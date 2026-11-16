На Киевщине военный в "самоволке" взорвал гранату: много погибших

В результате детонации погибли четыре человека: фигурант, две женщины и 17-летняя девушка.

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В результате взрыва гранаты под Киевом погибли четыре человека / коллаж Главред , фото ua.depositphotos.com

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В результате взрыва гранаты погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетняя

Находящийся в СОЧ мужчина бросил взрывное устройство на территории домовладения

Четыре человека, в том числе несовершеннолетняя, погибли в Броварском районе Киевской области в результате взрыва, предположительно, гранаты.

Как сообщили в Национальной полиции, поступило сообщение от местной жительницы о том, что в селе Малая Березанка мужчина бросил взрывное устройство на территории домовладения.

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"Предварительно установлено, что мужчина, находившийся в статусе СОЧ (самовольное оставление части, - ред.), вероятно, взорвал гранату. В результате детонации погибли четыре человека: фигурант, две женщины и 17-летняя девушка", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники полиции Киевской области. По данному факту открыто уголовное производство.

/ Нацполиция

Эксперт предупредил о возможном росте числа терактов в Украине

Военный эксперт Иван Ступак считает, что в Украине может возрасти угроза террористических актов на фоне деятельности российских спецслужб. По его словам, представители РФ могут организовывать поставки оружия, создавать тайники и готовить диверсионные операции, в том числе против отдельных украинских чиновников и известных публичных персон.

Эксперт подчеркнул, что украинские военные и спецслужбы внимательно отслеживают подобные угрозы, поскольку речь идет о целенаправленной подготовке атак. Кроме того, фиксируются случаи размещения взрывных устройств в общественных местах, в частности возле торговых центров.

Как ранее сообщал Главред, Служба безопасности Украины и Национальная полиция сорвали подготовку серии терактов в Кировоградской и Одесской областях. По данным следствия, организация могла координироваться российскими спецслужбами.

Напомним, в Броварах произошел взрыв в частном секторе, который квалифицировали как теракт. В результате инцидента ранения получил мужчина, подозреваемые по делу уже задержаны.

Ранее сообщалось о том, что в Голосеевском районе Киева произошел теракт. По предварительным данным, конфликт мог носить бытовой характер и возник из-за длительных личных споров между соседями.

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