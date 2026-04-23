Вербовали детей: СБУ разоблачила попытку РФ совершить теракты в украинских школах

Украинские службы предотвратили серию терактов в двух областях.

https://glavred.info/ukraine/verbovali-detey-sbu-razoblachila-popytku-rf-sovershit-terakty-v-ukrainskih-shkolah-10758980.html Ссылка скопирована

Фигурант дела уже получил уведомление о подозрении

Как сообщили в СБУ:

В Кировоградской области несовершеннолетний планировал взорвать лицей

Российский куратор приказал фигуранту "добить" тех, кто выживет

На этапе вербовки россияне разоблачили школьника в Одесской области

Служба безопасности Украины и Национальная полиция предотвратили серию терактов в Кировоградской и Одесской областях. В СБУ сообщили, что два местных школьника по заказу страны-агрессора России планировали взорвать свои лицеи и расстрелять одноклассников из огнестрельного оружия.

Расследование установило, что несовершеннолетних российские службы завербовали через группы в соцсетях TikTok и Telegram.

видео дня

"По имеющимся данным, враг проводил вербовку юношей, манипулируя темами достижения "справедливой цели", защиты родственников от расправы, "наказания виновных", которые оскорбляли их в школе и т. п.", — говорится в сообщении.

Россияне хотели избавиться от "лишних свидетелей"

Украинские службы выяснили, что россияне, завербовавшие несовершеннолетних, подталкивали фигурантов дела не только к совершению терактов, но и к самоубийству после "основного преступления".

"Задокументировано, как 15-летний ученик лицея в Кировоградской области получил задание от куратора из РФ на изготовление самодельной бомбы из подручных средств. Готовую взрывчатку юноша должен был принести в свое учебное заведение и взорвать во время перерыва между уроками. Кроме того, согласно инструкции врага, он планировал взять с собой ружье своего деда и охотничий нож, чтобы самостоятельно добить выживших", — рассказали в СБУ.

СБУ вовремя разоблачила несовершеннолетних

Мальчика, который поддерживал связь с российским спецслужбистом, разоблачили, и представители Службы безопасности провели обыски по месту его жительства. Там были обнаружены самодельное взрывное устройство (СВУ), компоненты для его изготовления, ружье, а также компьютер и смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом.

"Одновременно с этим в Одесской области разоблачен местный школьник на этапе его вербовки россиянами. Установлено, что российские спецслужбисты планировали отправить ему почтовую посылку с огнестрельным оружием и охотничьим ножом. Согласно материалам дела, это оружие юноша должен был использовать для массового убийства учеников своего лицея", — добавили в СБУ.

Фигуранту дела грозит лишение свободы

Следователи Службы безопасности уже сообщили 15-летнему фигуранту из Кировоградской области о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к теракту). Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, продолжается расследование с целью привлечения всех виновных к ответственности.

Что известно о СБУ / Инфографика: Главред

Теракты в Украине – последние новости

Напомним, Главред писал, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева произошел теракт. Он начался с бытового конфликта. У стрелка – Дмитрия Васильченкова – длительное время были споры с соседом, и день теракта не стал исключением.

Накануне, 14 апреля, в Броварах произошел теракт. СМИ узнали, что взрыв произошел в частном секторе. В результате теракта ранен мужчина. Подозреваемые уже задержаны.

Ранее в Буче 23 марта прогремели два взрыва неизвестных предметов вблизи многоквартирного дома. Полиция Киевской области классифицировала инцидент как теракт.

Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчиняется Президенту Украины, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред