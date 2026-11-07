РФ будет усиливать удары и выдвигать Украине новые требования по миру - эксперт

Кремль вряд ли займет более рациональную позицию после провала плана политического давления.

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План Путина остался неизменным даже после выборов в США / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

О чём сказал Золотарёв:

Россия продолжит войну, несмотря на выборы в США

Москва не прекратит удары по инфраструктуре

Кремль будет выдвигать Украине новые требования

Страна-агрессор Россия не откажется от войны против Украины и после промежуточных выборов в США. Не добившись желаемого за столом переговоров, Москва переносит весь упор на фронт и давление на украинский тыл.

Об этом сообщил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в интервью Главреду. По его словам, расчет Кремля на договоренности с Вашингтоном себя не оправдал. Поэтому Москва меняет инструменты, но не цели.

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"Россия, как и прежде, будет делать ставку на продолжение войны и давление на Украину. У Путина такая позиция: если не удалось добиться желаемого политическим путем - через Трампа и "дух Анкориджа", значит, он будет добиваться этого военной силой", - убежден Золотарев.

Что ждет Украину в ближайшее время

Среди первоочередных шагов Москвы политолог выделяет давление на тыл и дипломатическую жесткость.

"Прежде всего, продолжатся удары по инфраструктуре Украины. Кремль будет ужесточать условия и выдвигать новые требования", - предупреждает Золотарев.

Стоит ли ждать уступок от Кремля

Сигналов того, что Москва готова к компромиссу, эксперт пока не видит.

"Поэтому у меня нет оптимизма по поводу того, что что-то изменится к лучшему для нас или что Кремль перейдет к более рациональной позиции. Пока что для Украины все складывается не самым лучшим образом", - отмечает политолог.

Обещания Кремля и реальность / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Украина и Россия, по мнению президента США Дональда Трампа, впервые действительно хотят положить конец войне. Он анонсировал новые встречи в начале следующей недели.

Ранее сообщалось, что Путин, анонсируя трехстороннюю встречу, поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты за ее организацию. По его словам, Эмираты последовательно содействуют поиску решения по поводу войны в Украине, а также помогают с гуманитарными вопросами и обменами.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Россия перед трехсторонними переговорами нанесла комбинированный удар по Украине, применив 172 дрона и 36 баллистических ракет.

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О персоне: Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965 года в Днепропетровске) - украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996–97), пишет Википедия.

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