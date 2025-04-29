Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Садоводы скрывают секрет: как правильно пикировать перец для рекордного урожая

Юрий Берендий
29 апреля 2025, 17:17
48
Пикировка перца - ключевой этап в выращивании рассады, от которого зависит развитие корневой системы и будущий урожай, указывает садовод.
Садоводы скрывают секрет: как правильно пикировать перец для рекордного урожая
Как правильно пикировать перец для рекордного урожая - простой секрет / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Когда нужно пикировать болгарский перец
  • Пикировать перцы как правильно

Пикировка перца - важный этап в выращивании этой капризной овощной культуры, и именно от правильного проведения этой процедуры зависит будущий урожай.Автор YouTube-канала "Выращиваем дома", опытная садовод, делится практическими советами по пересадке рассады перца.

Главред выяснил, как правильно пикировать перец

Как пикировать перец - пересадка рассады перца

"Пикировка перца является важным мероприятием, позволяющим укрепить корневую систему растения и в дальнейшем повысить урожайность", - отмечает она. Когда лучше пикировать перец

По словам эксперта, лучшее время для пикировки - на 2-3 неделю после посева, когда появляются второй и третий настоящие листья. Именно в этот момент растение достаточно окрепло, но еще не переросло, поэтому лучше переносит смену среды.

"На более поздних сроках пикировка грозит сильным повреждением корневой системы, в результате которой растение будет долго адаптироваться к новым условиям", - предостерегает автор видео.

Смотрите видео о правилах пикировки перца:

Как подготовить рассаду к пересадке перца

За 6 часов до процедуры растения нужно хорошо полить. Это уменьшит риск повреждения корней при перевалке. Садовод советует выбирать только крепкие сеянцы с ровным стволом и неповрежденными листьями.

Правильная техника пикирования перца

Пошагово процесс выглядит так:

  1. Подготовка емкостей - горшки или кассеты наполняют грунтом на 2/3, делают лунку.
  2. Осторожное пересаживание - рассаду бережно извлекают и переносят в новую тару, внимательно размещая корни.
  3. Глубина посадки - не меняется; сажать нужно на том же уровне, что и в посевном контейнере.
  4. Полив - обязательно после пересадки.

"Особое внимание уделяют распределению корней в лунке. После пикировки важно поставить рассаду в светлое место, защитив ее от прямого солнца", - отмечает эксперт.

Уход за перцем после пикировки

"Главный фактор, который обеспечит быструю адаптацию, - это качественный полив. Перец влаголюбивый, но не воспринимает чрезмерное увлажнение", - говорится в видео.

Кроме полива, важно также правильно подобрать почву.

Лучший состав - это смесь торфа, чернозема и небольшого количества речного песка.

Вам также может быть интересно:

Что такое "Выращиваем дома"?

"Выращиваем дома" - это канал о выращивании экзотических и комнатных растений, а также о природе. Автор канала Наталья делится полезными советами по садоводству и уходу за растениями. На "Выращиваем дома" подписалось более 10 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород перец сад
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Путин пытается дискредитировать Трампа": стал известен коварный замысел главы Кремля

"Путин пытается дискредитировать Трампа": стал известен коварный замысел главы Кремля

16:33Мир
Он боится, что Украина ударит по Москве: Кузан сказал, что Путин задумал на 9 мая

Он боится, что Украина ударит по Москве: Кузан сказал, что Путин задумал на 9 мая

14:59Мир
Ребенок спал в постели: на Днепропетровщине вражеский дрон убил 12-летнюю девочку

Ребенок спал в постели: на Днепропетровщине вражеский дрон убил 12-летнюю девочку

14:14Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"На поддержку российской армии": известная певица рассказала правду об Ани Лорак

"На поддержку российской армии": известная певица рассказала правду об Ани Лорак

Дмитрий Комаров решился на отчаянный шаг после развода - детали

Дмитрий Комаров решился на отчаянный шаг после развода - детали

"Благодарю Бога за это счастье": Могилевская впервые показала своего мужа

"Благодарю Бога за это счастье": Могилевская впервые показала своего мужа

"Пойдем под венец": Melovin подтвердил отношения с известной певицей

"Пойдем под венец": Melovin подтвердил отношения с известной певицей

Кем на самом деле были гайдамаки: историк привел новые факты о повстанцах

Кем на самом деле были гайдамаки: историк привел новые факты о повстанцах

Последние новости

17:51

Налог за продажу товаров на OLX или Rozetka: украинцев ждут новые правила

17:17

Садоводы скрывают секрет: как правильно пикировать перец для рекордного урожаяВидео

17:12

Садоводов призвали оставлять сыр в саду в мае и июне: в чем причина

17:05

Как Украина ответит на "перемирие" Путина: Кузан раскрыл стратегию Киева

17:03

В Кремле "разинули рот" на Одессу и вспыхнули циничной пропагандой

Путин делает неумелую попытку обезопасить самого себя: Кузан - о "перемирии" на 9 маяПутин делает неумелую попытку обезопасить самого себя: Кузан - о "перемирии" на 9 мая
16:58

В чем можно посадить микрозелень: хитрый фокус поразит впечатляющим результатомВидео

16:55

Подралась с зятем: Волочкова сбежала со свадьбы дочери

16:44

В Украине "резко" повысилась средняя зарплата - известна сумма

16:41

Придут болезни и проблемы: строгие приметы и запреты 30 апреля

Реклама
16:33

"Путин пытается дискредитировать Трампа": стал известен коварный замысел главы Кремля

16:07

Букмекеры оценили шансы Усика и Дюбуа: кто будет фаворитом

16:00

Старые методы полива позади: садовод показал, как сэкономить воду и времяВидео

15:57

Где спрятано число 363: только "настоящий детектив" угадает за 7 секунд

15:57

В холодильник ставить не стоит: как правильно хранить медВидео

15:45

"Без обратного билета": Седокова собралась бежать из России

15:44

Украинцы получат выплату ко Дню Независимости: кому начислят до 3,1 тысяч гривен

15:40

Горячий или холодный: какой чай на самом деле полезнее, ответ удивит многихВидео

15:23

"Кольнулся": мужа Алсу не узнали после развода

15:20

В 100 раз вкуснее, чем стандатный пирог: бабушкин рецепт курника

15:12

Оккупанты победно заявили о захвате села на Харьковщине: ВСУ дали им пощечину

Реклама
14:59

Он боится, что Украина ударит по Москве: Кузан сказал, что Путин задумал на 9 мая

14:57

Какие цветы сажать весной в саду и на клумбе: садоводы назвали первоклассный сортВидео

14:44

Разница колоссальная, но малоизвестная: чем отличается Майдан от площадиВидео

14:42

Медведев "пригрозил" ядерным оружием двум странам НАТО

14:36

"Безусловно использую": Тина Кароль сделала признание про уколы красоты

14:34

"Рекордное" начисление: украинцев призвали проверить банковские карты

14:26

Новые лица в Минобороны: кто попал в команду Умерова

14:14

Ребенок спал в постели: на Днепропетровщине вражеский дрон убил 12-летнюю девочку

14:09

Ударит летняя температура: когда в Украине резко потеплеет

13:56

Кейт Миддлтон снова дала повод думать о том, что ей стало хуже

13:45

Откуда на самом деле взяли идею "хрущевок": эксперт дал не ожидаемый ответВидео

13:43

Доллар продолжит расти: украинцам сказали, каким будет курс в ближайшие дни

13:36

Кабмин принял решение, сколько украинцы будут платить за электроэнергию в мае

13:21

У Путина разразились заявлением о "планах НАТО по захвату" области в России

12:59

Рецепт идеального шашлыка, который тает во рту - маринуется всего часВидео

12:52

Цены ползут вверх: в Украине быстро дорожает базовый продукт

12:46

Лидер рок-группы Хейтспіч рассказал, где служит и как выбирал должность

12:43

Китай предложил путь к миру в Украине: что заявили в Пекине

12:24

План Трампа опасен для Украины, США требуют трех "уступок" – Politico

12:16

ЕС может отделить вступление Молдовы от Украины: кто может получить зеленый свет

Реклама
12:08

Кошка может говорить к человеку: что означает мяуканье кота, его виды и значениеВидео

12:01

Аурика Ротару раскрыла реальную позицию Софии Ротару и где она находится

12:01

"Это невозможно": Россия отказалась от 30-дневного прекращения огня

11:55

Новая почта изменила тарифы доставки посылок: сколько теперь нужно платить

11:43

На Днепропетровщине объявили обязательную эвакуацию: список населенных пунктов

11:32

Заморозки повредили сады в Украине: какие ягоды и фрукты будут в дефиците

11:27

Секрет раскрыт: какое первое название Харькова и как город назывался раньшеВидео

11:11

Китайский гороскоп на завтра 30 апреля: Быкам - переедание, Тиграм - разлука

11:02

Макрон рассказал о роли встречи Зеленского и Трампа: СМИ обнародовали детали

10:52

В Украине переписали цены на ряд продуктов: что подорожало больше всего

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять