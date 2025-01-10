Будет большой урожай: 6 растений, которые очень хорошо будут расти после картофеля

Некоторые культуры нельзя сажать на участке, где рос картофель, иначе есть риск потерять урожай.

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Что лучше растет после картофеля/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, unsplash.com

Вы узнаете:

Что лучше растет после картофеля

Что нельзя сажать после картофеля

Чтобы собрать богатый и здоровый урожай, нужно придерживаться важных правил выращивания растений. В частности, не стоит пренебрегать правилами чередования культур. Нельзя много лет подряд выращивать на одном и том же месте одну культуру, ведь почва будет истощаться, и это будет влиять и на качество, и на количество урожая.

Согласно такому же правилу не все культуры можно сажать на земельном участке после картофеля. На YouTube-канале "Дом и приусадебный участок" рассказали, что можно сажать после картофеля и что нельзя сажать после картофеля на следующий год.

"После сбора картофеля важно правильно выбрать культуру для посадки на следующий год, чтобы и плодородие почвы сохранить, и хороший урожай обеспечить. Знание того, что сажать после картофеля, поможет избежать появления болезней, характерных для определенных растений", - отметила автор видео.

Она отметила, что картофель активно использует питательные вещества из почвы, поэтому для восстановления баланса после него нужно сажать те растения, которые не требуют большого количества тех же элементов.

Что можно посадить на месте, где рос картофель

На участке, где раньше рос картофель, можно посадить:

Бобовые культуры

Капуста

Редис

Репа

Лук

Морковь

Что нельзя сажать после картофеля

Чеснок

Помидоры

Баклажаны

Перец

Бахчевые культуры (тыквы, кабачки, арбузы)

Что можно и нельзя сажать на следующий год после картофеля/ Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, что лучше растет после картофеля:

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