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Мир невозможен без уступок: Маск удивил заявлением о войне в Украине

Мария Николишин
24 июля 2026, 15:22
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Маск раскритиковал дипломатов, которые призывают к продолжению боевых действий, но сами остаются в стороне от конфликта.
Мир невозможен без уступок: Маск удивил заявлением о войне в Украине
Маск сделал заявление о завершении войны в Украине / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Маска:

  • Линия фронта почти не сдвигается уже два-три года
  • Мирное соглашение должно включать уступки России
  • Дипломаты оторваны от ситуации на фронте

Любое мирное соглашение о завершении войны в Украине должно предусматривать территориальные уступки России, ведь линия фронта практически не меняется уже два-три года, в то время как боевые действия ежедневно уносят жизни людей. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в интервью The Economist.

"Я очень надеюсь, что вскоре будет достигнуто мирное соглашение. Последние два или три года линии фронта почти не сдвигались, но люди продолжают гибнуть там каждый день", - сказал он.

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Свою позицию относительно уступок России предприниматель объясняет не политическими предпочтениями, а расчетом последствий для тех, кто непосредственно находится на поле боя.

"Дело не в том, чтобы быть пророссийским - это просто прагматика. Иначе люди будут продолжать гибнуть годами без какого-либо результата. И именно это и произошло. Еще три года бессмысленных смертей на передовой были бы действительно ужасными. Как вы объясните это детям тех мужчин, которые там гибнут", - заявил Маск.

Особое внимание миллиардер уделил тем, кто формирует внешнеполитическую риторику вокруг войны, находясь вдали от линии фронта.

"Я весьма возмущен этими изысканными дипломатами, которые наслаждаются семикурсовыми ужинами в роскошных условиях, поучительно заявляя, что Россия должна отступить - и все это, держась подальше от самого конфликта", - добавил он.

В то же время Маск подчеркнул, что его позиция не связана с поддержкой России.

По его словам, несмотря на то, что спутники Starlink компании SpaceX помогали Украине поддерживать связь во время противостояния российскому вторжению, он считает, что мирное соглашение должно предусматривать территориальные уступки в пользу агрессора.

Илон Маск
Илон Маск / Инфографика: Главред

Вариант выхода России из войны

Главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник считает, что если российского диктатора Владимира Путина не станет, то война неизбежно закончится, ведь система развалится сразу же.

"Если бы я находился высоко внутри этой системы и имел возможность задушить Владимира Владимировича двумя клешнями, я бы сказал: „Ребята, пока ВСУ не взяли Крым, нужно устроить Владимиру Владимировичу пышные похороны и самим уйти с территории Украины к границам 1991 года. Самим!". И это был бы самый мощный рычаг на переговорах", - подчеркнул он.

Однако, по его словам, если Крым будет освобожден Силами обороны Украины, то такой вариант уже не пройдет.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство готовится сразу к двум возможным сценариям ближайших месяцев - дипломатическому пути к завершению войны и необходимости пережить еще одну сложную зиму в условиях продолжающейся российской агрессии.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российский диктатор Владимир Путин на фоне провалов оккупационных войск на фронте вновь требует капитуляции Украины и отказывается от каких-либо территориальных уступок, которые могли бы стать частью мирного соглашения.

В то же время окружение российского диктатора и военного преступника Владимира Путина посылает сигналы Украине и осознает ответственность главы Кремля за продолжение войны.

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О персоне: Илон Маск

Илон Рив Маск - инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Основатель компаний "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink и The Boring Company, главный дизайнер (Chief Product Architect), генеральный директор и председатель совета директоров "Tesla Inc.", управляющей заводом Tesla. Входит в совет директоров компании "SolarCity", основанной его двоюродными братьями.

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