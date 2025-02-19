Собрать можно уже в мае: садоводы рассказали, как получить сверхранний картофель

Проращивание помогает ускорить рост картофеля, а правильный выбор сортов и уход гарантируют богатый урожай.

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Сверхранний урожай картофеля - как собирать клубни уже в мае / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как ускорить созревание картофеля

Как правильно проращивать картофель

Когда и как высаживать различные сорта картофеля

Картофель является одним из важнейших продуктов благодаря своей универсальности. Его можно готовить в виде пюре, жарить, запекать или тушить. Особенно приятно выращивать картофель собственноручно в своем саду, ведь домашний урожай обычно имеет лучший вкус и качество.

Главред узнал, как правильно прорастить картофель.

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Время, необходимое для выращивания картофеля, зависит от сорта и периода посадки. Существуют ранние и поздние сорта, каждый из которых имеет свои особенности развития.

Ранние сорта картофеля можно проращивать в помещении перед высадкой в грунт, что дает им значительное преимущество. Этот процесс способствует быстрому росту после посадки. Менеджер сада Eden Project Джули Кендалл отмечает, что февраль является идеальным временем для начала этого процесса, пишет Daily Express.

"Это позволяет клубням развиваться еще до посадки, пока земля не прогреется", - пояснила она.

Ранний картофель высаживается в начале года и собирается летом. Он меньше по размеру, чем картофель основного урожая, и подходит для разнообразных блюд.

Картофель основного урожая - это самые большие клубни, которые идеально подходят для запекания, жарки или приготовления пюре. Они достигают зрелости за 15-20 недель.

Оба типа картофеля выигрывают от проращивания, хотя сроки подготовки несколько отличаются. Королевское садоводческое общество рекомендует:

Картофель ранних сортов проращивать в помещении в феврале, высаживать в грунт перед Пасхой, а собирать в конце июня или в начале июля.

Картофель основного урожая высаживать в начале апреля после его проращивания в помещении.

Как правильно проращивать картофель

Процесс проращивания картофеля несложный. Вам понадобятся:

Картофель;

Ящики для яиц или лотки для яиц;

Этикетки для обозначения сортов.

Процесс:

Положите картофель в ящики для яиц тупым концом вверх. Поместите в прохладное, светлое и хорошо проветриваемое место. Ждите, пока появятся короткие и крепкие ростки длиной 1,5-2,5 см. Картофель готов к высадке, когда ростки достигнут 2 см (это занимает 4-6 недели).

Интересные факты о картофеле / Инфографика: Главред

Высадка в открытый грунт

Для получения "сверхраннего" урожая картофель ранних сортов можно высаживать в большие контейнеры в теплицах уже в марте, что позволит собрать первые клубни в мае.

Картофель высаживают в открытый грунт, когда минует угроза сильных заморозков. Для этого лучше всего выбирать солнечные участки.

Ранний и салатный картофель высаживают в траншеи с расстоянием 30 см между клубнями и 60 см между рядами.

высаживают в траншеи с расстоянием 30 см между клубнями и 60 см между рядами. Основной картофель следует высаживать на расстоянии 38 см друг от друга, с шириной между рядами 75 см.

После посадки клубни следует засыпать компостом и хорошо полить. Особенно важно увлажнять почву, когда картофель начинает формировать клубни.

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