УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Урожай на балконе: как выращивать картофель в ведре или вазоне

Анна Ярославская
4 мая 2024, 09:07
70
Вырастить картофель в контейнере вполне реально. Кроме того, можно получить довольно хороший урожай.
Картофель
Посадите картошку в вазон. Результат удивит! / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Не каждый дачный участок достаточно большой, чтобы можно было посадить на нем все, что хочется. В этом случае от каких-то культур приходится отказываться, либо место для их посадки будет очень ограничено. Если ваш огород не отличается внушительными размерами, а картофель вырастить все же хочется, то можно воспользоваться дельным советом, как сажать картошку на маленьком участке. Суть этого метода в том, чтобы сажать картофель в ведра или вазоны.

Кстати, чтобы урожай был богатым, для посадки нужно выбрать правильный сорт. Более подробно читайте в материале: Безумный урожай гарантирован: какие самые лучшие сорта картофеля в Украине.

Почему стоит выращивать картошку в ведрах

Этот способ посадки картофеля имеет ряд преимуществ.

видео дня

Во-первых, можно получить очень ранний урожай картофеля, поскольку ведра нагреваются, из-за чего процесс вегетации растений ускоряется.

Во-вторых, картофель не будет болеть. Например, фитофтороз ему не грозит. Как правило, эта проблема возникает во второй половине лета, а картошка в ведрах успевает полностью вырасти к этому времени.

В-третьих, сажать таким образом картофель можно не только на даче. Вырастить урожай можно даже на подоконнике или на балконе в квартире.

Как сажать картошку на маленьком участке

Для того чтобы посадить картофель по такому методу, вам понадобится старое ведро или любая другая емкость похожего размера.

Можно взять широкий, но не глубокий контейнер-горшок с хорошими дренажными отверстиями.

Глубокий горшок не нужен, так как корни у картофеля залегают не глубоко, а в самом верхнем слое.

Как посадить картошку в горшок
Как посадить картошку в горшок / Скриншот

На дно горшка нужно положить дренаж для улучшения воздушной циркуляции в виде керамзита, песка, гравия. Если этого всего нет, то воспользуйтесь пластиковой крышкой от торта.

Дренаж поможет защитить картофель от переувлажнения в дождливое лето - корни не будут подгнивать.

Контейнер нужно заполнить богатой питательными веществами землёй, чернозёмом, смешанным с компостом или навозом. Рекомендуется также бросить внутрь горсть золы.

Какой картофель лучше брать для посадки?

Картошку для посадки нужно выбирать не очень крупную, но обязательно пророщенную.

Чтобы прорастить картошку, положите ее во влажное и тёплое место на несколько дней. Если такого места нет, то можно использовать прозрачный полиэтиленовый пакет. Но не стоит завязывать его наглухо - должно быть достаточно воздушной циркуляции. Также пакет позволит повысить влажность вокруг картошки.

Пакет с картошкой нужно положить на солнечное место, например, на подоконник. Ростки появляются очень быстро, особенно весной.

Перед посадкой картошку нужно обязательно прорастить
Перед посадкой картошку нужно обязательно прорастить / скриншот

Если картошка крупная, ее необходимо разрезать на части. Каждая часть должна иметь "глазки".

Только что порезанный картофель, даже если у него есть пророщенные "глазки", сажать нельзя. Он, скорее всего, загниёт, особенно в условиях повышенной влажности. Поэтому после разрезания картошки нужно её подсушить до образования защитного слоя.

Как сажать картошку в ведро или вазон

Если горшок по диагонали небольшой (около 40 см), то посадить достаточно всего две крупные картошки. Куст может вырасти довольно крупный, поэтому ему необходимо достаточно места.

Заглубляют картофель в землю на ширину ладони (15 см). Ростки должны быть немного видны на поверхности.

После этого картофель необходимо полить и поставить на солнечное место в саду или на подоконнике. Картофель в вазоне нужно регулярно поливать.

На вызревание картофеля требуется от 80 до 120 дней.

Если листья стали желтеть, а стебли сохнут, значит картошка почти готова.

Вот такой урожай можно получить, выращивая картофель в вазоне
Вот такой урожай можно получить, выращивая картофель в вазоне / скриншот

Ранее Главред писал, как правильно сажать кабачки в открытый грунт - какое удобрение вносить прямо в землю, чтобы получить богатый урожай.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород картофель интересные новости
Реклама

Главное за день

Переброска 50 тысяч "штыков": в ОП оценили идею Макрона насчет ввода войск

Переброска 50 тысяч "штыков": в ОП оценили идею Макрона насчет ввода войск

10:44 Украина
После инаугурации Путин ничего не будет менять и продолжит войну в Украине - Огрызко

После инаугурации Путин ничего не будет менять и продолжит войну в Украине - Огрызко

10:00 Интервью
РФ нацелилась на два крупных города: генерал раскрыл планы РФ в 2024 году – ISW

РФ нацелилась на два крупных города: генерал раскрыл планы РФ в 2024 году – ISW

08:49 Украина
Все главные новости

Популярное

Что нельзя делать в Великую субботу: приметы, которые могут защитить от беды 174040

Что нельзя делать в Великую субботу: приметы, которые могут защитить от беды

Сын Олега Винника отрекся от сбежавшего артиста - детали 16549

"Сын" Олега Винника отрекся от сбежавшего артиста - детали

Почти 8-балльный шторм: Украину накрыла самая сильная буря месяца 10179

Почти 8-балльный шторм: Украину накрыла самая сильная буря месяца

Деоккупация Донбасса: что потом делать со ждунами? 5650

Деоккупация Донбасса: что потом делать со ждунами?

Последние новости

11:03

Победительница "Холостяка" удивила похудением на 22 килограмма

10:44

Переброска 50 тысяч "штыков": в ОП оценили идею Макрона насчет ввода войск

10:43

Красота и польза в одном флаконе: немецкий способ посадки огурцов обеспечит богатый урожай

10:25

Переживают ад: близкая подруга Кейт Миддлтон рассказала, как проходит лечение от рака

10:06

Удержится ли доллар на уровне 40 грн: каким курс валют в мае - прогноз

Жертвы Путина: как кремлевский мясник убивает своих врагов (лонгрид)Жертвы Путина: как кремлевский мясник убивает своих врагов (лонгрид)
10:00

После инаугурации Путин ничего не будет менять и продолжит войну в Украине - Огрызко

09:58

Враг будет иметь преимущество: в ВСУ раскрыли худший сценарий у Часового Яра

09:51

Как Турция впервые жертвует экономикой ради политикимнение

09:28

Гороскоп на завтра 5 мая: Тельцам - насыщенный день, Стрельцам - шанс всей жизни

Реклама
09:07

Кто из пенсионеров может рассчитывать на дополнительные деньги: в ПФУ объяснили

09:07

Урожай на балконе: как выращивать картофель в ведре или вазоне

08:49

РФ нацелилась на два крупных города: генерал раскрыл планы РФ в 2024 году – ISW

07:24

Взрывы в двух областях: РФ ударила ракетами и дронами, есть раненые и прилетыФото

07:10

Оптическая иллюзия для самых умных: надо найти скрытую букву за 6 секунд

06:26

Донатьте и рассказывайте об этом!мнение

05:55

Что нельзя делать на Пасху: строгие приметы, которые нельзя нарушать 5 мая

05:29

Будет клумба как у Чарльза III: королевский садовник сказал, что посадить возле дома

03:45

Самый действенный способ, как избавиться от плохого запаха в туалете: и следа не останется

02:33

Зацветут через несколько недель: 3 вида цветов, которые легче всего выращивать

01:30

РФ собирает две новые армии: Жданов предупредил о 300-тысячном "ударном кулаке"

Реклама
01:05

РФ изменила тактику применения дронов в Украине: в Воздушных силах раскрыли угрозы

00:14

США не ожидают обвала обороны ВСУ, Россия не способна на молниеносный прорыв - NYT

03 мая, пятница
23:13

Диабет и ВИЧ - не помеха для службы: в Минобороны объяснили новые правила мобилизации

23:05

Почти 8-балльный шторм: Украину накрыла самая сильная буря месяца

23:03

Поставка истребителей F-16: Мусиенко назвал условия, которые будут указывать на это

21:43

"Очень опасный" сценарий: Кэмерон против того, чтобы "солдаты НАТО убивали россиян"

21:03

В странах Европы опустели склады боеприпасов: в Rheinmetall назвали угрозы

21:01

Новый этап войны: РФ готовится к расширению наступления - Зеленский

20:21

Сильнейшие молитвы за детей: что об этом известно и как нужно молитьсяВидео

20:05

Россияне прорвались к селу вблизи Авдеевки и расширяют свой плацдарм - Bild

20:02

"Первый шаг к миру": на саммите мира разработают переговорную позицию и передадут РФ

19:45

В Украину идет похолодание: в каких регионах внезапно упадет температура воздуха

19:20

Деоккупация Донбасса: что потом делать со ждунами?мнение

18:55

Чехия не поддерживает уклонистов: в МИД оценили возможность возвращения мужчин в Украину

18:37

"До конца лета или позже": NYT сообщает о серьезной задержке помощи Украине

18:27

Расстреливал безоружных чеченок: ВСУ ликвидировали известного командира ГРУ

18:24

Известной украинской актрисе диагностировали рак - детали

18:24

Чем подкормить лук: хитрый фокус стопроцентно спасет весь урожайВидео

17:50

Видим "отдыхающих" в камуфляже: Плетенчук о попытках РФ захватить остров Нестрига

17:45

Горят разрушенные дома и есть погибшие: ужасные подробности удара по ХарьковуФото

Реклама
17:30

Нужно ли женщинам надевать платок в церкви: ответ священника удивит многихВидео

17:24

РФ может нанести новый массированный удар: Жданов предупредил, какие города под угрозой

16:59

"Ситуация серьезная": существует угроза окружения на нескольких направлениях - эксперт

16:57

Соломия Витвицкая растрогала кадрами, как провожала любимого на Донбасс

16:42

Больше, чем просто заправка: зачем в салат на самом деле добавляют уксус

16:36

"Каждая успешная операция на поле боя имеет имя", - эксперт рассказал, благодаря кому вокруг Киева появилась водная линия обороны

16:22

Благодатный огонь сходит или нет: что важно знать накануне Пасхи 2024Видео

16:20

Что нельзя делать в Великую субботу: приметы, которые могут защитить от беды

15:59

В Германии масштабный пожар на заводе, где, вероятно, производили ПВО Iris-TВидео

15:57

Стивен Кинг назвал экранизацию, которая оказалась лучше, чем его собственная книга

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКитайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять