Огурцы попрут как на дрожжах: при посадке в лунку нужно добавить ложку настоя

Вы узнаете:
- Что внести в почву перед посадкой огурцов
- Чем полезна овсянка для огурцов
- Как приготовить настой для подкормки
Чтобы вырастить богатый урожай огурцов, не нужно покупать дорогие удобрения или химикаты. Всё, что нужно для действенной подкормки, уже есть у каждого на кухне.
На Youtube-канале Сад, огород ПРО рассказали, что положить в лунку при посадке огурцов для хорошего урожая. Садовод утверждает, что благодаря этому способу рассада не "замирает" после высадки, а моментально пускается в рост, активно цветет и завязывает плоды. Кроме того, это средство защищает растения от болезней (включая фитофтору) и вредителей, особенно от проволочника.
Главный ингредиент подкормки— обычная овсянка (геркулес). Она богата калием, кальцием, железом, цинком, витаминами группы B, аминокислотами и белками. Это идеальный строительный материал для молодой рассады.
Овсянка для подкормки огурцов — в чем польза
Крепкий иммунитет: огурцы будут плодоносить до самых заморозков, невзирая на погоду.
Много завязей: овсянка стимулирует закладку цветочных почек, исключая пустоцветы.
Питание: растение получает все макро- и микроэлементы, так что дополнительные подкормки могут и не понадобиться.
Как приготовить настой овсянки для рассады
Чтобы овсянка не только кормила, но и защищала от вредителей и болезней, её нужно подготовить особым способом.
Для начала возьмите необходимое количество сухой овсянки и добавьте в неё 1 чайную ложку лимонной кислоты. Лимонная кислота — мощное средство против проволочника и фитофторы. Тщательно перемешайте.
Далее залейте смесь крутым кипятком, еще раз перемешайте и сразу же слейте воду. Должна получиться именно распаренная крупа, а не жидкая каша.
Как применять овсянку при посадке
При высадке рассады в грунт положите в каждую подготовленную лунку всего по 1 чайной ложке приготовленной смеси. После этого высаживайте огурцы как обычно.
"Результат можно увидеть уже через несколько дней: пока соседи будут ждать, когда их рассада "приживется", ваши огурчики уже пойдут в рост как на дрожжах", - рассказали на канале.
