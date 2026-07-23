"Начал кричать": Киркоров устроил истерику из-за украинских дронов

Российский певец испугался возможных ударов.

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Филипп Киркоров - скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

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Филипп Киркоров требовал отменить выступление

Почему артист испугался украинских беспилотников

Российский певец Филипп Киркоров, который активно поддерживал вторжение РФ в Украину, устроил скандал перед своим выступлением в Анапе из-за угрозы атаки беспилотников. Певец в страхе требовал отменить концерт, сообщает российский Telegram-канал.

По словам инсайдера, узнав о возможной опасности, Киркоров начал эмоционально требовать отмены шоу, заявляя, что не намерен подвергать себя риску. При этом главный страх певца заключался не только в угрозе для жизни, но и в возможных юридических и финансовых последствиях. Киркоров испугался, что в случае происшествия вся ответственность и судебные иски лягут именно на него.

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Филипп Киркоров испугался военных действий / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

"Он когда услышал, что возможна угроза, начал кричать, чтобы все отменяли, что он не собирается рисковать. А еще сказал, что у него денег не хватит откупиться от всех исков. Якобы, если что-то случится, то его виноватым сделают", - рассказал собеседник.

В итоге артист заперся в гримерке со своим директором, которому после долгих уговоров все же удалось убедить его выйти на сцену и не отменять выступление.

Филипп Киркоров пытался отменить концерт / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

"Потом он закрылся с директором своим, не знаю как, но тот уговорил его ничего не отменять", - отметил источник.

Ситуация с выступлением Киркорова происходит на фоне массовых отмен и срывов мероприятий российских артистов в городах, куда все чаще стали долетать украинские дроны. Ранее свои концерты в Сочи и Геленджике отменили Григорий Лепс, Любовь Успенская и рэпер Navai.

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О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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