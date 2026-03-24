Урожай вырастет в 10 раз: как пикировать рассаду томатов, огурцов и перца

Как делать пикировку рассады без ошибок? Садовод раскрыл главные секреты.

Как правильно пересаживать рассаду: простая шпаргалка

Правильная пикировка рассады — это залог богатого урожая. Опытные садоводы рассказали, как проводится пикировка таким образом, чтобы урожай был в 10 раз больше обычного.

На Youtube-канале Сад, огород ПРО раскрыли самые главные правила, которые обязательно нужно соблюдать при пикировке рассады томатов, огурцов, перца и абсолютно любой овощной или цветочной рассады. Также названы ошибки, которые ни в коем случае нельзя допускать.

"Соблюдая эту простую шпаргалку, вы всегда будете получать прекрасную, урожайную рассаду", - пообещал садовод.

Как пикировать рассаду

Многие допускают эту ошибку и не соблюдают важное правило: пикируют рассаду в сухом грунте. Так делать ни в коем случае нельзя. Всегда перед пикировкой или пересадкой нужно обильно пролить рассаду водой. И сделать это лучше не в день пикировки, а за день или даже за два. В сухой земле корни часто рвутся, и из-за этого рассада замирает в росте на неделю или две, так как тратит силы на восстановление поврежденных корней.

"Нужно пролить грунт за сутки до пикировки, но не делать "болото", а просто хорошенько увлажнить. На следующий день такие ростки любых растений — томатов, огурцов, перцев или цветов — идеально достаются из любых стаканчиков и емкостей, и пересадить их можно буквально за секунду", - рассказал садовод.

Следующая ошибка, которую допускают примерно 95% людей: после пересадки рассады они думают, что нужно дать ей как можно больше света. Если рассада находится в квартире или доме, они стараются поставить ее обратно на солнечный подоконник или под лампу. Это самая главная ошибка - так ни в коем случае так делать не нужно.

Первые несколько дней после пересадки лучше убрать рассаду в темное место, и желательно, чтобы температура была прохладной. Это идеальные условия для любых растений после пересадки.

"Чем меньше яркого солнца, меньше света и чуть ниже температура, чем была до пикировки, тем лучше. Буквально 2–3 дня подержите рассаду в таких условиях, а затем верните на привычное место", - рассказали на канале.

Если же речь идет о высадке в открытый грунт или теплицу, то растения желательно притенить. Можно накрыть их любой тканью, которая не пропускает прямые солнечные лучи. Это создаст идеальные условия.

Самое главное — подкормки. Садовод поделился рецептом, который работает уже десятилетиями и всегда помогает рассаде выглядеть как с картинки: она быстро растет и развивается.

"Берем 10 литров горячей воды (около 40–50 градусов). Добавляем туда полстакана угля или золы, перемешиваем, добавляем чайную ложку дрожжей и поливаем рассаду. Делаем это на третий день после любой пикировки — будь то пересадка дома или высадка в открытый грунт", - говорится на канале.

О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод.

