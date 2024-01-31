Лучший способ посева: когда сажать огурцы на рассаду и как получить щедрый урожай

Огурец - теплолюбивая культура, которая не терпит холод. Поэтому очень важно правильно рассчитать время для посадки рассады.

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Когда сажать огурцы на рассаду в Украине / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Нет ничего лучше вкусного и свежего огурца со своего огорода, выращенного без пестицидов. Чтобы получить хороший урожай, семена можно садить как на рассаду, так и сразу в открытый грунт.

Когда сажать огурцы на рассаду в Украине

Огурец - теплолюбивая культура, которая не терпит холод. Если поторопиться с посадкой семян в открытый грунт, ростки могут погибнуть из-за низкой температуры в ночное время.

Лучшее время для высадки семян огурцов - это конец апреля, май или даже июнь. По народным приметам огурцы сеют на Юрия (6 мая).

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Впрочем, много зависит от региона Украины. Например, на юге огурцы можно сажать в конце апреля, а в средней полосе и на севере лучше подождать до мая.

Если сеять огурцы в несколько этапов, тогда в течение всего лета будет новый урожай.

Опытные огородники говорят, что сажать огурцы можно тогда, когда среднесуточная температура в течение нескольких дней составит не менее +12…+15 градусов. При такой температуре первые всходы появятся примерно через 10 дней.

Если дождаться момента, когда средняя температура поднимется до +15…+18 градусов, то всходы покажутся уже через несколько дней.

Как сажать огурцы на рассаду

Сеять семена огурцов можно как сразу в открытый грунт, так и сначала вырастить рассаду.

Чтобы вырастить большое количество рассады и при этом не понадобилось очень много места для ее размещения, можно использовать кассетный способ выращивания.

Все, что вам понадобится, это семена огурцов и хороший рыхлый, питательный грунт. Сама кассета должна быть среднего размера - примерно 30-40 мл.

Сначала нужно заполнить кассету землей. Грунт можно слегка утрамбовать пальцами - так сразу будут готовы лунки для посадки семян.

Кассетный способ выращивания огурцов / скриншот

В каждое углубление кладут по одному семечку. Сверху присыпают землей.

Далее каждую ячейку нужно немного полить.

Чтобы создать парниковый эффект, кассеты накрывают пленкой и ставят в теплое место.

Рассаду нужно накрыт пленкой для создания парникового эффекта / скриншот

Семена прорастают очень быстро - при температуре около 25 градусов всходы появятся уже на третий-четвертый день. А в течение 10-14 дней вырастет сильная и крепкая рассада с мощной корневой системой.

​ У рассады будет крепкая корневая система / скриншот ​

Рассада огурцов / скриншот

Когда сажать огурцы на рассаду в 2024 году

Рассаду огурцов высаживают в открытый грунт или теплицу примерно через 3 – 4 недели после посадки семян.

В теплицу рассаду огурцов можно высаживать после 20 апреля. Следовательно, семена на рассаду нужно высевать с 20 по 30 марта.

В открытый грунт под пленку рассаду огурцов можно высадить после 10 мая. Значит, семена на рассаду надо сеять с 10 по 20 апреля.

В открытый грунт без укрытия рассаду огурцов высаживают после 10 июня. Таким образом, семена на рассаду следует высевать с примерно с 10 по 15 мая.

Благоприятные дни для посева семян огурцов на рассаду по лунному календарю: 14 – 16, 19 – 20, 22 – 23, 29 апреля, 10 – 15 мая.

Благоприятные дни для высадки рассады огурцов в теплицу по лунному календарю: 14 – 16, 19 – 20, 22 – 23, 29 апреля, 10 – 15, 17 – 19, 21, 27 мая.

Как сообщал Главред, как увеличить срок плодоношение огурцов и чем поливать огурцы в теплице и на огороде для хорошего урожая.

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