"Начал кричать": Киркоров устроил истерику из-за украинских дронов

Вы узнаете:
- Филипп Киркоров требовал отменить выступление
- Почему артист испугался украинских беспилотников
Российский певец Филипп Киркоров, который активно поддерживал вторжение РФ в Украину, устроил скандал перед своим выступлением в Анапе из-за угрозы атаки беспилотников. Певец в страхе требовал отменить концерт, сообщает российский Telegram-канал.
По словам инсайдера, узнав о возможной опасности, Киркоров начал эмоционально требовать отмены шоу, заявляя, что не намерен подвергать себя риску. При этом главный страх певца заключался не только в угрозе для жизни, но и в возможных юридических и финансовых последствиях. Киркоров испугался, что в случае происшествия вся ответственность и судебные иски лягут именно на него.
"Он когда услышал, что возможна угроза, начал кричать, чтобы все отменяли, что он не собирается рисковать. А еще сказал, что у него денег не хватит откупиться от всех исков. Якобы, если что-то случится, то его виноватым сделают", - рассказал собеседник.
В итоге артист заперся в гримерке со своим директором, которому после долгих уговоров все же удалось убедить его выйти на сцену и не отменять выступление.
"Потом он закрылся с директором своим, не знаю как, но тот уговорил его ничего не отменять", - отметил источник.
Ситуация с выступлением Киркорова происходит на фоне массовых отмен и срывов мероприятий российских артистов в городах, куда все чаще стали долетать украинские дроны. Ранее свои концерты в Сочи и Геленджике отменили Григорий Лепс, Любовь Успенская и рэпер Navai.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что Елена Тополя сообщила, что первое досудебное расследование по громкому делу о шантаже ее интимным видео официально завершено. В интервью она назвала имя человека, которого планирует привлечь к ответственности.
Также Анастасия Ткаченко поделилась подробностями своего самочувствия после бариатрической операции. Юмористка открыто призналась, что ее вес дошел до отметки в 130 килограммов и создал угрозу для здоровья, а вмешательство помогло значительно улучшить ее физическое состояние.
Читайте также:
- "Сын убил ректора": Королева сделала дикое признание
- Марк Энтони стал отцом в восьмой раз: кто у него родился
- Возьму автомат: российская певица пригрозила Путину
О персоне: Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред