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Как сохранить свежесть моркови в течение месяца: хитрость от известных шеф-поваров

Марина Иваненко
25 июня 2026, 17:45
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После замораживания морковь теряет хрусткость, становится мягкой из-за разрушения клеток, что сказывается на текстуре блюд.
Как заморозить морковь
Как заморозить морковь / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Как правильно заморозить морковь без потери полезных свойств
  • Сколько хранится морковь и как её подготовить
  • Почему замороженная морковь подходит не для всех блюд

Излишки свежей моркови после сбора урожая или крупных покупок в магазине можно легко уберечь от порчи с помощью замораживания. Этот способ позволяет остановить увядание овоща, продлить срок его хранения на несколько месяцев и сохранить большинство полезных свойств для будущих блюд – Главред расскажет об этом подробнее.

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Известные американские шеф-повара Кристина Ферраре, Эмили Бернер и Грег Харрисон рассказали, как правильно подготовить, бланшировать и порционно заморозить морковь, чтобы она не потеряла свои качества в морозильной камере.

Сколько хранится свежая морковь в холодильнике

В обычной холодильной камере свежая и неочищенная морковь может храниться до четырёх недель. Если вы понимаете, что не успеваете использовать весь запас за это время, лучше заранее переместить овощ в морозилку, не дожидаясь, пока он завянет.

Какую морковь выбрать для идеальной заморозки: советы шеф-поваров

Шеф-повар Кристина Ферраре советует замораживать только свежую молодую морковь. Старая морковь после заморозки становится слишком жесткой, волокнистой и теряет свой сладкий вкус. При покупке овощей в супермаркете она рекомендует брать те плоды, которые лежат чуть дальше от края витрины, поскольку они обычно свежее.

Видео о том, как правильно замораживать морковь на зиму, можно посмотреть здесь:

Как правильно заморозить морковь, чтобы она не слипалась

  • Преподаватель кулинарного искусства с использованием растительных продуктов Эмили Бернер рекомендует четкий алгоритм действий:
  • Очистите морковь от кожуры и нарежьте кусочками нужной формы (кубиками, кружочками или соломкой) — именно так, как вы обычно добавляете её в блюда.
  • Опустите нарезанную морковь на несколько минут в кипяток, а затем сразу переложите в ледяную воду со льдом. Это остановит процесс варки, сохранит яркий цвет и максимум витаминов.
  • Просушите кусочки, разложите их в один слой на противне или доске, застеленной пергаментом, и поставьте в морозилку на несколько часов.
  • Когда кусочки полностью замерзнут, соберите их и пересыпьте в плотный пакет для заморозки. Благодаря предварительной заморозке на противне морковь не слипнется в один большой ком, и её будет удобно брать порционно.

Для этапа шокового охлаждения используйте качественный лёд из фильтрованной или дважды кипячённой воды. Такой лёд тает медленнее и лучше удерживает низкую температуру. Также следите за тем, чтобы лёд хранился в закрытых формах, иначе он впитает посторонние запахи морозилки (рыбы или мяса) и передаст их моркови.

Что любит и чего не любит морковь
Что любит и чего не любит морковь / Инфографика: Главред

Почему замороженная морковь теряет хрусткость и как ее правильно использовать

Шеф-повар Грег Харрисон объясняет физику процесса: во время замораживания вода внутри клеток овоща расширяется, а при размораживании эти клетки разрушаются. Из-за этого морковь полностью теряет свою хрусткость и становится мягкой. Поэтому замороженная морковь не подходит для свежих салатов или перекуса в сыром виде. Однако она идеально подойдет для блюд, которые подвергаются запеканию, варке или тушению:• супы, борщи, соусы и рагу;• овощные запеканки и запеканки с мясом;• домашнее детское пюре;• овощные подливы и заправки для вторых блюд.

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Об источнике: Southern Living

Southern Living — это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть следующие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по Югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
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