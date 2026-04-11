Одна ложка — урожай вырастет в 10 раз: что положить в лунку при посадке томатов

Анна Ярославская
11 апреля 2026, 10:24
Кусты помидоров, перца и огурцов будут ломиться от плодов, если применить простой лайфхак.
Томаты, перец, рис
Какая самая хорошая подкормка для помидоров: раскрыт секрет садоводов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Чем полезен рис для растений
  • Почему рис нельзя класть в землю в чистом виде
  • Как приготовить рисовую подкормку для томатов, огурцов и перца

Многие дачники выращивают томаты, огурцы, болгарский перец и другие культуры, но мало кто знает, что урожай можно увеличить в 10–15 раз благодаря всего лишь одной подкормке.

На Youtube-канале Сад, огород ПРО рассказали о простом натуральном средстве, которое использовали еще наши дедушки и бабушки.

"Всего одна чайная ложка этой добавки при высадке томатов, огурцов и перца поможет увеличить урожай в 10–15 раз! Вам не понадобятся никакие дорогие покупные удобрения — всё необходимое уже есть у вас дома", - рассказала садовод.

Что кинуть в лунку при посадке томатов

Многие не знают, что именно стоит класть в лунку, чтобы рассада не "замирала" после пересадки. Благодаря этому способу уже через сутки растения начинают активно развиваться. Как утверждает специалист, листья будут изумрудно-зелеными, а кусты — крепкими и здоровыми.

Секретный ингредиент этой подкормки — обычный рис.

На весь огород или теплицу понадобится всего полстакана самого обычного риса. Он дает растениям массу полезных микро- и макроэлементов.

Важно! Никогда не кладите рис в лунку в чистом виде. Поскольку в земле много вредителей и мышей, они сразу же его съедят, и никакой пользы растения не получат.

Чтобы защитить подкормку, садовод советует использовать хитрый прием — добавить лавровый лист. Лавр отпугивает вредителей, и рис начинает спокойно работать в почве, отдавая все питательные вещества корням.

Что любят и чего не любят томаты
Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред

Как правильно подготовить подкормку

Чтобы рис подействовал максимально быстро, его нужно подготовить заранее.

Возьмите небольшое количество риса и залейте его горячей водой (кипятком) так, чтобы вода слегка покрывала зерна (буквально на полсантиметра). Положите в емкость один лавровый лист.

Дайте смеси постоять около полутора часов. За это время рис впитает воду, а лавровый лист отдаст свои эфирные масла. Пока смесь остывает, можно готовить лунки и рассаду.

Когда смесь полностью остынет, для более мощного эффекта можно добавить пол чайной ложки дрожжей и тщательно перемешать.

Что любит и чего не любит перец
Что любит и чего не любит перец / Инфографика: Главред

Как вносить рисовую подкормку в почву

При высадке рассады добавляйте подготовленную смесь в каждую лунку по одной чайной ложке риса. Это максимальная доза для тех, кто не уверен в своих сортах и хочет выжать из них максимум урожайности и защиты.

Половины чайной ложки вполне достаточно для хороших, проверенных сортов, чтобы увеличить их урожайность в 10 раз.

"Больше одной ложки добавлять не стоит — эффект и так очень сильный! Этот способ способствует раннему созреванию и делает плоды очень вкусными, независимо от сорта", - резюмировала садовод.

Что любят и чего не любят огурцы
Что любят и чего не любят огурцы / Инфографика: Главред

Смотрите видео - Что положить в лунку при посадке томатов для хорошего урожая:

Как писал Главред, чтобы получить ранний и крупный урожай ароматной и сладкой клубники, важно подкормить ее в апреле. Садоводы поделились "бабушкиным" рецептом, который работает десятилетиями. Для приготовления домашней подкормки для клубники не нужно ничего покупать. Скоре всего, ингредиенты есть у вас дома.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro

На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод.

Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.

В Украине будут лить дожди: синоптик сделала неутешительный прогноз на Пасху

В Украине будут лить дожди: синоптик сделала неутешительный прогноз на Пасху

11:45Синоптик
Лавров озвучил новое требование для прекращения войны: чего добиваются в Кремле

Лавров озвучил новое требование для прекращения войны: чего добиваются в Кремле

10:51Война
ВСУ достигли успехов сразу на 4 ключевых направлениях, а Россия - ни на одном

ВСУ достигли успехов сразу на 4 ключевых направлениях, а Россия - ни на одном

09:03Фронт
Огурцы попрут как на дрожжах: при посадке в лунку нужно добавить ложку настоя

Огурцы попрут как на дрожжах: при посадке в лунку нужно добавить ложку настоя

Лавров озвучил новое требование для прекращения войны: чего добиваются в Кремле

Лавров озвучил новое требование для прекращения войны: чего добиваются в Кремле

"Не представляю, как прожить": Лилия Ребрик пожаловалась на мизерную зарплату

"Не представляю, как прожить": Лилия Ребрик пожаловалась на мизерную зарплату

Слова "тупик" на самом деле нет в украинском языке: как говорить правильно

Слова "тупик" на самом деле нет в украинском языке: как говорить правильно

Буданов заявил о скором окончании войны: в Кремле ему ответили

Буданов заявил о скором окончании войны: в Кремле ему ответили

12:09

Укроп взойдет густой "щеткой": настой из одного ингредиента сотворит чудо

11:45

В Украине будут лить дожди: синоптик сделала неутешительный прогноз на Пасху

11:44

Ученые раскрыли секрет "золотой кухни" Земли: где скрываются богатства

11:19

РФ готовит новую базу для запуска "шахедов" менее чем в 200 км от Украины

10:51

Лавров озвучил новое требование для прекращения войны: чего добиваются в Кремле

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
10:24

Одна ложка — урожай вырастет в 10 раз: что положить в лунку при посадке томатовВидео

10:20

Забудьте о "дешевой цене": что не так с этой фразой и как говорить правильно

10:02

Цены летят вверх: популярный продукт превращается в настоящий деликатес

09:09

Клубника даст в разы больше сладких ягод: "бабушкин" рецепт подкормкиВидео

Реклама
09:03

Взрывы и пожар: дроны атаковали важный объект РФ в Краснодарском краеВидео

09:03

ВСУ достигли успехов сразу на 4 ключевых направлениях, а Россия - ни на одномФото

08:13

Чем закончится затишье на Ближнем Востоке: Хара дал прогнозмнение

07:37

Россияне ударили по жилым домам в Одессе: поврежден детский сад, есть погибшиеФото

05:11

Рыбки, покорившие СССР: как родился самый популярный фарфоровый сервиз

04:30

Они найдут "золотую жилу": каким знакам зодиака суждено вот-вот разбогатеть

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с покупками за 71 с

03:30

Огурцы попрут как на дрожжах: при посадке в лунку нужно добавить ложку настояВидео

02:10

Нужно ли промывать макароны после варки: шеф-повар удивил объяснением

01:30

На грани катастрофы: испытание на выживание для астронавтов Artemis II

00:22

Секрет весенней посадки клубники: как получить богатый урожай с первого разаВидео

10 апреля, пятница
23:33

Тревожный сигнал может указывать на деменцию: какой симптом нельзя пропустить

23:04

В Сумах прилет в многоэтажку: огонь охватил весь дом, среди раненых – детиФото

22:39

Секрет экономии на стирке: одна настройка заметно урежет счета за коммуналкуВидео

22:12

ВСУ откинули оккупантов на стратегически важном участке фронта - детали

21:41

Выключить нельзя оставить: какие кухонные приборы опасно оставлять в розетке

21:25

Один полив — и сад под защитой: как навсегда избавиться от вредителей и болезнейВидео

21:21

Муравьи его не выносят: что нужно рассыпать по участку, чтобы они исчезли навсегда

20:56

Пустая трата места и денег: что на самом деле не стоит хранить в холодильнике

20:23

Секрет идеально чистого чайника: два натуральных ингредиента творят чудесаВидео

20:04

Любит пить: сын путинистки Королевой пожаловался на жену

19:52

Секретное оружие советского солдата: зачем на самом деле затачивали пряжку ремня

19:52

Свет будут выключать по всей Украине: как будут действовать графики 11 апреля

19:25

Слова "тупик" на самом деле нет в украинском языке: как говорить правильно

19:24

Что надеть на Пасху, чтобы выглядеть стильно: советы от дизайнера

19:10

Гортензия будет обильно цвести всё лето: что обязательно нужно сделать весной

19:10

Слабость Трампа может создать новый хаос в мировой политике: Денисенко назвал рискимнение

18:53

Принесёте беду в дом: почему не стоит забирать демонтированную ограду с кладбища

18:45

Секреты опытных садоводов: что обязательно сделать весной для плодородной почвыВидео

18:23

Украинцев предупредили об угрозе на Пасху: почему гражданам следует быть бдительными

18:05

Война лишила его дома, а затем и жены: вся жизнь этого мужчины поместилась в машине

Реклама
17:58

РФ готовит новое масштабное наступление: когда ситуация может резко обостриться

17:29

Погода на Житомирщине готовит неприятный сюрприз на Пасхальные выходные: чего ожидать

17:28

Девушка бросила парня и сбежала с их "джекпотом", но был ньюанс

17:01

На Ровенщине ожидается непогода: чем удивит погода на Пасху и когда придет тепло

16:47

"Я не вижу этих денег": Наталка Денисенко удивила признанием о расходах

16:45

В трейлер "Дьявол носит Прада 2" попала случайная фанатка — забавный киноляпВидео

16:39

Дроны поразили НПС в Волгоградской области России: бушует масштабный пожарВидео

16:35

Один секретный раствор без химии превращает унитаз в сияющий — как в отелеВидео

16:31

Евро значительно дорожает: новый курс валют на 13 апреля

16:19

Что-то "вылезло из стены" в подвале старого дома и напугало женщину

