В РФ разбился 'аналоговнетный' самолет, который не пролетал и трех месяцев - СМИ

Под Москвой, возможно, разбился новейший истребитель, поднявшийся в небо всего два месяца назад.

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В РФ разбился новейший двухместный Су-57Д / Коллаж: Главред, фото: ТАСС, скриншот из видео

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В РФ, вероятно, разбился новый Су-57Д

Самолет мог совершать демонстрационный полет

Су-57Д впервые поднялся в воздух в мае

В Подмосковье 23 июля разбился российский военный самолет. Россияне утверждают, что речь идет об истребителе Су-57, однако обстоятельства катастрофы указывают на то, что это мог быть новый двухместный Су-57Д, который впервые поднялся в небо всего два месяца назад. Об этом пишет Defense Express.

Как отмечает издание, российские СМИ сообщили о катастрофе истребителя Су-57, тогда как Минобороны РФ подтвердило лишь потерю военного самолета, не уточняя его тип. В то же время российское ведомство заявило, что речь идет об учебно-боевом самолете, а его пилот успел катапультироваться.

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Почему это мог быть именно Су-57Д

Как отмечает Defense Express, район падения самолета находится вблизи Звенигорода, примерно в 10 км от авиабазы "Кубинка". По мнению аналитиков, именно это свидетельствует о том, что, вероятно, речь идет именно о Су-57Д - двухместной учебно-боевой модификации истребителя.

Впервые этот самолёт совершил полёт лишь 19 мая этого года, поэтому, вероятно, ещё находился на этапе лётных испытаний. В то же время авиабаза "Кубинка" используется не только для эксплуатации авиации, но и для демонстрационных полётов.

Су-57 / Инфографика: Главред

Эксперты предполагают, что Су-57Д мог выполнять показательный полет для иностранной делегации. Недалеко от места аварии расположен 237-й центр демонстрации авиационной техники, который используется для показательных полетов.

В издании обратили внимание, что если Су-57Д действительно относится к истребителям пятого поколения, то это единственный представитель этого класса, имеющий отдельную двухместную учебно-боевую версию. Для сравнения: американские F-22 и F-35 не имеют таких модификаций, а китайский J-20S создан для выполнения других задач, в частности управления воздушным боем.

Аналитики также напомнили, что единственным иностранным покупателем Су-57 на данный момент является Алжир, который получил первые самолеты из заказанной партии. В то же время Кремль продолжает продвигать этот истребитель на международном рынке, в частности предлагал двухместную версию Индии, а также сообщалось об интересе со стороны Малайзии.

Для каких новых задач Россия переоборудует Су-57

Россия меняет концепцию применения истребителя Су-57, превращая его из самолета для завоевания превосходства в воздухе и ударных миссий в многофункциональное средство противовоздушной обороны. Такое мнение высказал аналитик по вопросам обороны издания Army Recognition Теоман С. Никанчи.

Эксперт обратил внимание на опубликованные в июне фотографии Су-57 с необычной конфигурацией внешнего вооружения. По его словам, установка внешних пилонов и пусковых установок для ракет Р-73/Р-74 и Р-77 свидетельствует о том, что россияне "сознательно жертвуют малозаметностью ради расширения боевых возможностей истребителя в конкретных сценариях".

По мнению Никанчи, Су-57 могут адаптироваться для борьбы с беспилотниками, перехвата крылатых ракет и контроля воздушного пространства в оборонительном режиме. Особенно на это, по его словам, указывает использование ракет Р-73/Р-74, которые хорошо подходят для роли "охотника за дронами" и перехватчика крылатых ракет.

"Су-57, действующий в пределах российского воздушного пространства, может получать координаты от наземных радиолокационных станций и сетей управления ПВО, а затем использовать собственный радар, электрооптический комплекс и другие датчики для обнаружения и поражения целей", - пояснил аналитик.

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Напомним, в Подмосковье во время тренировочного полёта разбился российский истребитель Су-57. По предварительным данным, авария произошла в Одинцовском районе, а пилот успел катапультироваться.

Международное разведывательное сообщество InformNapalm заявило, что новейший истребитель Су-57, разбившийся 23 июля в Московской области, был сбит российской ПВО в результате спецоперации. По данным сообщества, благодаря комплексной HUMINT- и CYBINT-операции удалось вмешаться в работу расчета ПВО формирования "БАРС Москва" и заставить его поразить собственный самолет.

Как ранее сообщал Главред, 3 июля СБУ атаковала военный аэродром "Саки" в оккупированном Крыму. Были поражены семь ангаров, где находились истребители Су-30СМ, Су-30 и бомбардировщики Су-24, уничтожено или повреждено не менее семи самолетов.

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Об источнике: Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор - Сергей Згурец.

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