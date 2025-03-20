Хитрые дачники всю зиму собирают лотки от яиц: для чего они это делают

Вы узнаете:
- Что можно сделать из коробки от яиц
- Как разводить рассаду в лотках от яиц
Ежедневно люди избавляются от упаковки от продуктов, пластиковых бутылок и пустых коробок из-под яиц. Однако TikTok-пользователь @gardening.with.ish, известный как Иш, предложил креативный способ дать этим вещам вторую жизнь в саду, сообщает Mirror.
Главред выяснил, как использовать лотки от яиц.
Что можно сделать из лотков от яиц
В своем видео он отмечает, что обычные предметы, которые обычно оказываются в мусорке, могут стать полезными инструментами для ухода за растениями. По его словам, "немного воображения" - и они превратятся в практичные садовые аксессуары.
Например, Иш демонстрирует, как обычная пластиковая бутылка может служить мини-теплицей. Он советует разрезать ее пополам, оставляя небольшую часть соединенной, наполнить почвой, высеять семена и закрыть крышкой. Такой метод создает оптимальную влажную среду для прорастания саженцев.
"Следующая вещь - это скромная коробка из-под яиц", - сказал он.
Садовник отметил, что использование нижней части яичной коробки в качестве "индивидуальных горшков" помогает избежать их выбрасывания в мусор.
Он подчеркнул, что картонные коробки хорошо разлагаются в почве, поэтому после высева семян их можно высаживать непосредственно в землю, не повреждая корни. Со временем упаковка естественным образом распадется.
Смотрите видео о том, куда можно использовать лотки из-под яиц в огороде:
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Иш отметил, что такой способ является "отличным вариантом для начального выращивания семян" перед их пересадкой в открытый грунт.
Что можно сделать с пластиковыми коробками
Кроме этого, он предложил еще один метод повторного использования - применение пластиковых лотков из супермаркетов или коробок для еды на вынос. Хотя они "недостаточно глубокие для рассады", садовник использует их для проверки всхожести старых или просроченных семян.
Процесс заключается в том, что Иш выкладывает на дно лотка "слой бумажного полотенца" и увлажняет его водой. Затем он равномерно рассыпает "просроченные семена" поверх влажного слоя и накрывает еще одним листом. Это создает "оптимальную влажную среду", которая способствует прорастанию.
После этого садовник выбирает те зерна, которые хорошо проросли, и высаживает их, избегая лишних затрат семян. Он поощряет других применять эти советы в своем саду, вместо того чтобы тратить потенциальные растения.
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The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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