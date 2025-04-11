Зачем дачники массово скупают использованное моторное масло и какой есть нюанс

Все больше садоводов интересуются практикой использования моторного масла в качестве удобрения, однако эксперты предупреждают, что такой подход ошибочен.

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Для чего покупают отработанное моторное масло - как масло влияет на растения / Колаж Главред, фото: скриншоты из видео YouTube

Вы узнаете:

Полезно ли моторное масло для почвы

Как моторное масло влияет на растения

Куда выбрасывать моторное масло

В современном мире, где устойчивое развитие и минимизация отходов является приоритетом, некоторые садоводы прибегают к крайне сомнительным практикам. Одна из них - использование отработанного моторного масла в качестве удобрения. Авторы проекта "Cozy Houze" рассказывают, как именно работает эта технология, почему она выглядит привлекательно, но может нанести вред не только растениям, но и всей окружающей среде.

Главред выяснил, зачем садоводы массово скупают моторное масло.

Для чего покупают отработанное моторное масло - что можно сделать с остатками моторного масла

"Этот процесс выглядит как сочетание науки и инноваций: моторное масло фильтруется, очищается от загрязнений, после чего обогащается питательными веществами - азотом, фосфором, калием (NPK), - а также специальными микроорганизмами", - объясняют эксперты проекта "Cozy Houze".

По их словам, смесь созревает, проходит ферментацию, и на выходе садовод получает вещество, которое позиционируют как альтернативу классическому удобрению.

"Секрет эффективности этого нетрадиционного удобрения - в микробной алхимии. Полезные микроорганизмы помогают связать питательные вещества и сделать их доступными для растений", - отмечают в "Cozy Houze".

Что произойдет, если я пролью моторное масло на землю

Авторы популярного YouTube-проекта "Garden & Lawn" предупреждают, что отработанное моторное масло не является эффективным удобрением. Выливание его на траву вредит газону и загрязняет водоснабжение

Моторное масло - это продукт нефтехимии, который содержит токсичные вещества: тяжелые металлы, канцерогенные соединения, сульфиды. Оно не разлагается в почве, а наоборот - накапливается и нарушает микробиологический баланс.

"Сброс моторного масла загрязняет до миллиона галлонов пресной воды", - предостерегает Агентство по охране окружающей среды США (EPA).

Почему некоторые садоводы все же скупают масло

Попытка найти дешевую альтернативу удобрениям, креативный подход к утилизации отходов и модная волна "экоэкспериментов" толкают отдельных садоводов к покупке отработанного масла на вторичном рынке. Часто это обусловлено недостаточной осведомленностью или доверием к фейковым "лайфхакам" в социальных сетях.

Смотрите видео о том, почему нельзя использовать моторное масло в качестве удобрения:

Как правильно утилизировать моторное масло

Специалисты "Garden & Lawn" призывают не использовать масло на участке, а сдавать его на переработку.

"Храните отработанное моторное масло в пластиковом контейнере и отнесите его на станцию обслуживания или переработки", - говорится в видео.

Там его переработают на новые масла или другие промышленные продукты.

Чем лучше удобрять сад

Вместо рискованных экспериментов, эксперты советуют:

органические удобрения: компост, навоз, водоросли, костная или кровяная мука;

химические удобрения с контролем дозы (NPK);

проводить анализ почвы перед внесением, чтобы точно определить потребность в питательных веществах.

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Что известно о YouTube-канале "Garden & Lawn" "Garden & Lawn" - это YouTube-канал, посвященный уходу за газоном и садоводству. На канале вы найдете видео с советами по выращиванию и уходу за растениями, а также рекомендации по поддержанию здорового и красивого газона. Аудитория канала - более 25 тысяч пользователей.

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