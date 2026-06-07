Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Натуральность и яркие принты: какой маникюр сделать летом 2026

Кристина Трохимчук
7 июня 2026, 15:37
google news Подпишитесь
на нас в Google
Мастер маникюра рассказала, какие дизайны ногтей будут на пике популярности в 2026 году
Маникюр на лето 2026 года
Маникюр на лето 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, kanaames, zhzere

Вы узнаете:

  • какой маникюр будет модным летом 2026 года
  • какие дизайны ногтей выбирать для стильного образа
  • какая форма ногтей останется в тренде в новом сезоне

Тренды маникюра на лето 2026 делают ставку на яркие решения, которые сочетаются с естественностью и практичностью. Главред расскажет, какие референсы показать своему мастеру во время следующего визита.

Маникюр Polkadot

DNKa’ назвали дизайны, которые точно привлекут внимание и станут фаворитами сезона. Одним из главных трендов станет минималистичный Polkadot (горошек). Его особенность заключается в использовании точек разного размера, которые могут быть как сдержанными, так и яркими акцентами в маникюре. Такой вариант подойдет тем, кто любит минималистичные решения, но в то же время не боится цвета.

видео дня

"Polkadot — для поклонников минимализма, а также для тех, кто любит яркие цвета", — отметила эксперт.

Маникюр в горошек
Маникюр в горошек / фото: pinterest.com, antiquuario

Шелковый маникюр

Еще одним фаворитом весенне-летнего сезона станет маникюр с шелковым эффектом. Его главная особенность — глубокое сияние и деликатный перелив, напоминающий дорогую ткань.

"Шелковая роскошь — глубокий, сияющий и непревзойденный эффект, напоминающий дорогую ткань", — пояснила мастер маникюра.

Такой дизайн выглядит дорого и прекрасно подходит как для повседневных образов, так и для особых событий.

Шёлковый маникюр
Шелковый маникюр / фото: pinterest.com, Herpinterestlife

Анималистический принт

Мода на стиль вестерн продолжает влиять не только на гардероб, но и на нейл-дизайн. В 2026 году актуальными останутся анималистические мотивы и теплая природная палитра.

"Ковбойский вайб — анималистические принты и рыжие, песочные оттенки", — подчеркнула специалистка.

Леопардовые узоры, имитация кожи и натуральные цвета станут отличным выбором для летнего маникюра.

Маникюр с коровьим принтом
Маникюр с коровьим принтом / фото: pinterest.com, yarennsu

3D-маникюр и объемные дизайны

Тренд на текстуры и объем не теряет популярности. В новом сезоне дизайнеры и мастера будут активно использовать декоративные элементы, создающие архитектурный эффект на ногтях.

"3D-архитектура — объемные фигуры, капли и металл", — отметила эксперт.

Такие дизайны выглядят необычно и часто становятся настоящим акцентом образа.

Маникюр с 3D-элементами
Маникюр с 3D-элементами / фото: pinterest.com, lokitahermosa_3321

Маникюр в клетку

Популярность принтов коснулась и нейл-индустрии. Особое внимание в этом сезоне стоит обратить на клетку, которая может быть как классической, так и яркой и нестандартной.

"Клетка, различные варианты принтов и цветов понравятся клиентам", — убеждена мастер маникюра.

Такой маникюр позволяет экспериментировать с цветами и создавать оригинальные комбинации.

Маникюр в клетку
Маникюр в клетку / фото: pinterest.com, dreamlifeclub222

Какая форма ногтей будет в моде в 2026 году

Несмотря на популярность сложных дизайнов, тренд на натуральность остается актуальным. Именно поэтому слишком длинные и экстравагантные формы постепенно уходят на второй план.

"Натуральность и форма: забудьте о длинных стилетах. В 2026 году в моде, как и раньше, миндаль и короткий квадрат", — подытожила специалистка.

Именно эти формы остаются наиболее универсальными, практичными и стильными для повседневной жизни.

Тенденции маникюра 2026 — советы эксперта:

Вас может заинтересовать:

Об источнике: DNKa’

DNKa’ (dnka_nails) — официальный бизнес-блог украинского бренда профессиональных материалов для маникюра, представленный на платформе TikTok. Профиль объединяет аудиторию из более чем 16 тысяч подписчиков и насчитывает более 344 тысяч лайков. Контент блога ориентирован на мастеров ногтевого сервиса и любителей нейл-арта: здесь публикуются обучающие видео, разборы профессиональных лайфхаков, обзоры продукции, а также бэкстейдж со специализированных выставок и бьюти-мероприятий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
мода
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
План изоляции Крыма: СМИ раскрыли, как Украина хочет принудить РФ к миру

План изоляции Крыма: СМИ раскрыли, как Украина хочет принудить РФ к миру

16:19Война
Ждали автобус и попали под удар: в Запорожье выросло количество жертв, детали

Ждали автобус и попали под удар: в Запорожье выросло количество жертв, детали

16:00Война
Все изменилось: эксперт рассказал, чего Кремль уже не сможет требовать от Украины

Все изменилось: эксперт рассказал, чего Кремль уже не сможет требовать от Украины

15:11Война
Реклама

Популярное

Ещё
Дерево засохнет вместе с корнями: как избавиться от поросли деревьев на участке

Дерево засохнет вместе с корнями: как избавиться от поросли деревьев на участке

Тест на IQ: нужно найти 12 различий на картинке мальчика-пирата за 29 с

Тест на IQ: нужно найти 12 различий на картинке мальчика-пирата за 29 с

Гороскоп Таро на неделю: Овнам — прорыв, а Рыбам — финансовый успех

Гороскоп Таро на неделю: Овнам — прорыв, а Рыбам — финансовый успех

Надвигается настоящий Армагеддон: часть Украины атакует мощный шторм

Надвигается настоящий Армагеддон: часть Украины атакует мощный шторм

Китайский гороскоп на завтра, 8 июня: Крысам - стресс, Драконам - духовность

Китайский гороскоп на завтра, 8 июня: Крысам - стресс, Драконам - духовность

Последние новости

17:24

Чем подкормить томаты для быстрого налива плодов: огородник раскрыл формулу

17:23

Не яд и не химикаты: какие простые средства защитят картофель от жука

17:14

Штрафы до 68 тыс. грн за шашлык на природе: когда украинцев могут наказатьВидео

17:03

Яблоки больше не будут червивыми: чем следует обработать деревья в июне

16:55

"Не хочу называть диагноз": Камалию забрала скорая помощьВидео

От России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах ПутинаОт России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах Путина
16:19

План изоляции Крыма: СМИ раскрыли, как Украина хочет принудить РФ к миру

16:05

Украине или России: кому принадлежит Крым исторически, неожиданный вердикт историкаВидео

16:00

Ждали автобус и попали под удар: в Запорожье выросло количество жертв, деталиФото

15:53

Массовый мор рыбы на Житомирщине: в одной из рек обнаружили почти 12 тыс. погибших особей

Реклама
15:37

Натуральность и яркие принты: какой маникюр сделать летом 2026Видео

15:35

Морковь вырастет ровной, сладкой и без трещин: что нужно сделать в июне

15:12

Не просто "глаз-алмаз": как на украинском назвать человека с точным глазомером

15:11

Все изменилось: эксперт рассказал, чего Кремль уже не сможет требовать от Украины

15:10

Украину накроет жара до +33 с дождями: где ожидается град и штормовой ветер

14:45

Вкуснее магазинной в разы: как засолить скумбрию за 2 часа – проверенный рецепт

14:36

Альтернатива банановой кожуре: кухонные отходы, подходящие для удобрения томатов

14:32

В Украине стремительно растут цены на ключевой продукт – сколько будет стоить летом

14:07

"Вместе с семьей": Могилевская показала мужа и сюрприз для негоВидео

14:03

Слова "чубушник" нет в украинском языке: как называть душистый куст правильно

13:56

Вселенная выбрала фаворитов: 4 знакам зодиака будет везти каждый день июня

Реклама
13:35

Клещи будут обходить ваш двор стороной: ученые раскрыли надежный способ защиты

13:25

Как сказать по-украински "качели" — правильный ответ знают не всеВидео

13:18

Главный признак зрелости: как выбрать самый сладкий арбуз

13:00

Киркоров перекроил себе лицо и стал посмешищем — как он выглядит сейчас

12:51

Киев только второй: какой город в Украине официально самый большой, ответ удивитВидео

12:42

Любовный гороскоп на 8–14 июня: Близнецам — флирт, а Девам — самоуважение

12:32

Зачем кофейную гущу поливают уксусом: кухонный трюк, который поразит результатом

12:19

РФ ударила по хранилищу ядерного топлива возле Чернобыля: что известно

12:18

Финансовый гороскоп на 7–13 июня: Тельцам — стабильность, а Девам — подработка

12:15

Урожай томатов можно потерять в считанные дни: как распознать опасных вредителей

12:06

Китайский гороскоп на завтра, 8 июня: Крысам - стресс, Драконам - духовность

12:01

Мышеловка захлопывается: дроны удали по мосту на Крым, проезд перекрыт

11:31

Украина в мае освободила больше территорий, чем захватила РФ: в ISW раскрыли цифры

11:25

Даже старая сковородка будет блестеть как новая: что нужно сделать

11:16

Гороскоп Таро на неделю: Овнам — прорыв, а Рыбам — финансовый успех

11:14

"Мы искренне рады возвращению пленных", — Буданов о моментах радости во время войны

10:44

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня: Близнецам — долги, Скорпионам — осторожность

10:41

"Не обращаю внимания": неузнаваемая Мартыновская сделала заявление по поводу внешности

10:29

РФ подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС: существует угроза ракетного удара

09:46

"Зачем жениться": Никитин удивил признанием о романе с Билык

Реклама
09:41

Зеленский встретится с ведущими европейскими лидерами в Лондоне: названа причина

09:36

РФ атаковала жилые дома, храм и инфраструктуру в Одесской области - деталиФото

08:48

Гороскоп на завтра, 8 июня: Весам — выгода, Водолеям — награда

08:47

Китай начал специальную морскую операцию вблизи Тайваня: что известно

08:45

Догадываются не все: как сказать "лагерь" на украинском - меткие варинаты

08:10

Почему Россия проиграла ещё до окончания войны — объяснение Коваленкомнение

08:07

Картофель больше не прилипнет к сковороде: что нужно сделать перед жаркой

07:32

Россия атаковала областной центр: вспыхнул пожар, частично исчез свет

04:53

Пятна от клубники исчезают с одежды за 20 минут: простое средство творит чудеса

04:11

Предупреждение или обычная случайность: что означает, если в церкви погасла свеча

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости Полтавы
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять