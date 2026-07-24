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Почему трескаются помидоры: главная ошибка, которую допускает почти каждый огородник

Юрий Берендий
24 июля 2026, 05:37
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Овощеводы годами борются с растрескиванием плодов, не подозревая об истинной причине этой проблемы.
Почему трескаются помидоры на кустах: 3 основные ошибки и как их избежать
Почему трескаются помидоры на кустах - 3 основные ошибки и как их избежать / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

  • Почему трескаются помидоры на кустах
  • Как правильно поливать помидоры, чтобы они не трескались
  • Нужно ли обрезать листья под кистями томатов

Растрескивание помидоров прямо на кустах - распространенная проблема, с которой сталкиваются как новички, так и опытные огородники. Плоды теряют товарный вид, быстрее портятся и становятся уязвимыми для инфекций. Однако этой беде легко предотвратить. Автор YouTube-канала "Файна дача" назвал три главные ошибки в уходе за томатами, которые провоцируют разрыв кожицы, и рассказал, как их быстро исправить.

Главред выяснил, как правильно поливать помидоры.

видео дня

Почему помидоры трескаются на кустах из-за полива

Самой распространенной причиной растрескивания плодов является неравномерный полив. По словам блогера, ситуация становится критической, когда пересохшую почву внезапно заливают большим количеством воды.

"Томаты не нужно часто поливать, но при этом почва не должна пересыхать. Если так случилось, что земля пересохла, а потом её обильно полить - помидоры на 100% растрескаются", - отметил автор канала "Файна дача".

Можно ли обрезать листья на помидорах во время созревания

Вторая распространённая ошибка касается чрезмерного удаления зелени. Огородник объясняет механизм, из-за которого чрезмерная обрезка листьев провоцирует проблему.

"Помидоры трескаются потому, что раньше влага перераспределялась между листьями и плодами. Когда же удаляют слишком много листьев, вся жидкость уходит прямо в помидоры. Если у вас есть проблема с растрескиванием плодов, обязательно оставьте один листок под кистью. Именно он примет на себя основной гидроудар, а плоды останутся целыми", - советует блогер.

Смотрите видео о том, что делать, если помидоры лопаются:

Как избыток воды влияет на кожицу томатов

Третьей и в то же время банальной причиной проблемы блогер называет систематический перелив кустов.

"Из-за избыточного количества воды помидоры становятся водянистыми, а их кожица - слишком тонкой, поэтому они и трескаются", - подчеркнул автор YouTube-канала.

Огородник подытожил главное правило для сохранения целостности урожая.

"Равномерные дозированные поливы и правильное удаление листьев помогут вам навсегда забыть об этой проблеме", - отметил блогер канала "Файна дача".

Как правильно поливать помидоры
Как правильно поливать помидоры / Инфографика: Главред

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Об источнике: "Файна дача"

"Файна дача" - это украинский YouTube-канал, посвященный садоводству, огородничеству и загородному образу жизни. Автор проекта делится практическими советами по выращиванию овощей, фруктов и ягод, уходу за садом, а также собственным опытом ведения приусадебного хозяйства.

Основной контент канала посвящён выращиванию помидоров, перца, капусты, бахчевых культур, клубники, чеснока, плодовых деревьев и других растений. Автор демонстрирует реальные эксперименты на грядках, рассказывает об органическом земледелии, эффективных способах подкормки растений, борьбе с вредителями и сезонных работах в саду и на огороде. Особое внимание уделено практическим советам, которые можно применить в домашнем хозяйстве.

Помимо материалов о выращивании растений, на канале выходят видео о жизни на природе, велопутешествиях, обустройстве дачного участка, использовании солнечных панелей и других темах, связанных с загородным бытом. Автор также публикует рецепты домашних заготовок, натуральных удобрений и делится собственными наблюдениями по ведению хозяйства.

Канал был создан в конце 2022 года. По состоянию на 2026 год он насчитывает около 15 тысяч подписчиков и более 240 видео, регулярно пополняясь новыми материалами для садоводов и огородников.

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