Садоводы скрывают секрет: как правильно пикировать перец для рекордного урожая

Пикировка перца - ключевой этап в выращивании рассады, от которого зависит развитие корневой системы и будущий урожай, указывает садовод.

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Как правильно пикировать перец для рекордного урожая - простой секрет / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

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Когда нужно пикировать болгарский перец

Пикировать перцы как правильно

Пикировка перца - важный этап в выращивании этой капризной овощной культуры, и именно от правильного проведения этой процедуры зависит будущий урожай.Автор YouTube-канала "Выращиваем дома", опытная садовод, делится практическими советами по пересадке рассады перца.

Главред выяснил, как правильно пикировать перец

Как пикировать перец - пересадка рассады перца

"Пикировка перца является важным мероприятием, позволяющим укрепить корневую систему растения и в дальнейшем повысить урожайность", - отмечает она. Когда лучше пикировать перец

По словам эксперта, лучшее время для пикировки - на 2-3 неделю после посева, когда появляются второй и третий настоящие листья. Именно в этот момент растение достаточно окрепло, но еще не переросло, поэтому лучше переносит смену среды.

"На более поздних сроках пикировка грозит сильным повреждением корневой системы, в результате которой растение будет долго адаптироваться к новым условиям", - предостерегает автор видео.

Смотрите видео о правилах пикировки перца:

Как подготовить рассаду к пересадке перца

За 6 часов до процедуры растения нужно хорошо полить. Это уменьшит риск повреждения корней при перевалке. Садовод советует выбирать только крепкие сеянцы с ровным стволом и неповрежденными листьями.

Правильная техника пикирования перца

Пошагово процесс выглядит так:

Подготовка емкостей - горшки или кассеты наполняют грунтом на 2/3, делают лунку. Осторожное пересаживание - рассаду бережно извлекают и переносят в новую тару, внимательно размещая корни. Глубина посадки - не меняется; сажать нужно на том же уровне, что и в посевном контейнере. Полив - обязательно после пересадки.

"Особое внимание уделяют распределению корней в лунке. После пикировки важно поставить рассаду в светлое место, защитив ее от прямого солнца", - отмечает эксперт.

Уход за перцем после пикировки

"Главный фактор, который обеспечит быструю адаптацию, - это качественный полив. Перец влаголюбивый, но не воспринимает чрезмерное увлажнение", - говорится в видео.

Кроме полива, важно также правильно подобрать почву.

Лучший состав - это смесь торфа, чернозема и небольшого количества речного песка.

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Что такое "Выращиваем дома"? "Выращиваем дома" - это канал о выращивании экзотических и комнатных растений, а также о природе. Автор канала Наталья делится полезными советами по садоводству и уходу за растениями. На "Выращиваем дома" подписалось более 10 тысяч пользователей.

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