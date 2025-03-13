Урожай побьет все рекорды: сколько картофелин бросать в лунку при посадке

Вы узнаете:
- Как правильно посадить картофель в лунки
- Что положить в лунку при посадке картофеля для хорошего урожая
Посадка картофеля - это процесс, который может дать отличные результаты, если придерживаться нескольких простых, но эффективных приемов. Эксперт с YouTube-канала "Garden Answer", имеющего почти 2 миллиона подписчиков, поделилась своими лучшими советами относительно того, как правильно сажать картофель и получить богатый урожай.
Главред выяснил, как и когда нужно сажать картофель.
Где лучше сажать картофель в тени или на солнце - где нельзя сажать картофель
Картофель требует много солнца для здорового роста. Лаура рекомендует выбирать участки, которые получают не менее 6-8 часов солнечного света в день. Кроме того, она отмечает, что картофель любит, когда его высаживают в прохладную весеннюю землю.
"Это поднятая грядка, где я высаживаю свои растения, и она действительно получает солнечный свет в течение всего дня", - отмечает Лаура.
Что положить под картофель при посадке - что нужно сыпать в лунку при посадке картофеля
Картофель лучше всего растет в легкой и рыхлой почве, которая позволяет клубням формироваться без препятствий.
"Если у вас очень тяжелая глинистая почва, я бы рекомендовала сажать картофель на приподнятых грядках. Так вы сможете контролировать тип почвы", - объясняет Лаура.
Смотрите видео о том, какие есть хитрости при посадке картофеля:
Кроме структуры, важно позаботиться о плодородии почвы. Лаура использует органическое удобрение Espoma Organic Biotone, которое равномерно распределяет по поверхности перед посадкой.
"Картофель любит уровень рН между 5 и 6, но достаточно легко адаптируется. Если у вас очень щелочная почва, добавьте немного серы, чтобы снизить уровень рН", - советует эксперт.
Какой картофель лучше для посадки - какой картофель использовать для посадки
Перед посадкой важно правильно подготовить клубни:
- Небольшие картофелины можно сажать целыми.
- Крупные клубни следует разрезать на части, оставляя на каждом кусочке хотя бы одно-два глазка.
- Дать подсохнуть разрезанным клубням в течение 1-2 дней, чтобы избежать загнивания в земле.
"Таким образом, разрезанная часть может зажить, и это поможет предотвратить гниение", - подчеркивает Лаура.
Как сажать картофель в траншеи - как глубоко нужно сажать картофель
Лаура использует метод посадки в траншеи глубиной 10-14 сантиметров.
"Я кладу картофелины льдом вверх примерно через каждые 20-16 сантиметров. На приподнятых грядках сажаю ближе друг к другу, а в открытом грунте - чуть дальше", - делится Лаура.
Размер междурядий также влияет на урожайность: большее расстояние дает больше пространства для роста клубней.
Когда правильно окучивать картофель - когда окучивать картофель осенью
Окучивание картофеля способствует формированию большего урожая и защищает клубни от перегрева.
"Когда растения достигают 8-10 сантиметров высотой, я окучиваю почву вокруг них. Это помогает сохранить корневую зону прохладной", - советует эксперт.
Надо ли поливать картофель - как правильно поливать картофель
Картофель требует стабильного полива, особенно во время цветения - в этот период формируются клубни.
"Я глубоко замачиваю свой картофель один-два раза в неделю в самые жаркие периоды. Верхние 3-5 сантиметров почвы должны просыхать между поливами", - объясняет Лаура.
Весной частота полива уменьшается - иногда достаточно одного раза в 10-14 дней.
Как понять, что пора выкапывать картофель
Когда наступает время сбора, картофельная ботва начинает желтеть, вянуть и высыхать.
"Я знаю, что сорт Юкон Голд - это 100-дневный картофель, поэтому записываю дату посадки в календарь, чтобы вовремя собрать урожай", - отмечает Лаура.
Сколько картофеля бросать в лунку при посадке
Обычно в лунку сажают одну картофелину, поскольку это обеспечивает оптимальные условия для роста и развития куста. Такой подход позволяет растению получать достаточно влаги, питательных веществ и пространства для формирования крупных и здоровых клубней.
Если почва плодородная и хорошо удобренная, можно посадить две картофелины в одну лунку, особенно если они мелкие. Это может увеличить общую урожайность с участка, но есть риск, что клубни будут мельче из-за конкуренции за ресурсы.
Можно ли сажать картофель по 2 штуки
Кроме того, эксперты по садоводству отмечают, что если сажать по две картофелины в одну лунку, можно получить определенные преимущества. Один из главных плюсов - экономия места. Такой способ позволяет высадить больше клубней на меньшей площади, что особенно актуально для небольших участков.
Еще одно преимущество - увеличение густоты посадки, что в некоторых случаях может дать лучший урожай. Если почва плодородная и достаточно удобренная, два куста в одной лунке могут хорошо развиваться и обеспечить большую общую урожайность.
Кроме того, двойная посадка может способствовать образованию более сильного куста. Два ростка образуют более густую надземную часть, что иногда помогает бороться с сорняками, ведь они получают меньше света и хуже растут между картофелем. Это также может частично защитить почву от пересыхания в жаркую погоду.
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Что известно о YouTube канале "Garden Answer"
"Garden Answer" - популярный YouTube-канал, посвященный садоводству, который ведет Лаура ЛеБутилье. Канал предлагает зрителям разнообразные видео с советами, обучающими материалами и демонстрациями садовых проектов. С момента своего запуска в 2014 году, "Garden Answer" получил значительную популярность, собрав более 1,96 миллиона подписчиков
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