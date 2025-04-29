Садоводы скрывают секрет: как правильно пикировать перец для рекордного урожая

О чем идет речь в материале:
- Когда нужно пикировать болгарский перец
- Пикировать перцы как правильно
Пикировка перца - важный этап в выращивании этой капризной овощной культуры, и именно от правильного проведения этой процедуры зависит будущий урожай.Автор YouTube-канала "Выращиваем дома", опытная садовод, делится практическими советами по пересадке рассады перца.
Главред выяснил, как правильно пикировать перец
Как пикировать перец - пересадка рассады перца
"Пикировка перца является важным мероприятием, позволяющим укрепить корневую систему растения и в дальнейшем повысить урожайность", - отмечает она. Когда лучше пикировать перец
По словам эксперта, лучшее время для пикировки - на 2-3 неделю после посева, когда появляются второй и третий настоящие листья. Именно в этот момент растение достаточно окрепло, но еще не переросло, поэтому лучше переносит смену среды.
"На более поздних сроках пикировка грозит сильным повреждением корневой системы, в результате которой растение будет долго адаптироваться к новым условиям", - предостерегает автор видео.
Смотрите видео о правилах пикировки перца:
Как подготовить рассаду к пересадке перца
За 6 часов до процедуры растения нужно хорошо полить. Это уменьшит риск повреждения корней при перевалке. Садовод советует выбирать только крепкие сеянцы с ровным стволом и неповрежденными листьями.
Правильная техника пикирования перца
Пошагово процесс выглядит так:
- Подготовка емкостей - горшки или кассеты наполняют грунтом на 2/3, делают лунку.
- Осторожное пересаживание - рассаду бережно извлекают и переносят в новую тару, внимательно размещая корни.
- Глубина посадки - не меняется; сажать нужно на том же уровне, что и в посевном контейнере.
- Полив - обязательно после пересадки.
"Особое внимание уделяют распределению корней в лунке. После пикировки важно поставить рассаду в светлое место, защитив ее от прямого солнца", - отмечает эксперт.
Уход за перцем после пикировки
"Главный фактор, который обеспечит быструю адаптацию, - это качественный полив. Перец влаголюбивый, но не воспринимает чрезмерное увлажнение", - говорится в видео.
Кроме полива, важно также правильно подобрать почву.
Лучший состав - это смесь торфа, чернозема и небольшого количества речного песка.
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Что такое "Выращиваем дома"?
"Выращиваем дома" - это канал о выращивании экзотических и комнатных растений, а также о природе. Автор канала Наталья делится полезными советами по садоводству и уходу за растениями. На "Выращиваем дома" подписалось более 10 тысяч пользователей.
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