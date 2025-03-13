Урожай побьет все рекорды: сколько картофелин бросать в лунку при посадке

Для богатого урожая картофеля, важно правильно выбрать место для посадки, подготовить почву и знать, какие удобрения добавлять в лунку, указывает эксперт.

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Когда сажать картошку - сколько картофелин бросать в лунку при посадке / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Как правильно посадить картофель в лунки

Что положить в лунку при посадке картофеля для хорошего урожая

Посадка картофеля - это процесс, который может дать отличные результаты, если придерживаться нескольких простых, но эффективных приемов. Эксперт с YouTube-канала "Garden Answer", имеющего почти 2 миллиона подписчиков, поделилась своими лучшими советами относительно того, как правильно сажать картофель и получить богатый урожай.

Главред выяснил, как и когда нужно сажать картофель.

Где лучше сажать картофель в тени или на солнце - где нельзя сажать картофель

Картофель требует много солнца для здорового роста. Лаура рекомендует выбирать участки, которые получают не менее 6-8 часов солнечного света в день. Кроме того, она отмечает, что картофель любит, когда его высаживают в прохладную весеннюю землю.

"Это поднятая грядка, где я высаживаю свои растения, и она действительно получает солнечный свет в течение всего дня", - отмечает Лаура.

Что положить под картофель при посадке - что нужно сыпать в лунку при посадке картофеля

Картофель лучше всего растет в легкой и рыхлой почве, которая позволяет клубням формироваться без препятствий.

"Если у вас очень тяжелая глинистая почва, я бы рекомендовала сажать картофель на приподнятых грядках. Так вы сможете контролировать тип почвы", - объясняет Лаура.

Смотрите видео о том, какие есть хитрости при посадке картофеля:

Кроме структуры, важно позаботиться о плодородии почвы. Лаура использует органическое удобрение Espoma Organic Biotone, которое равномерно распределяет по поверхности перед посадкой.

"Картофель любит уровень рН между 5 и 6, но достаточно легко адаптируется. Если у вас очень щелочная почва, добавьте немного серы, чтобы снизить уровень рН", - советует эксперт.

Какой картофель лучше для посадки - какой картофель использовать для посадки

Перед посадкой важно правильно подготовить клубни:

Небольшие картофелины можно сажать целыми.

Крупные клубни следует разрезать на части, оставляя на каждом кусочке хотя бы одно-два глазка.

Дать подсохнуть разрезанным клубням в течение 1-2 дней, чтобы избежать загнивания в земле.

"Таким образом, разрезанная часть может зажить, и это поможет предотвратить гниение", - подчеркивает Лаура.

Как сажать картофель в траншеи - как глубоко нужно сажать картофель

Лаура использует метод посадки в траншеи глубиной 10-14 сантиметров.

"Я кладу картофелины льдом вверх примерно через каждые 20-16 сантиметров. На приподнятых грядках сажаю ближе друг к другу, а в открытом грунте - чуть дальше", - делится Лаура.

Размер междурядий также влияет на урожайность: большее расстояние дает больше пространства для роста клубней.

Когда правильно окучивать картофель - когда окучивать картофель осенью

Окучивание картофеля способствует формированию большего урожая и защищает клубни от перегрева.

"Когда растения достигают 8-10 сантиметров высотой, я окучиваю почву вокруг них. Это помогает сохранить корневую зону прохладной", - советует эксперт.

Надо ли поливать картофель - как правильно поливать картофель

Картофель требует стабильного полива, особенно во время цветения - в этот период формируются клубни.

"Я глубоко замачиваю свой картофель один-два раза в неделю в самые жаркие периоды. Верхние 3-5 сантиметров почвы должны просыхать между поливами", - объясняет Лаура.

Весной частота полива уменьшается - иногда достаточно одного раза в 10-14 дней.

Как понять, что пора выкапывать картофель

Когда наступает время сбора, картофельная ботва начинает желтеть, вянуть и высыхать.

"Я знаю, что сорт Юкон Голд - это 100-дневный картофель, поэтому записываю дату посадки в календарь, чтобы вовремя собрать урожай", - отмечает Лаура.

Сколько картофеля бросать в лунку при посадке

Обычно в лунку сажают одну картофелину, поскольку это обеспечивает оптимальные условия для роста и развития куста. Такой подход позволяет растению получать достаточно влаги, питательных веществ и пространства для формирования крупных и здоровых клубней.

Если почва плодородная и хорошо удобренная, можно посадить две картофелины в одну лунку, особенно если они мелкие. Это может увеличить общую урожайность с участка, но есть риск, что клубни будут мельче из-за конкуренции за ресурсы.

Можно ли сажать картофель по 2 штуки

Кроме того, эксперты по садоводству отмечают, что если сажать по две картофелины в одну лунку, можно получить определенные преимущества. Один из главных плюсов - экономия места. Такой способ позволяет высадить больше клубней на меньшей площади, что особенно актуально для небольших участков.

Еще одно преимущество - увеличение густоты посадки, что в некоторых случаях может дать лучший урожай. Если почва плодородная и достаточно удобренная, два куста в одной лунке могут хорошо развиваться и обеспечить большую общую урожайность.

Кроме того, двойная посадка может способствовать образованию более сильного куста. Два ростка образуют более густую надземную часть, что иногда помогает бороться с сорняками, ведь они получают меньше света и хуже растут между картофелем. Это также может частично защитить почву от пересыхания в жаркую погоду.

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Что известно о YouTube канале "Garden Answer" "Garden Answer" - популярный YouTube-канал, посвященный садоводству, который ведет Лаура ЛеБутилье. Канал предлагает зрителям разнообразные видео с советами, обучающими материалами и демонстрациями садовых проектов. С момента своего запуска в 2014 году, "Garden Answer" получил значительную популярность, собрав более 1,96 миллиона подписчиков

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