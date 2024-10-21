Рекордный урожай ошарашит результатом: лучшие сорта картофеля на посадку

Какой сорт картошки самый рассыпчатый - ультраранние сорта картофеля.

https://glavred.info/sad-ogorod/luchshie-sorta-kartofelya-10607069.html Ссылка скопирована

Какой сорт картофеля лучше покупать на зиму / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Pexels/Pixabay

Картофель на протяжении долгого времени остается ценным и незаменимым продуктом питания. При этом значение и роль картофеля, его место в структуре потребления большинства людей трудно переоценить.

Потребление картофеля традиционно остается достаточно стабильным, поскольку этот продукт питания по цене является наиболее доступным для населения. Об этом идет речь в научных материалах Института овощеводства и бахчеводства Национальной академии аграрных наук Украины.

Как правильно выращивать картофель

При выращивании отдавайте предпочтение рыхлым почвам, ведь корни картофеля проникают в землю неглубоко. Около половины их содержится в пахотном слое, одна треть или четверть – глубже, а некоторые достигают глубины 150 см. Не стоит забывать, что картофель очень чувствителен к воздействию отрицательных температур и серьезно повреждается при температуре -1,0 -1,5°C, а при длительном действии такой температуры растение погибает.

Важно помнить, что на картофель до появления всходов сильнее влияют ночные, а после их появления – дневные температуры. Огородникам напоминают о том, что если непрогретые клубни высадить в холодную почву, то они могут совсем не дать всходы. Также учитывайте, что картофель – светолюбивое растение. Растения картофеля не выдерживают даже незначительного уменьшения освещения, которое приводит к пожелтению ботвы и вытягиванию стебля.

Что известно об Институте овощеводства и бахчеводства Это главное научное учреждение, основанное в 1947 году, возглавляющее и координирующее научно-исследовательские работы по вопросам овощеводства и бахчеводства. Основные направления работы сосредоточены на решении приоритетных фундаментальных и прикладных задач по разработке генетических, биотехнологических и физиолого-биохимических методов создания высокоадаптированных исходных материалов для селекции овощных и бахчевых растений. Также специалисты института занимаются созданием конкурентоспособных, устойчивых к комплексу биотических и абиотических факторов гибридов и сортов овощных и бахчевых растений, пригодных для современных технологий производства. Институт также научно обеспечивает внедрение инновационных разработок в агропромышленном производстве, говорится в материалах ИОБ.

Рекомендации по выращиванию картофеля

Стоит учитывать, что лучшими предшественниками картофеля на участке являются озимые зерновые, под которые вносили органические и минеральные удобрения, или однолетние бобовые травы, кукуруза на зеленый корм или силос.

В связи с тем, что картофель является очень требовательной культурой к гранулометрическому составу почвы, поэтому главным фактором, обеспечивающим оптимальные условия для его роста и развития, является качественная обработка почвы. Поэтому важно следить за содержанием питательных веществ в почве.

Удобрения и подготовка к посадке

Специалисты рекомендуют использовать при выращивании картофеля органические удобрения. Однако, в зависимости от механических и химических свойств почвы для сбалансированного обеспечения элементами питания, также возможно внесение минеральных удобрений.

После зимнего хранения производят сортировку клубней. Рекомендуется картофелинами одной размерной величины лучше обеспечивать нужную густоту посадки и получать равномерный урожай. При этом равномерное развитие растений обеспечивает одновременное созревание клубней и соответственно – их качественное хранение.

Лучшие сорта картошки на посадку

Специалисты Института овощеводства и бахчеводства рекомендуют перечень современных сортов картофеля отечественной селекции.

Смотрите видео - 5 полезных свойств молодого картофеля:

В свою очередь ученые из Института картофелеводства Национальной академии аграрных наук составили каталог сортов картофеля отечественной селекции.

"Слаута"

Урожайность: 25,0 т/га (на 40-45 день после всходов), 50,0 т/га (в конце вегетации);

Содержание крахмала: 15,4%;

Потребительские качества: 8,6 балла;

Устойчивость к болезням: устойчив к раку картофеля, золотистой цистообразующей картофельной нематоды, фитофтороза.

"Повинь"

Урожайность: 20,0 т/га (на 40 - 45 день после всходов), 40,0 т/га (в конце вегетации);

Содержание крахмала: 15,0 – 16,0%;

Потребительские качества: 8,7 балла;

Устойчивость против болезней: стойкий против золотистой цистообразующей картофельной нематоды.

"Тирас"

Урожайность: 21,0 т/га (на 40 - 45 день после всходов), 50,0 т/га (в конце вегетации);

Содержание крахмала: 14,0%;

Потребительские качества: 8,0 балла;

Устойчивость против болезней: устойчив к возбудителю рака, среднеустойчив к стеблевой нематоде, парши обыкновенной, высокостойкий против ржавой пятнистости клубней.

Что такое картофель? Картофель, или паслен клубненосной (лат. Solánum tuberósum), - вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслен (Solanum) семейства Пасленовые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом, сообщает "Википедия".

"Мирослава"

Урожайность: 50,0–60,0 т/га (в конце вегетации);

Содержание крахмала: 17,2%;

Потребительские качества: 8,2 балла;

Устойчивость против болезней: устойчив к обычному патотипу рака и золотистой картофельной цистообразующей нематоды, стойкий против альтернариоза.

"Фотиния"

Урожайность: 50,0–70,0 т/га (в конце вегетации);

Содержание крахмала: 16,0-17,0%;

Потребительские качества: 8,5 балла;

Устойчивость против болезней: стойкий против рака картофеля, относительно устойчив к стеблевой нематоде, мокрой бактериальной гнили и парши обыкновенной.

"Княгиня"

Урожайность: 68,0 т/га (в конце вегетации);

Содержание крахмала: 11,4%;

Потребительские качества: 8,0 баллов;

Устойчивость против болезней: устойчив к обычному патотипу рака и золотистой картофельной цистообразующей нематоды, высокостойкий против фитофтороза, относительно стойкий против стеблевой нематоды.

"Червона рута"

Урожайность: 50,7 т/га (в конце вегетации);

Содержание крахмала: 19,0-20,0%;

Потребительские качества: 8,0 балла;

Устойчивость против болезней: устойчив к обычному патотипу рака, высокостойкий против фитофтороза листьев и клубней, кольцевой гнили, парши обыкновенной, среднестойкий против мокрой гнили.

/ Инфографика: Главред

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред