StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Хитрые дачники всю зиму собирают лотки от яиц: для чего они это делают

Юрий Берендий
20 марта 2025, 04:07
90
Коробки из-под яиц не стоит выбрасывать, ведь они могут стать идеальными контейнерами для выращивания рассады, отмечают эксперты по садоводству.
Реклама
Хитрые дачники всю зиму собирают лотки от яиц: для чего они это делают
Почему никогда не стоит выбрасывать лотки от яиц - что с ними делают / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Что можно сделать из коробки от яиц
  • Как разводить рассаду в лотках от яиц

Ежедневно люди избавляются от упаковки от продуктов, пластиковых бутылок и пустых коробок из-под яиц. Однако TikTok-пользователь @gardening.with.ish, известный как Иш, предложил креативный способ дать этим вещам вторую жизнь в саду, сообщает Mirror.

Главред выяснил, как использовать лотки от яиц.

видео дня

Что можно сделать из лотков от яиц

В своем видео он отмечает, что обычные предметы, которые обычно оказываются в мусорке, могут стать полезными инструментами для ухода за растениями. По его словам, "немного воображения" - и они превратятся в практичные садовые аксессуары.

Например, Иш демонстрирует, как обычная пластиковая бутылка может служить мини-теплицей. Он советует разрезать ее пополам, оставляя небольшую часть соединенной, наполнить почвой, высеять семена и закрыть крышкой. Такой метод создает оптимальную влажную среду для прорастания саженцев.

"Следующая вещь - это скромная коробка из-под яиц", - сказал он.

Садовник отметил, что использование нижней части яичной коробки в качестве "индивидуальных горшков" помогает избежать их выбрасывания в мусор.

Реклама

Он подчеркнул, что картонные коробки хорошо разлагаются в почве, поэтому после высева семян их можно высаживать непосредственно в землю, не повреждая корни. Со временем упаковка естественным образом распадется.

Смотрите видео о том, куда можно использовать лотки из-под яиц в огороде:

@gardening.with.ish Георгины - одно из моих любимых цветущих растений из-за того, как легко их выращивать, и вы можете приносить их из года в год. Эти были от @Morrisons Мои советы по садоводству для начинающих садоводов покажут вам, как дать вашим георгинам лучшие условия для процветания в качестве комнатного растения. #gardening#gardeningtips#gardeningforbeginners#dahlia#dahlias#planttips♬ оригинальный звук - Gardening with Ish ??

Иш отметил, что такой способ является "отличным вариантом для начального выращивания семян" перед их пересадкой в открытый грунт.

Что можно сделать с пластиковыми коробками

Кроме этого, он предложил еще один метод повторного использования - применение пластиковых лотков из супермаркетов или коробок для еды на вынос. Хотя они "недостаточно глубокие для рассады", садовник использует их для проверки всхожести старых или просроченных семян.

Реклама

Процесс заключается в том, что Иш выкладывает на дно лотка "слой бумажного полотенца" и увлажняет его водой. Затем он равномерно рассыпает "просроченные семена" поверх влажного слоя и накрывает еще одним листом. Это создает "оптимальную влажную среду", которая способствует прорастанию.

После этого садовник выбирает те зерна, которые хорошо проросли, и высаживает их, избегая лишних затрат семян. Он поощряет других применять эти советы в своем саду, вместо того чтобы тратить потенциальные растения.

Вам также может быть интересно:

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

яйца огород сад
Новости партнеров
Реклама
Мы используем cookies
Принять
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Проверить погоду
O насРедакцияПолитика конфиденциальностиРедакционная политикаПравила пользования сайтомРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.
Главная
Telegram
язык
Важное