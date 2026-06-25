Где можно использовать кофейную гущу: необычные способы применения

Кофейная гуща содержит азот, калий и фосфор, необходимые растениям. Кофейную гущу используют для подкормки помидоров, огурцов, роз и комнатных растений.

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Где можно использовать кофейную гущу / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как использовать кофейную гущу на огороде и в саду

Какие растения можно подкармливать кофейной гущей

Почему кофейную гущу не стоит смывать в раковину

После приготовления натурального кофе обычно остается гуща, которую большинство людей автоматически смывает в раковину или выбрасывает в мусор. Однако этот осадок является ценным продуктом, который может заменить дорогие удобрения на участке и стать эффективным средством для уборки в доме.

Во время заваривания кофе значительная часть кислотности вымывается, поэтому использованная кофейная гуща становится более безопасной для почвы и растений. Главред расскажет, как с пользой применять кофейную гущу.

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Кофейная гуща как удобрение для огорода

Как сообщают в УНИАН, кофейная гуща содержит азот, калий, фосфор, магний, кальций и марганец. Азот способствует росту зеленой массы, а фосфор и калий помогают растениям лучше цвести и формировать плоды.

Для огурцов кофейную гущу используют двумя способами. Первый вариант — высушить осадок и смешать его с почвой во время рыхления. Второй — собирать остатки кофе вместе с водой в отдельную емкость и использовать в качестве жидкой подкормки под корень. После этого грядку желательно дополнительно полить чистой водой.

Для томатов кофейная гуща является не только источником питательных веществ, но и помогает сдерживать рост сорняков. Сухую кофейную гущу можно рассыпать вокруг рассады, прикрыть мульчей и полить. Также её добавляют вокруг взрослых кустов или кладут небольшую горсть в лунку во время высадки.

Если кофе был с молоком или сахаром, такую кофейную гущу не стоит использовать для подкормки. Остатки молочных продуктов могут способствовать развитию плесени и патогенных бактерий.

Какие растения любят кофейную гущу

На такую подкормку хорошо реагируют культуры, предпочитающие слабокислую почву. Среди них:

розы;

папоротники;

фикусы;

пальмы;

азалии;

аспарагус;

фиалки.

Для комнатных растений кофейную гущу используют только в сухом виде, смешивая её с верхним слоем почвы. Влажный осадок может вызвать появление плесени и мелких мошек.

Видео о том, как использовать кофейную гущу в качестве удобрения, можно посмотреть здесь:

Как использовать кофейную гущу в быту

Благодаря своей структуре кофейная гуща действует как мягкий природный абразив и хорошо поглощает запахи.

Для очистки посуды от нагара можно смешать соду, сухую кофейную гущу и жидкое мыло в равных пропорциях. Полученная паста помогает удалять стойкие загрязнения со старых кастрюль и тарелок.

Чтобы избавиться от неприятных запахов в холодильнике, достаточно насыпать сухую кофейную гущу в небольшую емкость и поставить её на полку.

При чистке духовки или гриля кофейную гущу смешивают с тёплой водой и мылом, наносят на загрязнённые поверхности, оставляют на 40–45 минут, а затем смывают губкой.

Также кофейная гуща помогает бороться с стойкими пятнами на кухонных поверхностях. Для этого загрязнения натирают влажной гущей, используя её как натуральный скраб.

Почему не стоит смывать кофейную гущу в раковину

Несмотря на распространенные советы из интернета, регулярно смывать кофейную гущу в канализацию не рекомендуется. Частицы кофе не растворяются в воде и могут скапливаться в сифонах и трубах.

Со временем они смешиваются с жировыми отложениями, образуя плотные засоры. Поэтому после использования кофейный осадок лучше использовать в хозяйстве или выбросить в мусорное ведро.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трёх языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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