Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Зачем дачники массово скупают использованное моторное масло и какой есть нюанс

Юрий Берендий
11 апреля 2025, 05:02
83
Все больше садоводов интересуются практикой использования моторного масла в качестве удобрения, однако эксперты предупреждают, что такой подход ошибочен.
Зачем дачники массово скупают использованное моторное масло и какой есть нюанс
Для чего покупают отработанное моторное масло - как масло влияет на растения / Колаж Главред, фото: скриншоты из видео YouTube

Вы узнаете:

  • Полезно ли моторное масло для почвы
  • Как моторное масло влияет на растения
  • Куда выбрасывать моторное масло

В современном мире, где устойчивое развитие и минимизация отходов является приоритетом, некоторые садоводы прибегают к крайне сомнительным практикам. Одна из них - использование отработанного моторного масла в качестве удобрения. Авторы проекта "Cozy Houze" рассказывают, как именно работает эта технология, почему она выглядит привлекательно, но может нанести вред не только растениям, но и всей окружающей среде.

Главред выяснил, зачем садоводы массово скупают моторное масло.

Для чего покупают отработанное моторное масло - что можно сделать с остатками моторного масла

"Этот процесс выглядит как сочетание науки и инноваций: моторное масло фильтруется, очищается от загрязнений, после чего обогащается питательными веществами - азотом, фосфором, калием (NPK), - а также специальными микроорганизмами", - объясняют эксперты проекта "Cozy Houze".

По их словам, смесь созревает, проходит ферментацию, и на выходе садовод получает вещество, которое позиционируют как альтернативу классическому удобрению.

"Секрет эффективности этого нетрадиционного удобрения - в микробной алхимии. Полезные микроорганизмы помогают связать питательные вещества и сделать их доступными для растений", - отмечают в "Cozy Houze".

Что произойдет, если я пролью моторное масло на землю

Авторы популярного YouTube-проекта "Garden & Lawn" предупреждают, что отработанное моторное масло не является эффективным удобрением. Выливание его на траву вредит газону и загрязняет водоснабжение

Моторное масло - это продукт нефтехимии, который содержит токсичные вещества: тяжелые металлы, канцерогенные соединения, сульфиды. Оно не разлагается в почве, а наоборот - накапливается и нарушает микробиологический баланс.

"Сброс моторного масла загрязняет до миллиона галлонов пресной воды", - предостерегает Агентство по охране окружающей среды США (EPA).

Почему некоторые садоводы все же скупают масло

Попытка найти дешевую альтернативу удобрениям, креативный подход к утилизации отходов и модная волна "экоэкспериментов" толкают отдельных садоводов к покупке отработанного масла на вторичном рынке. Часто это обусловлено недостаточной осведомленностью или доверием к фейковым "лайфхакам" в социальных сетях.

Смотрите видео о том, почему нельзя использовать моторное масло в качестве удобрения:

Как правильно утилизировать моторное масло

Специалисты "Garden & Lawn" призывают не использовать масло на участке, а сдавать его на переработку.

"Храните отработанное моторное масло в пластиковом контейнере и отнесите его на станцию обслуживания или переработки", - говорится в видео.

Там его переработают на новые масла или другие промышленные продукты.

Чем лучше удобрять сад

Вместо рискованных экспериментов, эксперты советуют:

  • органические удобрения: компост, навоз, водоросли, костная или кровяная мука;
  • химические удобрения с контролем дозы (NPK);
  • проводить анализ почвы перед внесением, чтобы точно определить потребность в питательных веществах.

Вам также может быть интересно:

Что известно о YouTube-канале "Garden & Lawn"

"Garden & Lawn" - это YouTube-канал, посвященный уходу за газоном и садоводству. На канале вы найдете видео с советами по выращиванию и уходу за растениями, а также рекомендации по поддержанию здорового и красивого газона. Аудитория канала - более 25 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

двигатели огород двигатель сад
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ пойдет летом в наступление: лейтенант ВСУ назвал направления, которые под угрозой

РФ пойдет летом в наступление: лейтенант ВСУ назвал направления, которые под угрозой

02:28Фронт
6 стран готовы отправить в Украину миротворцев: чье участие маловероятно

6 стран готовы отправить в Украину миротворцев: чье участие маловероятно

00:06Политика
"У Украины все готово": в США заинтриговали заявлением об уничтожении Крымского моста

"У Украины все готово": в США заинтриговали заявлением об уничтожении Крымского моста

23:17Война
Реклама

Популярное

Ещё
Снег и ветер будут ломать деревья: какие несколько областей накроет сильная непогода

Снег и ветер будут ломать деревья: какие несколько областей накроет сильная непогода

Карта Deep State онлайн за 10 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Шторм очень затягивается: когда закончится невероятно сильная магнитная буря

Шторм очень затягивается: когда закончится невероятно сильная магнитная буря

Китайский гороскоп на завтра 11 апреля: Змеям - жестокость, Обезьянам - вина

Китайский гороскоп на завтра 11 апреля: Змеям - жестокость, Обезьянам - вина

Полнолуние в апреле принесет 3 знакам зодиака грандиозные финансы: кому повезет 13 апреля

Полнолуние в апреле принесет 3 знакам зодиака грандиозные финансы: кому повезет 13 апреля

Последние новости

05:50

Самая сложная головоломка: найдите иголку в стоге сена за 5 секунд

05:32

Как приготовить невероятно легкое и воздушное тесто на панеттоне - рецепт

05:02

Зачем дачники массово скупают использованное моторное масло и какой есть нюансВидео

04:45

Приметы и запреты 11 апреля: как исцелить недуги и уберечь себя от конфликтов

04:35

"Піти за хлібом" или "по хліб": учитель объяснила, как правильно говорить на украинскомВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

03:30

Кабачки будете раздавать соседям: чем посыпать грядку для рекордного урожая

03:21

Лунный календарь на 11 апреля: что нельзя делать, чтобы не потерять силы

02:30

Угроза отхода группировки ВСУ: РФ нацелилась на ключевой город на востоке

02:28

РФ пойдет летом в наступление: лейтенант ВСУ назвал направления, которые под угрозой

Реклама
02:18

Кричала, дралась и царапалась: "Юми из Васаби" арестована после нападения на женщину

02:13

Как сделать спрей от клещей в домашних условиях: ИИ назвал уникальный рецепт

01:47

Чупакабра возвращается: к женщине каждую ночь наведывается странное существо

01:30

Бен Аффлек заинтересовался Анджелиной Джоли: "Считает невероятно притягательной"

00:58

Держали визит в тайне до последнего: принц Гарри поддержал бойцов во Львове

00:20

После скандальных заявлений: посол США в Украине Бринк покидает свою должностьФото

00:06

6 стран готовы отправить в Украину миротворцев: чье участие маловероятно

00:01

Маленький Андрюша на руках у мамы: Данилко категорично высказался про "вирусное" фото

10 апреля, четверг
23:41

"У нас есть прогресс": Трамп сделал интересное заявление о прекращении войны

23:17

"У Украины все готово": в США заинтриговали заявлением об уничтожении Крымского моста

23:14

Впервые после мобилизации: Марный из ДК Энергетик рассказал про военную службу

Реклама
23:12

"Разбил мне сердце": Настя Каменских расплакалась и обмолвилась о расставании

23:01

Наша лучше: бывшая Тищенко повторила образ Беллы Хадид в одних колготках

22:01

"Злоба, обиды": Наталка Денисенко поразила громким признанием

22:01

Допрос пленных из КНР и реакция Пекина: главные новости Украины (дайджест)

22:00

Ждать ли резких скачков: банкир дал четкий валютный прогноз до 20 апреля

21:49

РФ пойдет в усиленное наступление в конце апреля: у Зеленского назвали направлениеВидео

21:43

У Мурата Налчаджиоглу новая пассия: найди 10 отличий с бывшей

21:26

"Вышли с поднятыми руками": россияне расстреляли четырех украинских военных

21:18

Злой человек - признаки, которые помогут избежать токсичных отношений

20:55

Будут очень сильные снегопады: названа точная дата потепления

20:47

Как проверить яйца свежие или нет: неожиданный трюк сразит просто наповал

20:38

Дрон РФ влетел в многоэтажку, есть жертвы: какой город стал целью врагаФото

20:15

Даже заявления не нужно: кого из пенсионеров ждет бонусная прибавка к выплатам

20:00

Угроза "Майдана" в США, люди выходят на улицы против Трампа - чего ждать дальше

19:43

ТОП-4 знака зодиака оставят неудачи в прошлом уже в апреле: о ком речь

19:37

Как нравиться людям: 10 эффективных привычек

19:19

Мишель Обама впервые прокомментировала слухи о разводе с экс-президентом США

19:18

"Это террор": что стало целью для удара РФ по ДнепруФотоВидео

19:10

Потери и результаты наступления РОВ за первую неделю апреля в цифрахмнение

19:04

Цена на картофель продолжает падать: почему обесценивается популярный овощ

Реклама
18:52

Соседи удивятся богатому урожаю: что посадить в мае 2025

18:46

20 лет: королева Камилла назвала секрет счастливой жизни с королем Чарльзом

18:43

Какого цвета радуги реально не существует: ученые рассказали об "иллюзии мозга"

18:41

Шторм очень затягивается: когда закончится невероятно сильная магнитная буря

17:57

"Я не хочу в Россию": Зеленский опубликовал видео допроса пленного китайцаВидео

17:57

"Киев за три дня" 2.0: Россия планирует военные учения в Беларуси "Запад-2025"

17:54

Живет более 100 лет: ученые показали уникальную рыбу, которая не стареет

17:51

Обматерил чемпиона: глава федерации РФ устроил громкий скандал на ЧЕВидео

17:46

В Украине изменили правила дорожного движения: кого это касается

17:14

Требуются изменения: нардеп объяснила, что будет с ценами на лекарства в Украине

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять