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Зачем добавлять уксус при варке картофеля - простой лайфхак для хозяек

Марина Иваненко
30 июня 2026, 19:22
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Зачем добавлять уксус в картофель при варке. Такой лайфхак помогает сохранить форму, предотвращает разваривание и делает картофель идеальным для салатов и жарки.
Зачем добавлять уксус в картофель
Зачем добавлять уксус в картофель / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Зачем добавлять уксус при варке картофеля
  • Как сохранить его форму и плотную текстуру

Добавление уксуса при варке картофеля помогает сохранить его форму и улучшить текстуру. Этот простой кулинарный лайфхак позволяет создать тонкую защитную оболочку, благодаря которой картофель не разваливается при обжаривании или приготовлении салатов. Главред расскажет об этом подробнее.

Как отмечает издание Sante+, такой эффект объясняется химическими свойствами уксуса: кислота (низкий уровень pH) замедляет распад пектина, который удерживает клетки картофеля вместе.

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Как правильно добавлять уксус во время варки

Чтобы картофель не разварился и не приобрел кислый привкус, стоит соблюдать несколько простых правил.

  • Уксус добавляют в кастрюлю примерно в середине процесса приготовления - через 15 минут после начала варки, если общее время составляет около 30 минут.
  • Достаточно одной чайной ложки уксуса на 4–5 средних картофелин. Для этого подойдет столовый, яблочный или винный уксус.

Для блюд, в которых важна плотная текстура, в частности картофеля фри, хашбраунов или салатов, лучше выбирать восковые сорта картофеля с низким содержанием крахмала. Для пюре, напротив, больше подходят мучнистые сорта, которые хорошо развариваются.

Видео о том, как приготовить вкусный тушёный картофель, можно посмотреть здесь:

Важные правила приготовления и хранения картофеля

Чтобы блюдо было вкусным и безопасным, кулинары советуют придерживаться следующих рекомендаций.

Равномерное варка.

Выбирайте картофелины примерно одинакового размера.

Сохранение вкуса.

Варите картофель в кожуре, а очищайте его небольшим ножом, пока он еще горячий.

Контроль содержания соланина.

Храните сырой картофель в тёмном месте, ведь под действием света в нём накапливается токсичное вещество - соланин.

Хранение очищенного картофеля.

Нарезанный или очищенный картофель не стоит оставлять в холодильнике без воды. Чтобы предотвратить потемнение и дольше сохранить его пригодным к употреблению, положите кусочки в миску с холодной водой и небольшим количеством уксуса. В таком виде картофель можно хранить до 24 часов.

Диетологи также напоминают, что вареный картофель имеет высокий гликемический индекс, поэтому его количество в рационе следует контролировать.

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Об источнике: Santé+ Magazine

Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших рекомендациях для повседневной жизни, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Изначально журнал был доступен в печатном виде, но впоследствии вышел в цифровой версии.

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