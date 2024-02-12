УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Безумный урожай гарантирован: какие самые лучшие сорта картофеля в Украине

Юлия Закрепа
12 февраля 2024, 18:31
Сорта картофеля в Украине имеют большое разнообразие - Главред собрал список лучших сортов для посадки.
Безумный урожай гарантирован: какие самые лучшие сорта картофеля в Украине
Какой сорт картофеля лучше / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

Лучшие сорта картофеля в Украине имеют удивительный вкус и большой размер. Большое значение имеет также и плодородность земли. Прежде чем посадить картофель у себя на огороде, стоит обратить внимание на такие характеристики, как вкус, урожайность и устойчив ли картофель к инфекциям и вредителям.

Опытный хозяин в своем Yotube-канале рассказал о сортах картофеля, которые обязательно должны быть у каждого на огороде. Для себя мужчина выбрал 5 лучших сортов картофеля.

Какой сорт картофеля самый вкусный для пюре

Лучший сорт картофеля, который подходит для пюре должен содержать большое количество крахмала, такие сорта хорошо рассыпаются во время варки, поэтому пюре получится пышным, нежным и очень вкусным. Для идеального пюре подойдут такие сорта картофеля:

  • "Тирас" - плоды этого сорта созревают за 60-70 дней. Обычно картофель имеет розовую кожуру, а внутри бело-молочного цвета. Во время варки картофель очень рассыпается.
  • "Синеглазка" - плоды этого сорта картофеля полностью вызревают за 70-80 дней. Картофелина имеет розово-фиолетовую кожуру. Внутри она имеет бело-молочный цвет. Этот сорт картофеля относится к старейшим и самым популярным сортам, однако долго хранить его невозможно.
  • Среди украинских, белорусских и польских сортов для вкусного пюре лучше всего подойдут такие: "Тайфун", "Чародей", "Купавинка", "Румпель", "Живица" и "Сокровище".

Какой сорт картофеля лучше

Лучше всего выбрать для посадки картофеля ранние сорта, ведь они созревают за 45--60 дней после первых всходов. Уже в начале лета, в июне, можно будет пробовать вкусную молодую картошку.

Первыми дают урожай очень ранние сорта - "Импала", "Лидер", "Скороспелка", "Ривьера". Первый урожай может появиться уже через 45 дней. Немного дольше созревают остальные ранние сорта - "Синеглазка", "Беллароза", "Импала", "Орла", "Сенсейшен", "Санте", "Метеор".

За 60 дней созревает несколько сортов картофеля, такие как розовые сорта "Каменский", "Торнадо", "Кристина", "Инфинити", "Эсми", "Любава", "Ред Леди", а также фиолетовые "Кармен" и "Ароза", белые "Колетте", "Триумф", "Констанс", "Гулливер".

Позднее всех ранних сортов созревает среднеранний картофель - через 75-85 дней после всходов. В этой группе, кроме традиционных белых сортов, встречаются и самые эффектные цветные - с фиолетовой серединой "Гурман", "Аметист".

Смотрите видео о том, какой сорт картофеля самый лучший:

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
огород картофель молодой картофель лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

Украину накроют дожди и аномальное тепло: синоптики предупредили об изменении погоды

Украину накроют дожди и аномальное тепло: синоптики предупредили об изменении погоды

19:34 Синоптик
Угроза нового наступления на Лиманском направлении: военный предупредил о планах РФ

Угроза нового наступления на Лиманском направлении: военный предупредил о планах РФ

18:54 Украина
Наступление россиян "сдувается", это уже последние конвульсии – ВСУ

Наступление россиян "сдувается", это уже последние конвульсии – ВСУ

18:52 Украина
Все главные новости

Популярное

Гороскоп на завтра 13 февраля 2024: Скорпионам - важный звонок, Рыбам нужны деньги 24072

Гороскоп на завтра 13 февраля 2024: Скорпионам - важный звонок, Рыбам нужны деньги

В Украине хотят поменять правила отпусков для всех: как планируют закрутить гайки 16694

В Украине хотят поменять правила отпусков для всех: как планируют "закрутить гайки"

Какая часть свинины самая мягкая и сочная: ошеломительный ответ удивит гурманов 3964

Какая часть свинины самая мягкая и сочная: ошеломительный ответ удивит гурманов

В Германии убили 17-летнего украинского баскетболиста из-за его национальности 2939

В Германии убили 17-летнего украинского баскетболиста из-за его национальности

Последние новости

19:34

Украину накроют дожди и аномальное тепло: синоптики предупредили об изменении погоды

19:21

Потап обратился к украинцам из-за границы: "Продолжайте идти к Победе!"

19:10

Какова главная угроза от возвращения Трампамнение

19:05

Лунный календарь на 13 февраля: на что нужно срочно обратить внимание в этот день

18:54

Угроза нового наступления на Лиманском направлении: военный предупредил о планах РФ

Розумный: РФ рискует потерять земли – могут появиться Южнорусский край и Кубанское герцогствоРозумный: РФ рискует потерять земли – могут появиться Южнорусский край и Кубанское герцогство
18:52

Наступление россиян "сдувается", это уже последние конвульсии – ВСУ

18:45

Возвращаются с потерями в 70% солдат: ситуация на Левобережье Херсонщины

18:31

Безумный урожай гарантирован: какие самые лучшие сорта картофеля в УкраинеВидео

18:29

Польские протестующие высыпали зерно из украинских фур: реакция Варшавы и КиеваВидео

Реклама
18:11

Зеленский провел первую Ставку в обновленном составе: были приняты важные решения

18:08

ВСУ начали сбивать "Шахеды" лазерными системами - Defense ExpressВидео

18:00

Почему нужно оставлять дверцу микроволновки открытой

17:55

На какой руке надо носить браслет: неожиданный ответ просто убьет наповал

17:35

Украине надо втрое больше снарядов, чем Германия может производить – глава Rheinmetall

17:32

FPV-дроны ВСУ налетели на базу россиян на юге, десяток "двухсотых": подробностиВидео

17:19

Масленица 2024: когда готовиться к провожанию зимы, дата и традиции

16:57

Favbet Foundation передал ВСУ еще два микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter

16:47

Убил украинского баскетболиста: в Германии одного подозреваемого отпустили

16:34

"Столкновение Путина и Запада все-таки будет": Гельман сказал, как это может произойтиВидео

16:32

Украина в 2024-м изготовит тысячи дронов, способных бить по Москве - глава Минцифры

Реклама
16:31

Налоговая ликвидировала бизнес Loboda в РФ

16:18

Авдеевке грозит окружение в "ближайшие дни или недели" - BILD

16:11

Что можно сделать со старого полотенца: 5 невероятных идейВидео

16:08

Как выбрать качественное масло: эксперт рассказала о распространенном мифеВидео

16:00

Смена прапорщика Стыряева: в РФ продали ВСУ вертолеты Ми-9 и самолеты Ил-76

15:57

Что делать с испорченной мукой: опытные хозяйки раскрыли поразительный фокус

15:55

На телеканале ТЕТ состоится премьера нового сезона шоу "Ближче до зірок"

15:39

США не спешат предоставить помощь: что будет с соцвыплатами в Украине

15:35

Ударят морозы -13 и налетит ветер 20 м/с: в Украине резко ухудшится погода

15:28

Экс-нардеп Пашинский получил подозрение по делу о нефтепродуктах Курченко на 967 млн - СБУ

15:09

Если пароль есть в этом списке, его можно взломать за секунды: как проверить

14:41

Стоит ли брать женщину с ребенком: ответы на сложные вопросы

14:29

"Зауважал Сырского": командир "Волков да Винчи" отреагировал на замену главкома

14:27

Достаточно 1 стакана: как прочистить трубу канализации

13:50

Почему нельзя дарить икону: что значат старинные приметы и суеверия

13:50

Церковный праздник 13 февраля: почему в этот день лучше не выходить из дома

13:39

Усиление мобилизации в Украине: в Раде рассказали, когда закон будет принят

13:28

На Дмитрия Кулебу напало зубастое "создание": что произошло

13:21

Второй раз за неделю: боксера Узелкова увезли на скорой в Киев

13:18

Как скоро Украина сможет вернуть Белгород: эксперт о присоединении территорий

Реклама
13:01

Убийство украинского баскетболиста в ФРГ: МИД сообщил о задержании убийцы

12:42

Тяжелобольная Тышкевич рассказала, как проходит ее лечение

12:21

Мощный удар по флоту: в ВМС рассказали, когда смогут уничтожать субмарины РФ

12:07

Пропутинского клоуна Евгения Петросяна экстренно госпитализировали в РФ

12:06

В Украине официально продлили военное положение и мобилизацию

12:05

Гордон показал себя в лохматом виде и удивил началом своей карьеры

12:03

Мужчина показал трюк, чем почистить контакты от окисления батарейки

12:00

Как посеять морковь, чтобы не прореживать - хитрый трюк с бутылкой

11:52

Какая часть свинины самая мягкая и сочная: ошеломительный ответ удивит гурманов

11:46

В Украине ударят морозы до -15: синоптик назвала дату

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять