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Землю накрыл почти 5-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

Анна Косик
23 июля 2026, 15:50
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Учёные выяснили, что влияет на возмущения магнитного поля и когда ситуация стабилизируется.
Землю накрыл почти 5-балльный шторм: когда закончится магнитная буря
Прогноз магнитных бурь / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой силы сегодня магнитная буря
  • Когда геомагнитная активность снизится

На Земле продолжается магнитная буря, начавшаяся 22 июля. Сегодня, 23 июля, геомагнитный шторм уровня G1 еще будет продолжаться. Об этом свидетельствуют данные Британской геологической службы.

Но, по предварительным данным, активность снизится уже 24 июля. При этом солнечный ветер продолжает усиливаться из-за влияния корональной дыры и может привести к новым магнитным бурям.

видео дня
магнитная буря 23 июля
Магнитные бури 23–26 июля / фото: скриншот

По данным meteoagent, К-индекс сегодня составляет 4,7, что соответствует желтому уровню, то есть средним магнитным колебаниям. При этом резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, также находится на желтом уровне. Солнечная вспышка соответствует уровню С5.

Завтра, 24 июля, также ожидается К-индекс 4,7. Возбуждение магнитного поля пойдет на спад только 25 июля, когда К-индекс снизится до показателя 2,7, что соответствует зеленому уровню.

магнитная буря 23 июля
Магнитные бури 23–24 июля / фото: скриншот

Как магнитные бури влияют на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца. Также распространены другие симптомы, а именно:

  • слабость
  • сонливость
  • боль в спине и суставах
  • повышенное давление
  • обострение хронических заболеваний
магнитная буря, влияние магнитной бури
Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Что делать во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить свое самочувствие. Речь идет о:

  • ограничение употребления жирной, острой и мучной пищи;
  • Предпочтение сезонных фруктов, орехов и рыбы;
  • Отказ от кофе, алкоголя и сигарет;
  • Пребывание на свежем воздухе и пешие прогулки;
  • Регулярное проветривание комнаты.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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