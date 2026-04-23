Начнёт ли Беларусь войну против Украины: генерал СБУ указал на важный нюанс

Анна Косик
23 апреля 2026, 13:09
Несмотря на то, что для Путина боеспособные белорусские военные могут стать "спасительной соломинкой", у Лукашенко другое видение ситуации.
Лукашенко не готов начинать войну против Украины

Что сказал Ягун:

  • Пока Лукашенко остается у власти, Беларусь вряд ли начнет войну против Украины
  • Самопровозглашенныйпрезидент Беларуси не изменит риторику в отношении Украины

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко очень озабочен вопросом собственной безопасности. Поэтому он до сих пор не поддавался давлению кремлевского диктатора Владимира Путина в вопросе привлечения белорусской армии к боевым действиям против Украины.

Даже в случае критической ситуации Путину вряд ли удастся убедить Лукашенко начать войну против Украины. Белорусский диктатор просто будет водить главу Кремля за нос. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

"До того момента, пока Россия не поймет, что без тех примерно 50 тысяч боеспособных военных, которыми располагает Лукашенко, плюс резерв — а его, в принципе, можно еще увеличить — ей не обойтись. И когда россияне решат, что это последний шанс как-то повлиять на ситуацию в Украине, тогда всем будет очень неприятно", — отметил он.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Ягун убежден, что в ближайшей перспективе, пока Лукашенко остается у власти, Беларусь не начнет войну против Украины.

"Риторика останется, но в целом ситуацию он (Лукашенко — Главред) пока сдерживает. Как ни странно, его пребывание на посту сейчас в определенной степени обеспечивает нам хотя бы относительную стабильность в этом направлении", — добавил эксперт.

Как в Украине оценивают риск нападения Беларуси

Во время форума Kyiv Security Forym руководитель ОП Кирилл Буданов заявил, что признаки угрозы со стороны Беларуси могут существовать, но ситуация контролируемая, передает корреспондент Главреда.

Полностью исключать риски нельзя, однако украинские разведорганы постоянно отслеживают ситуацию.

"Нужно усиливать бдительность, но не беспокойтесь — неожиданно ничего не будет", - добавил Буданов.

Напомним, Главред писал, что недавно Лукашенко заявил о готовности Беларуси защищаться всеми доступными средствами в случае агрессии со стороны Украины и ее западных союзников.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что Россия имеет технические возможности для нанесения удара по резиденции президента Украины Владимира Зеленского.

Накануне белорусский диктатор заявлял, что его страна якобы готова "достать" страны НАТО, если они будут рассматривать развернутый на белорусской территории российский ракетный комплекс "Орешник" как легитимную военную цель.

О личности: Виктор Ягун

Виктор Ягун — украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014 по июнь 2015 года был заместителем главы СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Украли в "Укренерго" 447 миллионов: разоблачена масштабная схема манипуляций

Красные линии на переговорах, достижение мира и мобилизация — громкие заявления Буданова

Во Львове - стрельба: спецназ штурмовал многоэтажку, стрелок задержан

Сорняки исчезнут уже на следующий день: чем их достаточно полить

