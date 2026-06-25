Как сохранить свежесть моркови в течение месяца: хитрость от известных шеф-поваров

После замораживания морковь теряет хрусткость, становится мягкой из-за разрушения клеток, что сказывается на текстуре блюд.

https://glavred.info/lifehack/yak-zberegti-morkvu-svizhoyu-na-misyaci-hitriy-tryuk-vid-vidomih-shef-kuhariv-10775708.html Ссылка скопирована

Как заморозить морковь / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Как правильно заморозить морковь без потери полезных свойств

Сколько хранится морковь и как её подготовить

Почему замороженная морковь подходит не для всех блюд

Излишки свежей моркови после сбора урожая или крупных покупок в магазине можно легко уберечь от порчи с помощью замораживания. Этот способ позволяет остановить увядание овоща, продлить срок его хранения на несколько месяцев и сохранить большинство полезных свойств для будущих блюд – Главред расскажет об этом подробнее.

видео дня

Известные американские шеф-повара Кристина Ферраре, Эмили Бернер и Грег Харрисон рассказали, как правильно подготовить, бланшировать и порционно заморозить морковь, чтобы она не потеряла свои качества в морозильной камере.

Сколько хранится свежая морковь в холодильнике

В обычной холодильной камере свежая и неочищенная морковь может храниться до четырёх недель. Если вы понимаете, что не успеваете использовать весь запас за это время, лучше заранее переместить овощ в морозилку, не дожидаясь, пока он завянет.

Какую морковь выбрать для идеальной заморозки: советы шеф-поваров

Шеф-повар Кристина Ферраре советует замораживать только свежую молодую морковь. Старая морковь после заморозки становится слишком жесткой, волокнистой и теряет свой сладкий вкус. При покупке овощей в супермаркете она рекомендует брать те плоды, которые лежат чуть дальше от края витрины, поскольку они обычно свежее.

Видео о том, как правильно замораживать морковь на зиму, можно посмотреть здесь:

Как правильно заморозить морковь, чтобы она не слипалась

Преподаватель кулинарного искусства с использованием растительных продуктов Эмили Бернер рекомендует четкий алгоритм действий:

Очистите морковь от кожуры и нарежьте кусочками нужной формы (кубиками, кружочками или соломкой) — именно так, как вы обычно добавляете её в блюда.

Опустите нарезанную морковь на несколько минут в кипяток, а затем сразу переложите в ледяную воду со льдом. Это остановит процесс варки, сохранит яркий цвет и максимум витаминов.

Просушите кусочки, разложите их в один слой на противне или доске, застеленной пергаментом, и поставьте в морозилку на несколько часов.

Когда кусочки полностью замерзнут, соберите их и пересыпьте в плотный пакет для заморозки. Благодаря предварительной заморозке на противне морковь не слипнется в один большой ком, и её будет удобно брать порционно.

Для этапа шокового охлаждения используйте качественный лёд из фильтрованной или дважды кипячённой воды. Такой лёд тает медленнее и лучше удерживает низкую температуру. Также следите за тем, чтобы лёд хранился в закрытых формах, иначе он впитает посторонние запахи морозилки (рыбы или мяса) и передаст их моркови.

Что любит и чего не любит морковь / Инфографика: Главред

Почему замороженная морковь теряет хрусткость и как ее правильно использовать

Шеф-повар Грег Харрисон объясняет физику процесса: во время замораживания вода внутри клеток овоща расширяется, а при размораживании эти клетки разрушаются. Из-за этого морковь полностью теряет свою хрусткость и становится мягкой. Поэтому замороженная морковь не подходит для свежих салатов или перекуса в сыром виде. Однако она идеально подойдет для блюд, которые подвергаются запеканию, варке или тушению:• супы, борщи, соусы и рагу;• овощные запеканки и запеканки с мясом;• домашнее детское пюре;• овощные подливы и заправки для вторых блюд.

Читайте также:

Об источнике: Southern Living Southern Living — это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть следующие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;

статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по Югу США;

советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;

практические советы и вдохновение для создания красивых садов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред