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Новые тарифы на газ и электричество: придется ли украинцам платить больше

Мария Николишин
23 июля 2026, 10:40
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Мораторий на повышение цен остается в силе, а речь идет лишь о подготовке дорожной карты реформы энергетического сектора.
Новые тарифы на газ и электричество: придется ли украинцам платить больше
Тарифы на газ и электричество в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Кратко:

  • Меморандум с МВФ не предусматривает повышения тарифов с 2027 года
  • Речь идет о дорожной карте реформы до конца 2026 года
  • Мораторий на цены действует до окончания военного положения

В Минэнерго опровергли распространившийся в последнее время тезис о том, что меморандум с МВФ якобы "фиксирует" повышение тарифов на газ и электроэнергию с 2027 года. В меморандуме речь идет не о введении новых цен, а о подготовке дорожной карты реформы энергетического сектора до конца 2026 года. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Вопрос о том, когда в Украине возможен переход к рыночному ценообразованию на энергоносители, остается открытым еще с начала полномасштабной войны. В ведомстве подчеркивают, что позиция по этому поводу не менялась.

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"Принципиальная позиция неизменна: в Украине продолжает действовать мораторий на повышение тарифов, и полноценный переход к рыночному ценообразованию возможен только после завершения военного положения", - говорится в заявлении.

Что на самом деле предусматривает дорожная карта

Документ, который должен быть готов к концу 2026 года, не является перечнем новых цен - это аналитическая и плановая работа над будущей моделью отрасли. В министерстве уточняют, какие именно шаги предшествуют любым изменениям стоимости газа или электроэнергии для потребителей.

"В ходе подготовки дорожной карты в первую очередь разрабатывается механизм усиленной социальной защиты - расширенные субсидии и адресная поддержка уязвимых домохозяйств, который должен заработать еще до каких-либо тарифных изменений", - отметили в Минэнерго.

В ведомстве добавляют, что, как и во время предыдущих пересмотров программы МВФ, документ описывает возможные направления реформирования энергетического сектора, но не содержит отдельного обязательства повысить тарифы во время действия военного положения.

Новые тарифы на газ и электричество: придется ли украинцам платить больше
Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Повышение коммунальных тарифов

Эксперт по энергетике Владимир Омельченко отмечал, что предпосылки для постепенного повышения цен на коммунальные услуги в Украине уже существуют.

Однако, по его словам, это вопрос политической готовности правительства.

"Фактически существующий тариф для населения является убыточным, поэтому думаю, что под влиянием Международного валютного фонда, Европейского Союза уже возникла ситуация, назрела такая ситуация, чтобы действительно постепенно повышать тариф для населения", - подчеркнул он.

Коммунальные тарифы - последние новости

Как сообщал Главред, Украина может приступить к постепенному повышению тарифов на электроэнергию и газ для бытовых потребителей в 2027 году после создания механизмов социальной защиты населения. Такой план предусмотрен обновленным меморандумом Международного валютного фонда (МВФ) по итогам первого пересмотра программы сотрудничества.

Тариф на воду в размере почти 90 гривен за кубометр, который ранее рассчитал "Киевводоканал", для жителей столицы не вводится - город не согласовал такую ставку.

Согласно данным Госстата, несмотря на замораживание цен на энергоносители, общая стоимость содержания жилья все же демонстрирует умеренный рост. Главной движущей силой этого процесса стали услуги по обслуживанию домов и придомовых территорий.

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Об источнике: Министерство энергетики Украины

Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Министерство отвечает за формирование и реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, эффективное использование энергоресурсов, энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии, а также контроль в сферах электро- и теплоснабжения.

Кроме того, Минэнерго осуществляет государственное управление в сфере ядерной энергетики и радиационной безопасности.

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