Как сохранить свежесть моркови в течение месяца: хитрость от известных шеф-поваров

О чём вы узнаете:
- Как правильно заморозить морковь без потери полезных свойств
- Сколько хранится морковь и как её подготовить
- Почему замороженная морковь подходит не для всех блюд
Излишки свежей моркови после сбора урожая или крупных покупок в магазине можно легко уберечь от порчи с помощью замораживания. Этот способ позволяет остановить увядание овоща, продлить срок его хранения на несколько месяцев и сохранить большинство полезных свойств для будущих блюд – Главред расскажет об этом подробнее.
Известные американские шеф-повара Кристина Ферраре, Эмили Бернер и Грег Харрисон рассказали, как правильно подготовить, бланшировать и порционно заморозить морковь, чтобы она не потеряла свои качества в морозильной камере.
Сколько хранится свежая морковь в холодильнике
В обычной холодильной камере свежая и неочищенная морковь может храниться до четырёх недель. Если вы понимаете, что не успеваете использовать весь запас за это время, лучше заранее переместить овощ в морозилку, не дожидаясь, пока он завянет.
Какую морковь выбрать для идеальной заморозки: советы шеф-поваров
Шеф-повар Кристина Ферраре советует замораживать только свежую молодую морковь. Старая морковь после заморозки становится слишком жесткой, волокнистой и теряет свой сладкий вкус. При покупке овощей в супермаркете она рекомендует брать те плоды, которые лежат чуть дальше от края витрины, поскольку они обычно свежее.
Видео о том, как правильно замораживать морковь на зиму, можно посмотреть здесь:
Как правильно заморозить морковь, чтобы она не слипалась
- Преподаватель кулинарного искусства с использованием растительных продуктов Эмили Бернер рекомендует четкий алгоритм действий:
- Очистите морковь от кожуры и нарежьте кусочками нужной формы (кубиками, кружочками или соломкой) — именно так, как вы обычно добавляете её в блюда.
- Опустите нарезанную морковь на несколько минут в кипяток, а затем сразу переложите в ледяную воду со льдом. Это остановит процесс варки, сохранит яркий цвет и максимум витаминов.
- Просушите кусочки, разложите их в один слой на противне или доске, застеленной пергаментом, и поставьте в морозилку на несколько часов.
- Когда кусочки полностью замерзнут, соберите их и пересыпьте в плотный пакет для заморозки. Благодаря предварительной заморозке на противне морковь не слипнется в один большой ком, и её будет удобно брать порционно.
Для этапа шокового охлаждения используйте качественный лёд из фильтрованной или дважды кипячённой воды. Такой лёд тает медленнее и лучше удерживает низкую температуру. Также следите за тем, чтобы лёд хранился в закрытых формах, иначе он впитает посторонние запахи морозилки (рыбы или мяса) и передаст их моркови.
Почему замороженная морковь теряет хрусткость и как ее правильно использовать
Шеф-повар Грег Харрисон объясняет физику процесса: во время замораживания вода внутри клеток овоща расширяется, а при размораживании эти клетки разрушаются. Из-за этого морковь полностью теряет свою хрусткость и становится мягкой. Поэтому замороженная морковь не подходит для свежих салатов или перекуса в сыром виде. Однако она идеально подойдет для блюд, которые подвергаются запеканию, варке или тушению:• супы, борщи, соусы и рагу;• овощные запеканки и запеканки с мясом;• домашнее детское пюре;• овощные подливы и заправки для вторых блюд.
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Об источнике: Southern Living
Southern Living — это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.
В журнале Southern Living есть следующие рубрики:
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