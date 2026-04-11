Огурцы попрут как на дрожжах: при посадке в лунку нужно добавить ложку настоя

Натуральное удобрение для огурцов своими руками - это дешево, просто и эффективно.

https://glavred.info/sad-ogorod/ogurcy-poprut-kak-na-drozhzhah-pri-posadke-v-lunku-nuzhno-dobavit-lozhku-nastoya-10755677.html Ссылка скопирована

Как правильно использовать геркулес при посадке огурцов

Вы узнаете:

Что внести в почву перед посадкой огурцов

Чем полезна овсянка для огурцов

Как приготовить настой для подкормки

Чтобы вырастить богатый урожай огурцов, не нужно покупать дорогие удобрения или химикаты. Всё, что нужно для действенной подкормки, уже есть у каждого на кухне.

На Youtube-канале Сад, огород ПРО рассказали, что положить в лунку при посадке огурцов для хорошего урожая. Садовод утверждает, что благодаря этому способу рассада не "замирает" после высадки, а моментально пускается в рост, активно цветет и завязывает плоды. Кроме того, это средство защищает растения от болезней (включая фитофтору) и вредителей, особенно от проволочника.

видео дня

Главный ингредиент подкормки— обычная овсянка (геркулес). Она богата калием, кальцием, железом, цинком, витаминами группы B, аминокислотами и белками. Это идеальный строительный материал для молодой рассады.

Овсянка для подкормки огурцов — в чем польза

Крепкий иммунитет: огурцы будут плодоносить до самых заморозков, невзирая на погоду.

Много завязей: овсянка стимулирует закладку цветочных почек, исключая пустоцветы.

Питание: растение получает все макро- и микроэлементы, так что дополнительные подкормки могут и не понадобиться.

Что любят и чего не любят огурцы / Инфографика: Главред

Как приготовить настой овсянки для рассады

Чтобы овсянка не только кормила, но и защищала от вредителей и болезней, её нужно подготовить особым способом.

Для начала возьмите необходимое количество сухой овсянки и добавьте в неё 1 чайную ложку лимонной кислоты. Лимонная кислота — мощное средство против проволочника и фитофторы. Тщательно перемешайте.

Далее залейте смесь крутым кипятком, еще раз перемешайте и сразу же слейте воду. Должна получиться именно распаренная крупа, а не жидкая каша.

Как применять овсянку при посадке

При высадке рассады в грунт положите в каждую подготовленную лунку всего по 1 чайной ложке приготовленной смеси. После этого высаживайте огурцы как обычно.

"Результат можно увидеть уже через несколько дней: пока соседи будут ждать, когда их рассада "приживется", ваши огурчики уже пойдут в рост как на дрожжах", - рассказали на канале.

Смотрите видео - Что внести в почву перед посадкой огурцов:

Опытные огородники используют яичную скорлупу как природное удобрение для огурцов. Вместе с молоком и дрожжами она стимулирует рост и защищает растения.

О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro. На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред