Урожай на балконе: как выращивать картофель в ведре или вазоне

Вырастить картофель в контейнере вполне реально. Кроме того, можно получить довольно хороший урожай.

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Посадите картошку в вазон. Результат удивит! / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Не каждый дачный участок достаточно большой, чтобы можно было посадить на нем все, что хочется. В этом случае от каких-то культур приходится отказываться, либо место для их посадки будет очень ограничено. Если ваш огород не отличается внушительными размерами, а картофель вырастить все же хочется, то можно воспользоваться дельным советом, как сажать картошку на маленьком участке. Суть этого метода в том, чтобы сажать картофель в ведра или вазоны.

Кстати, чтобы урожай был богатым, для посадки нужно выбрать правильный сорт. Более подробно читайте в материале: Безумный урожай гарантирован: какие самые лучшие сорта картофеля в Украине.

Почему стоит выращивать картошку в ведрах

Этот способ посадки картофеля имеет ряд преимуществ.

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Во-первых, можно получить очень ранний урожай картофеля, поскольку ведра нагреваются, из-за чего процесс вегетации растений ускоряется.

Во-вторых, картофель не будет болеть. Например, фитофтороз ему не грозит. Как правило, эта проблема возникает во второй половине лета, а картошка в ведрах успевает полностью вырасти к этому времени.

В-третьих, сажать таким образом картофель можно не только на даче. Вырастить урожай можно даже на подоконнике или на балконе в квартире.

Как сажать картошку на маленьком участке

Для того чтобы посадить картофель по такому методу, вам понадобится старое ведро или любая другая емкость похожего размера.

Можно взять широкий, но не глубокий контейнер-горшок с хорошими дренажными отверстиями.

Глубокий горшок не нужен, так как корни у картофеля залегают не глубоко, а в самом верхнем слое.

Как посадить картошку в горшок / Скриншот

На дно горшка нужно положить дренаж для улучшения воздушной циркуляции в виде керамзита, песка, гравия. Если этого всего нет, то воспользуйтесь пластиковой крышкой от торта.

Дренаж поможет защитить картофель от переувлажнения в дождливое лето - корни не будут подгнивать.

Контейнер нужно заполнить богатой питательными веществами землёй, чернозёмом, смешанным с компостом или навозом. Рекомендуется также бросить внутрь горсть золы.

Какой картофель лучше брать для посадки?

Картошку для посадки нужно выбирать не очень крупную, но обязательно пророщенную.

Чтобы прорастить картошку, положите ее во влажное и тёплое место на несколько дней. Если такого места нет, то можно использовать прозрачный полиэтиленовый пакет. Но не стоит завязывать его наглухо - должно быть достаточно воздушной циркуляции. Также пакет позволит повысить влажность вокруг картошки.

Пакет с картошкой нужно положить на солнечное место, например, на подоконник. Ростки появляются очень быстро, особенно весной.

Перед посадкой картошку нужно обязательно прорастить / скриншот

Если картошка крупная, ее необходимо разрезать на части. Каждая часть должна иметь "глазки".

Только что порезанный картофель, даже если у него есть пророщенные "глазки", сажать нельзя. Он, скорее всего, загниёт, особенно в условиях повышенной влажности. Поэтому после разрезания картошки нужно её подсушить до образования защитного слоя.

Как сажать картошку в ведро или вазон

Если горшок по диагонали небольшой (около 40 см), то посадить достаточно всего две крупные картошки. Куст может вырасти довольно крупный, поэтому ему необходимо достаточно места.

Заглубляют картофель в землю на ширину ладони (15 см). Ростки должны быть немного видны на поверхности.

После этого картофель необходимо полить и поставить на солнечное место в саду или на подоконнике. Картофель в вазоне нужно регулярно поливать.

На вызревание картофеля требуется от 80 до 120 дней.

Если листья стали желтеть, а стебли сохнут, значит картошка почти готова.

Вот такой урожай можно получить, выращивая картофель в вазоне / скриншот

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