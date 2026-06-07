Натуральность и яркие принты: какой маникюр сделать летом 2026

Вы узнаете:
- какой маникюр будет модным летом 2026 года
- какие дизайны ногтей выбирать для стильного образа
- какая форма ногтей останется в тренде в новом сезоне
Тренды маникюра на лето 2026 делают ставку на яркие решения, которые сочетаются с естественностью и практичностью. Главред расскажет, какие референсы показать своему мастеру во время следующего визита.
Маникюр Polkadot
DNKa’ назвали дизайны, которые точно привлекут внимание и станут фаворитами сезона. Одним из главных трендов станет минималистичный Polkadot (горошек). Его особенность заключается в использовании точек разного размера, которые могут быть как сдержанными, так и яркими акцентами в маникюре. Такой вариант подойдет тем, кто любит минималистичные решения, но в то же время не боится цвета.
"Polkadot — для поклонников минимализма, а также для тех, кто любит яркие цвета", — отметила эксперт.
Шелковый маникюр
Еще одним фаворитом весенне-летнего сезона станет маникюр с шелковым эффектом. Его главная особенность — глубокое сияние и деликатный перелив, напоминающий дорогую ткань.
"Шелковая роскошь — глубокий, сияющий и непревзойденный эффект, напоминающий дорогую ткань", — пояснила мастер маникюра.
Такой дизайн выглядит дорого и прекрасно подходит как для повседневных образов, так и для особых событий.
Анималистический принт
Мода на стиль вестерн продолжает влиять не только на гардероб, но и на нейл-дизайн. В 2026 году актуальными останутся анималистические мотивы и теплая природная палитра.
"Ковбойский вайб — анималистические принты и рыжие, песочные оттенки", — подчеркнула специалистка.
Леопардовые узоры, имитация кожи и натуральные цвета станут отличным выбором для летнего маникюра.
3D-маникюр и объемные дизайны
Тренд на текстуры и объем не теряет популярности. В новом сезоне дизайнеры и мастера будут активно использовать декоративные элементы, создающие архитектурный эффект на ногтях.
"3D-архитектура — объемные фигуры, капли и металл", — отметила эксперт.
Такие дизайны выглядят необычно и часто становятся настоящим акцентом образа.
Маникюр в клетку
Популярность принтов коснулась и нейл-индустрии. Особое внимание в этом сезоне стоит обратить на клетку, которая может быть как классической, так и яркой и нестандартной.
"Клетка, различные варианты принтов и цветов понравятся клиентам", — убеждена мастер маникюра.
Такой маникюр позволяет экспериментировать с цветами и создавать оригинальные комбинации.
Какая форма ногтей будет в моде в 2026 году
Несмотря на популярность сложных дизайнов, тренд на натуральность остается актуальным. Именно поэтому слишком длинные и экстравагантные формы постепенно уходят на второй план.
"Натуральность и форма: забудьте о длинных стилетах. В 2026 году в моде, как и раньше, миндаль и короткий квадрат", — подытожила специалистка.
Именно эти формы остаются наиболее универсальными, практичными и стильными для повседневной жизни.
Тенденции маникюра 2026 — советы эксперта:
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Об источнике: DNKa’
DNKa’ (dnka_nails) — официальный бизнес-блог украинского бренда профессиональных материалов для маникюра, представленный на платформе TikTok. Профиль объединяет аудиторию из более чем 16 тысяч подписчиков и насчитывает более 344 тысяч лайков. Контент блога ориентирован на мастеров ногтевого сервиса и любителей нейл-арта: здесь публикуются обучающие видео, разборы профессиональных лайфхаков, обзоры продукции, а также бэкстейдж со специализированных выставок и бьюти-мероприятий.
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