили Уже через 24 часа можно пробовать. Приятного аппетита! ❤️?

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Об источнике: Телеграф

"Телеграф" - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

"Телеграф" охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

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