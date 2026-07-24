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Что положить под кровать: 5 вещей, которые привлекают достаток

Марина Иваненко
24 июля 2026, 16:02
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Что положить под кровать, чтобы привлечь достаток - народные приметы советуют использовать соль, полынь, монеты и другие обереги, и не хранить под ней хлам.
Что положить под кровать - приметы
Что положить под кровать - приметы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Что советуют класть под кровать согласно народным приметам
  • Какие вещи символизируют достаток и защиту
  • Чего не стоит хранить под кроватью

В народной традиции спальне всегда отводили особое место. Считалось, что не только сама кровать, но и пространство под ней может влиять на атмосферу в доме, благополучие семьи и душевное спокойствие. Главред расскажет об этом подробнее.

Как отмечает издание "Радио Трек", наши предки верили, что пространство под кроватью способно накапливать как положительную, так и отрицательную энергию. Именно поэтому к вещам, которые там хранились, относились с особым вниманием.

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Согласно народным приметам, защитить дом от бед и привлечь достаток помогают несколько простых предметов.

Мешочек с солью

Соль издавна считалась сильным оберегом от негативной энергии и бедности. Небольшой полотняной мешочек с солью клали под кровать, чтобы защитить сон, здоровье и домашний уют.

Полынь или зверобой

Веточки полыни или зверобоя использовали как защиту от зависти, сглаза и различных бед. Также считалось, что они помогают сохранить достаток в доме.

Приметы о погоде
Приметы о погоде / Инфографика: Главред

Монеты или купюра

Монеты или бумажную купюру оставляли под кроватью как символ финансовой стабильности и достатка. По поверьям, это должно было способствовать привлечению денег в дом.

Чистое полотенце или ткань

Аккуратно сложенное полотенце символизировало порядок и гармонию. Наши предки верили, что чистота под кроватью способствует благополучию в семье и финансовой стабильности.

Красная нить или лента

Красный цвет традиционно считался защитным. Красную нить или ленту клали под кровать, чтобы уберечь дом от сглаза и неожиданных потерь.

Какие вещи не рекомендуется хранить под кроватью

В то же время народные поверья предостерегают от хранения под кроватью хлама, старой одежды, сломанных или ненужных вещей. Считалось, что беспорядок в этом месте символизирует застой в делах и может ассоциироваться с финансовыми трудностями.

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Об источнике: "Радио Трек"

Radiotrek - украинский информационно-развлекательный портал и онлайн-радиостанция из Ровно. Сайт публикует новости Украины и мира, региональные события, материалы о политике, обществе, шоу-бизнесе, спорте, технологиях, доме и быте.

Проект связан с радиостанцией "Радио Трек", которая вещает с 1997 года на частоте 106,4 FM и считается одной из самых известных FM-станций Ровенской области. На портале также доступны онлайн-эфир, плейлисты, интервью, авторские программы и видеоматериалы.

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