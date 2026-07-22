Запеченный картофель получится вкуснее, чем в ресторане: что нужно добавить

Секрет вкусного печеного картофеля заключается не только в температуре или времени приготовления.

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Что добавить к картофелю, чтобы он получился хрустящим / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Как сделать печеный картофель хрустящим

Как приготовить идеальный запеченный картофель

Как правильно подготовить картофель к запеканию

Запеченный картофель часто получается не таким, как мы ожидаем. Вместо аппетитной корочки он может быть слишком мягким или пересушенным.

Главред расскажет, как приготовить картофель так, чтобы каждый кусочек был хрустящим снаружи и нежным внутри.

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Что добавить к картофелю, чтобы он был хрустящим

Опытные кулинары рекомендуют добавить к картофелю манную крупу, пишет WalesOnline. Она вытягивает лишнюю влагу с поверхности картофеля и образует тонкий слой, который в духовке превращается в золотистую хрустящую корочку. Благодаря высокому содержанию белка она формирует прочную корочку, которая сохраняется даже после длительного запекания.

Как приготовить запеченный картофель

Ингредиенты:

1 кг картофеля;

3 столовые ложки манной крупы;

морская соль;

растительное масло.

Очистите картофель и разрежьте каждый клубень на четыре части. Следите за тем, чтобы кусочки были примерно одинакового размера, так они пропекутся равномерно. Промойте их в холодной воде, чтобы избавиться от излишков крахмала. Затем залейте холодной подсоленной водой и варите 10 минут после закипания.

Слейте воду и оставьте картофель под чистым полотенцем на 10–15 минут. Это позволит кусочкам высохнуть, а полотенце сохранит тепло и впитает пар.

Как правильно запекать

Разогрейте духовку до 200 °C и поставьте внутрь форму. Когда она нагреется, налейте масло и оставьте ещё на несколько минут. Тем временем высыпьте на картофель манную крупу, накройте крышкой и хорошо встряхните кастрюлю, чтобы крупа равномерно прилипла.

Переложите кусочки на горячий противень, следя за тем, чтобы они были покрыты маслом со всех сторон. Запекайте картофель в течение 30 минут, после чего снизьте температуру до 180 °C и оставьте ещё на двадцать пять минут. Таким образом вы получите запечённый картофель с невероятно хрустящей корочкой и нежной серединкой.

Смотрите видео о том, как вкусно запечь картофель:

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