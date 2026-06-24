Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Морковь сразу пойдет в стремительный рост: чем следует поливать грядку после всходов

Дарья Пшеничник
24 июня 2026, 16:53
google news Подпишитесь
на нас в Google
Медленное прорастание моркови связано с высоким содержанием эфирных масел в оболочке семян.
Морковь
Садоводы рассказали, чем поливать морковь летом / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Чем поливать морковь для роста
  • Чем поливать морковь, чтобы она была сладкой

видео дня

Многие дачники знают, что морковь — культура "предприимчивая". После появления первых зеленых ростков приходится ждать по две-три недели. Однако длительное ожидание вовсе не означает скудный урожай осенью.

Главное — знать несколько хитростей ухода, которые помогут вырастить крупные, ровные и невероятно сладкие корнеплоды. Об этом пишет УНИАН.

Почему морковь "сидит" в земле и как её разбудить

Медленное прорастание семян имеет вполне логичное объяснение: их оболочка насыщена эфирными маслами. Они защищают семена от преждевременного пробуждения (что идеально для ранней посадки), но в то же время блокируют быстрый доступ влаги.

Если вы сажаете морковь летом, обязательно замочите семена в теплой воде на несколько часов или промойте их в марлевом мешочке. Это частично смоет эфирную защиту и значительно ускорит появление всходов.

Правильный старт: почва и первый полив

Для моркови идеально подходят хорошо освещенные участки с рыхлой почвой — лёгкие суглинки или супески.

  • Внимание к удобрениям: почву стоит заранее подкормить перепревшим компостом. А вот от свежего навоза лучше отказаться наотрез, иначе вместо ровных красавцев вы получите искривленные и "рогатые" корнеплоды.
  • Деликатный полив: пока не появятся всходы, верхний слой почвы не должен пересыхать. Используйте только лейку с мелким распылителем, чтобы не вымыть семена из почвы.
  • Мульчирование: чтобы на земле не образовалась плотная корка, которая будет мешать росткам, замульчируйте грядку тонким слоем торфа или подсушенной травы.

Процедуру прореживания всходов рекомендуется проводить после появления двух-трёх настоящих листьев. Преждевременное удаление растений может привести к повреждению соседних слабых ростков. В то же время затягивание этого процесса грозит переплетением корневой системы, что сделает невозможным их дальнейшее безопасное разделение.

Двойной удар: защита от морковной мухи и подкормка

Морковная муха — один из самых опасных врагов будущего урожая. Чтобы защитить грядку и одновременно дать растениям легкий стимул для роста, опытные огородники используют народный рецепт: растворяют 2 столовые ложки 10%-го нашатырного спирта в 10 литрах воды.

Обработку проводят рано утром или вечером, когда нет яркого солнца. Резкий аммиачный запах надежно отпугнет вредителя, а ботва получит порцию необходимого азота через листья. Главное — не злоупотреблять азотом (компоста и такого опрыскивания вполне достаточно), ведь его избыток только ухудшит качество корнеплодов.

Как сделать морковь максимально сладкой

Через 2–3 дня после обработки нашатырным спиртом приготовьте смесь из древесной золы и табачной пыли в равных пропорциях и слегка опрыскайте ею междурядья.

  • Табачная пыль усилит защиту от насекомых.
  • Зола обогатит почву калием, фосфором и кальцием, которые напрямую влияют на накопление сахаров в корнеплоде.

Напоследок, не забывайте о золотом правиле огородничества — севообороте. Никогда не выращивайте морковь или другие зонтичные культуры на одном и том же месте несколько лет подряд. Соблюдение этих простых шагов гарантирует плотный, ровный и сладкий урожай без личинок вредителей.

Смотрите видео о том, чем еще можно поливать морковь для роста, сладости и защиты от вредителей:

Интересное по теме:

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяются через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
огород морковка лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине объявили масштабную эвакуацию в одном из регионов: кому нужно уехать

В Украине объявили масштабную эвакуацию в одном из регионов: кому нужно уехать

18:45Война
"Не допустим": РФ выдвинула Украине новый ультиматум по переговорам, что известно

"Не допустим": РФ выдвинула Украине новый ультиматум по переговорам, что известно

18:42Война
Почему Трамп резко изменил свою позицию по Украине: эксперт раскрыл истинные причины

Почему Трамп резко изменил свою позицию по Украине: эксперт раскрыл истинные причины

17:38Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Поставил Москву на колени: фамилию какого украинца в России боятся упоминать

Поставил Москву на колени: фамилию какого украинца в России боятся упоминать

Гороскоп на завтра, 25 июня: Тельцам — споры, Козерогам — подарки

Гороскоп на завтра, 25 июня: Тельцам — споры, Козерогам — подарки

Солнечный шторм готовит удар: ученые о худшем сценарии с коллапсом на Земле

Солнечный шторм готовит удар: ученые о худшем сценарии с коллапсом на Земле

"Продолжается зачистка центра": в ВСУ оценили угрозу окружения крупного города

"Продолжается зачистка центра": в ВСУ оценили угрозу окружения крупного города

Судьба готовит подарок: каким знакам зодиака повезет до конца месяца

Судьба готовит подарок: каким знакам зодиака повезет до конца месяца

Последние новости

18:56

Потеря самоконтроля: какие знаки зодиака столкнутся с эмоциональным давлением

18:45

В Украине объявили масштабную эвакуацию в одном из регионов: кому нужно уехать

18:42

"Не допустим": РФ выдвинула Украине новый ультиматум по переговорам, что известно

18:33

Девушка решилась на тест ДНК на дому, который изменил все за один деньВидео

18:32

Риск аварий и жестких ссор: астролог назвала самые опасные дни июля 2026Видео

Польша больше не может говорить Украине "мы решили за вас" – ОгрызкоПольша больше не может говорить Украине «мы решили за вас» – Огрызко
18:25

Вторая жизнь старых носков: полезные лайфхаки для дома и дачи

18:12

Почему в самолетах нет парашютов для пассажиров: ответ удивит многих

18:05

Морское дно с высоты птичьего полёта: что скрывают украинские КарпатыВидео

17:52

За обычные 5 копеек готовы платить до 10 тысяч гривен: как их узнать

Реклама
17:41

Крупнозерная и сахарная кукуруза: обязательная процедура для крупных початков

17:38

Почему Трамп резко изменил свою позицию по Украине: эксперт раскрыл истинные причины

17:28

"Главное — не глотать": россиян учат, как правильно отсасывать бензин из бака

17:16

Откроет ли Беларусь новый фронт: что на самом деле останавливает Лукашенко

17:09

Рыбак сразился с хищником из глубин за свой улов: чем все закончилосьВидео

16:59

Проведя 10 лет в США, известная артистка возвращается в Украину

16:54

Любовный гороскоп на июль: Овнам — перезагрузка, Рыбам — трезвый взгляд

16:53

Морковь сразу пойдет в стремительный рост: чем следует поливать грядку после всходов

16:28

Трамп сорвал "сделку" с Путиным: какой сигнал передали Украине и почему паникует Кремль

16:23

Семейная реликвия, которую приняли за мусор, оказалась ценным сокровищем

16:02

Бесполезная трата денег: эксперты развенчали основные мифы об охлаждении дома летом

Реклама
15:59

Доллар обвалился, евро продолжает стремительно лететь вниз - курс валют на 25 июня

15:45

Четыре даты рождения тех, кто умеет быть хорошими родителями

15:22

До -50% на одежду и обувь культовых брендов в июне: MD Fashion запускает несколько выгодных Summer Sale новости компании

15:15

Барменша получила самые большие чаевые: сумма удивила даже ееВидео

15:14

Разогреет до +38 градусов: в Украину скоро ворвется адская жара

15:07

Как ответит Кремль на удары по России: разведка получила секретные документы

15:07

Гороскоп на июль: Овнам — новая любовь, Тельцам — карьерный прорыв года

14:51

Жена Ткача раскрыла, как ей удалось сбросить 30 кг

14:34

Главный миф памятника Богдану Хмельницкому: куда на самом деле "целится" его булава

14:25

"Мише негде жить": стало известно о финансовых проблемах Ефремова после тюрьмы

14:16

Экс-министра времен Януковича разоблачили в крупной схеме: что известно

14:14

Оберег, талисман или антистресс: зачем украинцы носят каштаны в карманах и сумках

13:32

Какое авто считается самым надежным в мире: другие марки даже близко не стоялиВидео

13:32

Сотни тысяч змей выползают из под земли: стоит ли опасаться людям

13:31

Гороскоп Таро на сегодня 25 июня: Овнам - держать тайну, Льву - идти к радости

13:21

Случайная находка сделала супругов миллионерами: история клада в Калифорнии

12:42

Антиукраинская истерия в Польше: эксперт раскрыл истинную причину поведения Варшавы

12:33

В Кремле пригрозили новым ударом по Украине: какой город может стать целью

12:30

Путину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — Рейтерович

12:27

Зачистили небо: спецназ СБУ уничтожил элитное ПВО и ударил по аэродромам в Крыму

Реклама
12:11

Располневшая Седокова рухнула со сцены и жестко опозориласьВидео

12:02

Судьба готовит подарок: каким знакам зодиака повезет до конца месяца

11:57

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке самолета за 45 секунд

11:44

Что выбрать - кабачок или цуккини: в чем состоит настоящая разница между нимиВидео

11:43

Творит чудеса на грядках: как использовать крапиву для подкормки растенийВидео

11:24

Украинцам планируют поднять минимальную пенсию: как вырастет сумма в 2027-2029 годах

11:18

НАБУ собирает данные о сотрудниках СБУ в министерствах и ведомствах: запросы Бюро раскритиковали юристы и депутаты

11:18

Было семь "прилетов", Севастополь без света: "Мадяр" подтвердил удары по Крыму

10:58

Почему 25 июня нельзя работать в огороде и саду: какой церковный праздник

10:55

Китайский гороскоп на завтра, 25 июня: Драконам — удача, Собакам — романтика

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости Полтавы
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять