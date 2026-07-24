Что положить под кровать: 5 вещей, которые привлекают достаток

Читайте в материале:
- Что советуют класть под кровать согласно народным приметам
- Какие вещи символизируют достаток и защиту
- Чего не стоит хранить под кроватью
В народной традиции спальне всегда отводили особое место. Считалось, что не только сама кровать, но и пространство под ней может влиять на атмосферу в доме, благополучие семьи и душевное спокойствие. Главред расскажет об этом подробнее.
Как отмечает издание "Радио Трек", наши предки верили, что пространство под кроватью способно накапливать как положительную, так и отрицательную энергию. Именно поэтому к вещам, которые там хранились, относились с особым вниманием.
Согласно народным приметам, защитить дом от бед и привлечь достаток помогают несколько простых предметов.
Мешочек с солью
Соль издавна считалась сильным оберегом от негативной энергии и бедности. Небольшой полотняной мешочек с солью клали под кровать, чтобы защитить сон, здоровье и домашний уют.
Полынь или зверобой
Веточки полыни или зверобоя использовали как защиту от зависти, сглаза и различных бед. Также считалось, что они помогают сохранить достаток в доме.
Монеты или купюра
Монеты или бумажную купюру оставляли под кроватью как символ финансовой стабильности и достатка. По поверьям, это должно было способствовать привлечению денег в дом.
Чистое полотенце или ткань
Аккуратно сложенное полотенце символизировало порядок и гармонию. Наши предки верили, что чистота под кроватью способствует благополучию в семье и финансовой стабильности.
Красная нить или лента
Красный цвет традиционно считался защитным. Красную нить или ленту клали под кровать, чтобы уберечь дом от сглаза и неожиданных потерь.
Какие вещи не рекомендуется хранить под кроватью
В то же время народные поверья предостерегают от хранения под кроватью хлама, старой одежды, сломанных или ненужных вещей. Считалось, что беспорядок в этом месте символизирует застой в делах и может ассоциироваться с финансовыми трудностями.
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Об источнике: "Радио Трек"
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