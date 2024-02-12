Безумный урожай гарантирован: какие самые лучшие сорта картофеля в Украине

Сорта картофеля в Украине имеют большое разнообразие - Главред собрал список лучших сортов для посадки.

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Какой сорт картофеля лучше / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

Лучшие сорта картофеля в Украине имеют удивительный вкус и большой размер. Большое значение имеет также и плодородность земли. Прежде чем посадить картофель у себя на огороде, стоит обратить внимание на такие характеристики, как вкус, урожайность и устойчив ли картофель к инфекциям и вредителям.

Опытный хозяин в своем Yotube-канале рассказал о сортах картофеля, которые обязательно должны быть у каждого на огороде. Для себя мужчина выбрал 5 лучших сортов картофеля.

Какой сорт картофеля самый вкусный для пюре

Лучший сорт картофеля, который подходит для пюре должен содержать большое количество крахмала, такие сорта хорошо рассыпаются во время варки, поэтому пюре получится пышным, нежным и очень вкусным. Для идеального пюре подойдут такие сорта картофеля:

"Тирас" - плоды этого сорта созревают за 60-70 дней. Обычно картофель имеет розовую кожуру, а внутри бело-молочного цвета. Во время варки картофель очень рассыпается.

"Синеглазка" - плоды этого сорта картофеля полностью вызревают за 70-80 дней. Картофелина имеет розово-фиолетовую кожуру. Внутри она имеет бело-молочный цвет. Этот сорт картофеля относится к старейшим и самым популярным сортам, однако долго хранить его невозможно.

Среди украинских, белорусских и польских сортов для вкусного пюре лучше всего подойдут такие: "Тайфун", "Чародей", "Купавинка", "Румпель", "Живица" и "Сокровище".

Какой сорт картофеля лучше

Лучше всего выбрать для посадки картофеля ранние сорта, ведь они созревают за 45--60 дней после первых всходов. Уже в начале лета, в июне, можно будет пробовать вкусную молодую картошку.

Первыми дают урожай очень ранние сорта - "Импала", "Лидер", "Скороспелка", "Ривьера". Первый урожай может появиться уже через 45 дней. Немного дольше созревают остальные ранние сорта - "Синеглазка", "Беллароза", "Импала", "Орла", "Сенсейшен", "Санте", "Метеор".

За 60 дней созревает несколько сортов картофеля, такие как розовые сорта "Каменский", "Торнадо", "Кристина", "Инфинити", "Эсми", "Любава", "Ред Леди", а также фиолетовые "Кармен" и "Ароза", белые "Колетте", "Триумф", "Констанс", "Гулливер".

Позднее всех ранних сортов созревает среднеранний картофель - через 75-85 дней после всходов. В этой группе, кроме традиционных белых сортов, встречаются и самые эффектные цветные - с фиолетовой серединой "Гурман", "Аметист".

Смотрите видео о том, какой сорт картофеля самый лучший:

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