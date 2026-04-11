Одна ложка — урожай вырастет в 10 раз: что положить в лунку при посадке томатов

Вы узнаете:
- Чем полезен рис для растений
- Почему рис нельзя класть в землю в чистом виде
- Как приготовить рисовую подкормку для томатов, огурцов и перца
Многие дачники выращивают томаты, огурцы, болгарский перец и другие культуры, но мало кто знает, что урожай можно увеличить в 10–15 раз благодаря всего лишь одной подкормке.
На Youtube-канале Сад, огород ПРО рассказали о простом натуральном средстве, которое использовали еще наши дедушки и бабушки.
"Всего одна чайная ложка этой добавки при высадке томатов, огурцов и перца поможет увеличить урожай в 10–15 раз! Вам не понадобятся никакие дорогие покупные удобрения — всё необходимое уже есть у вас дома", - рассказала садовод.
Что кинуть в лунку при посадке томатов
Многие не знают, что именно стоит класть в лунку, чтобы рассада не "замирала" после пересадки. Благодаря этому способу уже через сутки растения начинают активно развиваться. Как утверждает специалист, листья будут изумрудно-зелеными, а кусты — крепкими и здоровыми.
Секретный ингредиент этой подкормки — обычный рис.
На весь огород или теплицу понадобится всего полстакана самого обычного риса. Он дает растениям массу полезных микро- и макроэлементов.
Важно! Никогда не кладите рис в лунку в чистом виде. Поскольку в земле много вредителей и мышей, они сразу же его съедят, и никакой пользы растения не получат.
Чтобы защитить подкормку, садовод советует использовать хитрый прием — добавить лавровый лист. Лавр отпугивает вредителей, и рис начинает спокойно работать в почве, отдавая все питательные вещества корням.
Как правильно подготовить подкормку
Чтобы рис подействовал максимально быстро, его нужно подготовить заранее.
Возьмите небольшое количество риса и залейте его горячей водой (кипятком) так, чтобы вода слегка покрывала зерна (буквально на полсантиметра). Положите в емкость один лавровый лист.
Дайте смеси постоять около полутора часов. За это время рис впитает воду, а лавровый лист отдаст свои эфирные масла. Пока смесь остывает, можно готовить лунки и рассаду.
Когда смесь полностью остынет, для более мощного эффекта можно добавить пол чайной ложки дрожжей и тщательно перемешать.
Как вносить рисовую подкормку в почву
При высадке рассады добавляйте подготовленную смесь в каждую лунку по одной чайной ложке риса. Это максимальная доза для тех, кто не уверен в своих сортах и хочет выжать из них максимум урожайности и защиты.
Половины чайной ложки вполне достаточно для хороших, проверенных сортов, чтобы увеличить их урожайность в 10 раз.
"Больше одной ложки добавлять не стоит — эффект и так очень сильный! Этот способ способствует раннему созреванию и делает плоды очень вкусными, независимо от сорта", - резюмировала садовод.
Смотрите видео - Что положить в лунку при посадке томатов для хорошего урожая:
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред