Зачем добавлять уксус при варке картофеля — простой лайфхак для хозяек

Читайте в материале:
- Зачем добавлять уксус при варке картофеля
- Как сохранить его форму и плотную текстуру
Добавление уксуса при варке картофеля помогает сохранить его форму и улучшить текстуру. Этот простой кулинарный лайфхак позволяет создать тонкую защитную оболочку, благодаря которой картофель не разваливается при обжаривании или приготовлении салатов. Главред расскажет об этом подробнее.
Как отмечает издание Sante+, такой эффект объясняется химическими свойствами уксуса: кислота (низкий уровень pH) замедляет распад пектина, который удерживает клетки картофеля вместе.
Как правильно добавлять уксус во время варки
Чтобы картофель не разварился и не приобрел кислый привкус, стоит соблюдать несколько простых правил.
- Уксус добавляют в кастрюлю примерно в середине процесса приготовления - через 15 минут после начала варки, если общее время составляет около 30 минут.
- Достаточно одной чайной ложки уксуса на 4–5 средних картофелин. Для этого подойдет столовый, яблочный или винный уксус.
Для блюд, в которых важна плотная текстура, в частности картофеля фри, хашбраунов или салатов, лучше выбирать восковые сорта картофеля с низким содержанием крахмала. Для пюре, напротив, больше подходят мучнистые сорта, которые хорошо развариваются.
Видео о том, как приготовить вкусный тушёный картофель, можно посмотреть здесь:
Важные правила приготовления и хранения картофеля
Чтобы блюдо было вкусным и безопасным, кулинары советуют придерживаться следующих рекомендаций.
Равномерное варка.
Выбирайте картофелины примерно одинакового размера.
Сохранение вкуса.
Варите картофель в кожуре, а очищайте его небольшим ножом, пока он еще горячий.
Контроль содержания соланина.
Храните сырой картофель в тёмном месте, ведь под действием света в нём накапливается токсичное вещество - соланин.
Хранение очищенного картофеля.
Нарезанный или очищенный картофель не стоит оставлять в холодильнике без воды. Чтобы предотвратить потемнение и дольше сохранить его пригодным к употреблению, положите кусочки в миску с холодной водой и небольшим количеством уксуса. В таком виде картофель можно хранить до 24 часов.
Диетологи также напоминают, что вареный картофель имеет высокий гликемический индекс, поэтому его количество в рационе следует контролировать.
Читайте также:
- Даже старые пятна от пота не выдержат: какая простая смесь действует лучше любой химии
- Консервы могут испортиться за несколько дней: чего нельзя делать
- Почти все сливают остатки в раковину после ужина, не осознавая последствий
Об источнике: Santé+ Magazine
Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших рекомендациях для повседневной жизни, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Изначально журнал был доступен в печатном виде, но впоследствии вышел в цифровой версии.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред