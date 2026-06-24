Творит чудеса на грядках: как использовать крапиву для подкормки растений

Удобрение из крапивы заменяет химию. Как приготовить подкормку и собрать рекордный урожай томатов, перца и других овощей?

https://glavred.info/sad-ogorod/tvorit-chudesa-na-gryadkah-kak-ispolzovat-krapivu-dlya-podkormki-rasteniy-10775324.html Ссылка скопирована

Как приготовить бесплатное и эффективное удобрение из крапивы / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Из чего сделать бесплатную и мощную подкормку овощей

Как правильно приготовить рабочий раствор из крапивы

Какая схема полива томатов обеспечит бурный рост

Крапива — это мощное удобрение для растений, которое богато полезными веществами, стимулирующими рост, включая азот, кальций и магний. Как использовать крапиву для подкормки растений - разобрался Главред.

Опытные садоводы говорят, что крапивный настой - это натуральная альтернатива покупной химии. Такая подкормка помогает ускорить рост томатов, перцев и огурцов. Приготовить такое удобрение очень просто, а главное - бесплатно.

видео дня

Удобрение из крапивы - как приготовить

Нарвите крапиву и мелко измельчите её. Наполните измельченной зеленью ведро, тщательно ее утрамбовывая.

Далее нужно активировать брожение. Для этого подготовьте дрожжи: обязательно разведите их в теплой воде, чтобы запустить процесс.

Влейте разведенные дрожжи в ведро с крапивой и доверху залейте водой. Рекомендуется использовать теплую воду или предварительно прогретую на солнце — это значительно ускорит брожение.

Накройте ведро крышкой и оставьте в теплом, хорошо прогреваемом солнцем месте.

Сколько дней настаивать крапиву для полива помидоров

Процесс брожения занимает около 5–7 дней. Рекомендуется периодически перемешивать смесь. Сигналом готовности станет характерный резкий запах, насыщенный зеленый цвет настоя и растворение листьев (в ведре должны остаться в основном стебли).

Готовое удобрение процедите через старую плотную ткань. Из одного ведра получается около 14 литров концентрированного настоя.

Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред

Как правильно применять крапивный настой

Полученный настой является высококонцентрированным, поэтому использовать его в чистом виде нельзя, чтобы не сжечь корни растений.

Для подкормки разведите 1 литр крапивного концентрата в 10 литрах чистой воды.

Поливать томаты, перцы и огурцы таким раствором рекомендуется регулярно — один раз в 1–2 недели.

Какие растения любят удобрение из крапивы

томаты;

огурцы;

перцы;

кабачки;

капуста;

клубника.

Что нельзя поливать крапивным настоем

Лук, чеснок и бобовые крапиву не очень любят.

Смотрите видео - Как использовать крапиву вместо удобрений и повысить урожай:

Как писал Главред, многие дачники выращивают томаты, огурцы, болгарский перец и другие культуры, но мало кто знает, что урожай можно увеличить в 10–15 раз благодаря всего лишь одной подкормке. Детали раскрыли на Youtube-канале Сад, огород ПРО. Читайте о простом натуральном средстве, которое использовали еще наши дедушки и бабушки в материале: Одна ложка — урожай вырастет в 10 раз: что положить в лунку при посадке томатов.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод. Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред