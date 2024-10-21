Рекордный урожай ошарашит результатом: лучшие сорта картофеля на посадку

Картофель на протяжении долгого времени остается ценным и незаменимым продуктом питания. При этом значение и роль картофеля, его место в структуре потребления большинства людей трудно переоценить.
Потребление картофеля традиционно остается достаточно стабильным, поскольку этот продукт питания по цене является наиболее доступным для населения. Об этом идет речь в научных материалах Института овощеводства и бахчеводства Национальной академии аграрных наук Украины.
- Как правильно выращивать картофель
- Что известно об Институте овощеводства и бахчеводства
- Рекомендации по выращиванию картофеля
- Удобрения и подготовка к посадке
- Лучшие сорта картошки на посадку
- Смотрите видео - 5 полезных свойств молодого картофеля:
- Что такое картофель?
Как правильно выращивать картофель
При выращивании отдавайте предпочтение рыхлым почвам, ведь корни картофеля проникают в землю неглубоко. Около половины их содержится в пахотном слое, одна треть или четверть – глубже, а некоторые достигают глубины 150 см. Не стоит забывать, что картофель очень чувствителен к воздействию отрицательных температур и серьезно повреждается при температуре -1,0 -1,5°C, а при длительном действии такой температуры растение погибает.
Важно помнить, что на картофель до появления всходов сильнее влияют ночные, а после их появления – дневные температуры. Огородникам напоминают о том, что если непрогретые клубни высадить в холодную почву, то они могут совсем не дать всходы. Также учитывайте, что картофель – светолюбивое растение. Растения картофеля не выдерживают даже незначительного уменьшения освещения, которое приводит к пожелтению ботвы и вытягиванию стебля.
Что известно об Институте овощеводства и бахчеводства
Это главное научное учреждение, основанное в 1947 году, возглавляющее и координирующее научно-исследовательские работы по вопросам овощеводства и бахчеводства. Основные направления работы сосредоточены на решении приоритетных фундаментальных и прикладных задач по разработке генетических, биотехнологических и физиолого-биохимических методов создания высокоадаптированных исходных материалов для селекции овощных и бахчевых растений. Также специалисты института занимаются созданием конкурентоспособных, устойчивых к комплексу биотических и абиотических факторов гибридов и сортов овощных и бахчевых растений, пригодных для современных технологий производства. Институт также научно обеспечивает внедрение инновационных разработок в агропромышленном производстве, говорится в материалах ИОБ.
Рекомендации по выращиванию картофеля
Стоит учитывать, что лучшими предшественниками картофеля на участке являются озимые зерновые, под которые вносили органические и минеральные удобрения, или однолетние бобовые травы, кукуруза на зеленый корм или силос.
В связи с тем, что картофель является очень требовательной культурой к гранулометрическому составу почвы, поэтому главным фактором, обеспечивающим оптимальные условия для его роста и развития, является качественная обработка почвы. Поэтому важно следить за содержанием питательных веществ в почве.
Удобрения и подготовка к посадке
Специалисты рекомендуют использовать при выращивании картофеля органические удобрения. Однако, в зависимости от механических и химических свойств почвы для сбалансированного обеспечения элементами питания, также возможно внесение минеральных удобрений.
После зимнего хранения производят сортировку клубней. Рекомендуется картофелинами одной размерной величины лучше обеспечивать нужную густоту посадки и получать равномерный урожай. При этом равномерное развитие растений обеспечивает одновременное созревание клубней и соответственно – их качественное хранение.
Лучшие сорта картошки на посадку
Специалисты Института овощеводства и бахчеводства рекомендуют перечень современных сортов картофеля отечественной селекции.
Смотрите видео - 5 полезных свойств молодого картофеля:
В свою очередь ученые из Института картофелеводства Национальной академии аграрных наук составили каталог сортов картофеля отечественной селекции.
"Слаута"
- Урожайность: 25,0 т/га (на 40-45 день после всходов), 50,0 т/га (в конце вегетации);
- Содержание крахмала: 15,4%;
- Потребительские качества: 8,6 балла;
- Устойчивость к болезням: устойчив к раку картофеля, золотистой цистообразующей картофельной нематоды, фитофтороза.
"Повинь"
- Урожайность: 20,0 т/га (на 40 - 45 день после всходов), 40,0 т/га (в конце вегетации);
- Содержание крахмала: 15,0 – 16,0%;
- Потребительские качества: 8,7 балла;
- Устойчивость против болезней: стойкий против золотистой цистообразующей картофельной нематоды.
"Тирас"
- Урожайность: 21,0 т/га (на 40 - 45 день после всходов), 50,0 т/га (в конце вегетации);
- Содержание крахмала: 14,0%;
- Потребительские качества: 8,0 балла;
- Устойчивость против болезней: устойчив к возбудителю рака, среднеустойчив к стеблевой нематоде, парши обыкновенной, высокостойкий против ржавой пятнистости клубней.
Что такое картофель?
Картофель, или паслен клубненосной (лат. Solánum tuberósum), - вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслен (Solanum) семейства Пасленовые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом, сообщает "Википедия".
"Мирослава"
- Урожайность: 50,0–60,0 т/га (в конце вегетации);
- Содержание крахмала: 17,2%;
- Потребительские качества: 8,2 балла;
- Устойчивость против болезней: устойчив к обычному патотипу рака и золотистой картофельной цистообразующей нематоды, стойкий против альтернариоза.
"Фотиния"
- Урожайность: 50,0–70,0 т/га (в конце вегетации);
- Содержание крахмала: 16,0-17,0%;
- Потребительские качества: 8,5 балла;
- Устойчивость против болезней: стойкий против рака картофеля, относительно устойчив к стеблевой нематоде, мокрой бактериальной гнили и парши обыкновенной.
"Княгиня"
- Урожайность: 68,0 т/га (в конце вегетации);
- Содержание крахмала: 11,4%;
- Потребительские качества: 8,0 баллов;
- Устойчивость против болезней: устойчив к обычному патотипу рака и золотистой картофельной цистообразующей нематоды, высокостойкий против фитофтороза, относительно стойкий против стеблевой нематоды.
"Червона рута"
- Урожайность: 50,7 т/га (в конце вегетации);
- Содержание крахмала: 19,0-20,0%;
- Потребительские качества: 8,0 балла;
- Устойчивость против болезней: устойчив к обычному патотипу рака, высокостойкий против фитофтороза листьев и клубней, кольцевой гнили, парши обыкновенной, среднестойкий против мокрой гнили.
Больше новостей:
- Нужно ли чистить молодую картошку перед тем как варить: ответ сразит наповал
- Что посадить после картофеля на следующий год - земля отдохнет
- Когда солить картошку при варке: фатальная ошибка может угробить блюдо
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред