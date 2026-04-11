Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Огурцы попрут как на дрожжах: при посадке в лунку нужно добавить ложку настоя

Анна Ярославская
11 апреля 2026, 03:30
Натуральное удобрение для огурцов своими руками - это дешево, просто и эффективно.
Огурцы
Как правильно использовать геркулес при посадке огурцов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Что внести в почву перед посадкой огурцов
  • Чем полезна овсянка для огурцов
  • Как приготовить настой для подкормки

Чтобы вырастить богатый урожай огурцов, не нужно покупать дорогие удобрения или химикаты. Всё, что нужно для действенной подкормки, уже есть у каждого на кухне.

На Youtube-канале Сад, огород ПРО рассказали, что положить в лунку при посадке огурцов для хорошего урожая. Садовод утверждает, что благодаря этому способу рассада не "замирает" после высадки, а моментально пускается в рост, активно цветет и завязывает плоды. Кроме того, это средство защищает растения от болезней (включая фитофтору) и вредителей, особенно от проволочника.

видео дня

Главный ингредиент подкормки— обычная овсянка (геркулес). Она богата калием, кальцием, железом, цинком, витаминами группы B, аминокислотами и белками. Это идеальный строительный материал для молодой рассады.

Овсянка для подкормки огурцов — в чем польза

Крепкий иммунитет: огурцы будут плодоносить до самых заморозков, невзирая на погоду.

Много завязей: овсянка стимулирует закладку цветочных почек, исключая пустоцветы.

Питание: растение получает все макро- и микроэлементы, так что дополнительные подкормки могут и не понадобиться.

Что любят и чего не любят огурцы
Что любят и чего не любят огурцы / Инфографика: Главред

Как приготовить настой овсянки для рассады

Чтобы овсянка не только кормила, но и защищала от вредителей и болезней, её нужно подготовить особым способом.

Для начала возьмите необходимое количество сухой овсянки и добавьте в неё 1 чайную ложку лимонной кислоты. Лимонная кислота — мощное средство против проволочника и фитофторы. Тщательно перемешайте.

Далее залейте смесь крутым кипятком, еще раз перемешайте и сразу же слейте воду. Должна получиться именно распаренная крупа, а не жидкая каша.

Как применять овсянку при посадке

При высадке рассады в грунт положите в каждую подготовленную лунку всего по 1 чайной ложке приготовленной смеси. После этого высаживайте огурцы как обычно.

"Результат можно увидеть уже через несколько дней: пока соседи будут ждать, когда их рассада "приживется", ваши огурчики уже пойдут в рост как на дрожжах", - рассказали на канале.

Смотрите видео - Что внести в почву перед посадкой огурцов:

Как писал Главред, опытные огородники используют яичную скорлупу как природное удобрение для огурцов. Вместе с молоком и дрожжами она стимулирует рост и защищает растения. Детальнее читайте в материале: Огурцы растут как на дрожжах: метод с скорлупой, ромашкой и молоком.

O ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro

На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод.

Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огурцы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2026
Как красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбище
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыПраздничное менюНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять