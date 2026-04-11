Одна ложка — урожай вырастет в 10 раз: что положить в лунку при посадке томатов

Кусты помидоров, перца и огурцов будут ломиться от плодов, если применить простой лайфхак.

https://glavred.info/sad-ogorod/odna-lozhka-urozhay-vyrastet-v-10-raz-chto-polozhit-v-lunku-pri-posadke-tomatov-10755902.html Ссылка скопирована

Какая самая хорошая подкормка для помидоров

Вы узнаете:

Чем полезен рис для растений

Почему рис нельзя класть в землю в чистом виде

Как приготовить рисовую подкормку для томатов, огурцов и перца

Многие дачники выращивают томаты, огурцы, болгарский перец и другие культуры, но мало кто знает, что урожай можно увеличить в 10–15 раз благодаря всего лишь одной подкормке.

На Youtube-канале Сад, огород ПРО рассказали о простом натуральном средстве, которое использовали еще наши дедушки и бабушки.

видео дня

"Всего одна чайная ложка этой добавки при высадке томатов, огурцов и перца поможет увеличить урожай в 10–15 раз! Вам не понадобятся никакие дорогие покупные удобрения — всё необходимое уже есть у вас дома", - рассказала садовод.

Что кинуть в лунку при посадке томатов

Многие не знают, что именно стоит класть в лунку, чтобы рассада не "замирала" после пересадки. Благодаря этому способу уже через сутки растения начинают активно развиваться. Как утверждает специалист, листья будут изумрудно-зелеными, а кусты — крепкими и здоровыми.

Секретный ингредиент этой подкормки — обычный рис.

На весь огород или теплицу понадобится всего полстакана самого обычного риса. Он дает растениям массу полезных микро- и макроэлементов.

Важно! Никогда не кладите рис в лунку в чистом виде. Поскольку в земле много вредителей и мышей, они сразу же его съедят, и никакой пользы растения не получат.

Чтобы защитить подкормку, садовод советует использовать хитрый прием — добавить лавровый лист. Лавр отпугивает вредителей, и рис начинает спокойно работать в почве, отдавая все питательные вещества корням.

Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред

Как правильно подготовить подкормку

Чтобы рис подействовал максимально быстро, его нужно подготовить заранее.

Возьмите небольшое количество риса и залейте его горячей водой (кипятком) так, чтобы вода слегка покрывала зерна (буквально на полсантиметра). Положите в емкость один лавровый лист.

Дайте смеси постоять около полутора часов. За это время рис впитает воду, а лавровый лист отдаст свои эфирные масла. Пока смесь остывает, можно готовить лунки и рассаду.

Когда смесь полностью остынет, для более мощного эффекта можно добавить пол чайной ложки дрожжей и тщательно перемешать.

Что любит и чего не любит перец / Инфографика: Главред

Как вносить рисовую подкормку в почву

При высадке рассады добавляйте подготовленную смесь в каждую лунку по одной чайной ложке риса. Это максимальная доза для тех, кто не уверен в своих сортах и хочет выжать из них максимум урожайности и защиты.

Половины чайной ложки вполне достаточно для хороших, проверенных сортов, чтобы увеличить их урожайность в 10 раз.

"Больше одной ложки добавлять не стоит — эффект и так очень сильный! Этот способ способствует раннему созреванию и делает плоды очень вкусными, независимо от сорта", - резюмировала садовод.

Что любят и чего не любят огурцы / Инфографика: Главред

Смотрите видео - Что положить в лунку при посадке томатов для хорошего урожая:

О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред