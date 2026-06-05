Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Маленькая хитрость и спонж будет идеально растушевывать косметику – что нужно сделать

Анна Косик
5 июня 2026, 09:11
google news Подпишитесь
на нас в Google
Блогерша поделилась секретами нанесения макияжа, который будет выглядеть как "вторая кожа".
губка, Алина Неклеса
Правила нанесения макияжа спонжем / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Когда стоит смачивать спонж перед макияжем
  • Как правильно наносить тональный крем спонжем

Многие женщины ежедневно наносят макияж, но не у всех он получается идеально. И причиной этого может быть неправильное использование спонжа для нанесения косметики.

Главред узнал , для чего и как его использовать, чтобы тон был нанесен равномерно, а остальные средства ложились как "вторая кожа". Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Алина Неклеса.

видео дня

Когда спонж нужно смочить

Для нанесения тонального средства, BB-крема, консилера и других влажных кремовых текстур блогерша советует перед макияжем смочить спонж, чтобы он был влажным.

"Именно в таком случае влажная губка обеспечивает более легкое покрытие, равномерное, экономное. То есть эффект второй кожи", — пояснила блогер.

Какими частями спонжа растушевывать косметику

Круглая часть спонжа предназначена для легкого нанесения тональной основы или BB-крема на объемные участки лица, такие как щеки или лоб. Острым кончиком спонжа можно наносить средства на труднодоступные зоны под глазами или на крыльях носа, либо точечно растушевывать консилер.

Смотрите видео с советами по использованию спонжа:

Другие новости:

О персоне: Алина Неклеса

Алина Неклеса — известная украинская контент-креаторка и инфлюенсерка, а также профессиональная UX/UI-дизайнерка. В TikTok у нее более 270 тысяч подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
макияж ошибки макияжа
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ стягивает бомбардировщики: оккупанты готовят новый удар по Украине - мониторы

РФ стягивает бомбардировщики: оккупанты готовят новый удар по Украине - мониторы

10:01Война
Дроны ударили по гражданскому предприятию под Киевом: под завалами ищут выживших

Дроны ударили по гражданскому предприятию под Киевом: под завалами ищут выживших

09:39Война
Полетели ракеты и дроны: россияне атаковали Украину с разных направлений

Полетели ракеты и дроны: россияне атаковали Украину с разных направлений

09:15Война
Реклама

Популярное

Ещё
Классические холодильники уходят в прошлое из-за нового тренда

Классические холодильники уходят в прошлое из-за нового тренда

Китайский гороскоп на завтра, 5 июня: Тиграм - ловушка, Козлам - подмога

Китайский гороскоп на завтра, 5 июня: Тиграм - ловушка, Козлам - подмога

Звездная пара аистов Грицик и Одарка временно покинули своих птенцов - что произошло

Звездная пара аистов Грицик и Одарка временно покинули своих птенцов - что произошло

Почему вода еле течет из душа: бытовой трюк поможет увеличить напор

Почему вода еле течет из душа: бытовой трюк поможет увеличить напор

"Война уже давно бы закончилась": в Кремле выдвинули циничное условие для мира

"Война уже давно бы закончилась": в Кремле выдвинули циничное условие для мира

Последние новости

10:14

Почему Киевской Руси на самом деле не существовало — историк раскрыл неудобную правду

10:01

Новая опасная схема атак: РФ стягивают авиацию и тестирует ракеты с отсроченной детонацией

09:54

Украинский дрон за $55 тыс вывел из строя корвет РФ за $400 млн - СМИ

09:49

Рецепт вкусного ленивого блюда на ужин за 30 минут – готовится в одной сковороде

09:39

Дроны ударили по гражданскому предприятию под Киевом: под завалами ищут выживших

От России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах ПутинаОт России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах Путина
09:15

Полетели ракеты и дроны: россияне атаковали Украину с разных направлений

09:11

Маленькая хитрость и спонж будет идеально растушевывать косметику – что нужно сделать

09:00

На Путина может повлиять совместная позиция США и Китая — политолог Игорь Чаленко

08:51

Путин сделал новое заявление о переговорах с Украиной: какую сделку хочет диктатор РФФото

Реклама
08:10

Симптом конкуренции: Олещук рассказал, что стоит за антиукраинскими заявлениями в Польшемнение

08:03

Письмо Зеленского Путину: Денисенко объяснил, к чему это приведетмнение

07:29

Удар РФ по Конотопу: пострадали пять человек, часть города без света и воды

06:51

В обход позиции Трампа: Палата представителей США одобрила помощь Украине

05:33

Гигант размером с город: ученые найшли самый большой организм на планете, что известноВидео

05:10

Три знака зодиака ждет действительно приятный сюрприз: кому повезет больше всего

04:37

Гороскоп на завтра, 6 июня: Близнецам — напряжение, Львам — финансовый успех

03:27

Умеют убедить кого угодно: четыре знака зодиака, которые всегда добиваются своего

02:38

Подпевают и имеют любимые песни: каким животным нравится музыка

02:05

Учёные научились определять срок жизни организма: создан новый тест старения

00:55

В Кремле впервые отреагировали на письмо Зеленского ПутинуФото

Реклама
00:43

В Киеве демонтировали памятник Булгакову: что будет со скандальным монументом

00:07

Встреча Зеленского с Путиным: громкое заявление Трампа о завершении войны

04 июня, четверг
23:16

Когда и где может состояться встреча Зеленского и Путина — назван важный нюанс

23:10

Лидерство и дисциплина: даты рождения с самым сильным характером

23:07

Одно средство уничтожает черную плесень за минуты: в чем секретВидео

23:04

Живут отдельно: в РФ сообщили, что муж бросил путинистку Валерию

22:57

Путин выдал новые бредни о войне и переговорах, но внезапно сказал правду об "Орешнике"

22:46

Можно ли кормить кошек яйцом: ответ ветеринара удивит многихВидео

22:36

Макияж русалки: новый сияющей тренд - роскошь этого лета

22:34

Вербицкий думал, что это стихотворение Шевченко — как был создан украинский гимн

22:22

Корвет РФ взорвали прямо у причала: появились кадры пожара после прилетов

21:35

Разбиты машины, поврежден дом: в Запорожье много пострадавших после атакиФото

21:35

Зеленский отправил Путину открытое письмо — о чем в нем говоритсяФото

21:18

Уничтожение вредителей за один день: как быстро избавиться от муравейника

21:06

Шэрон Стоун назвала вопиющую последнюю каплю, которая разрушила ее брак

21:04

"Атаковали сарай специально": Путин опозорился заявлением об ударе "Орешником" по Белой Церкви

21:03

РФ наращивает число ударов и нашла схему обхода ПВО Украины — CNN

20:49

Как приучить ребенка к горшку: врач назвала идеальный возраст, чтобы снять подгузник

20:26

Уход за чесноком в июне: чем подкормить растение для получения крупных головок

20:09

Украина предложила ФРГ новую схему по ракетам Patriot: в Bloomberg узнали детали

Реклама
19:56

"Война уже давно бы закончилась": в Кремле выдвинули циничное условие для мира

19:43

Регионы будут "плавать": в каких областях ожидаются грозовые дожди

19:27

Пять минут и готово: рецепт вкусной летней закуски из огурцов

19:27

"Так складывается": Сумская заговорила о личной жизни дочери

19:26

Преемник Путина: появился прогноз о бунте в РФ с обрушением власти

19:20

Больше никакой заморозки — как сохранить аромат укропа на всю зиму

19:10

Коваленко раскрыл схему Кремля: как Россия пытается скрыть собственный террормнение

19:02

"Хуже, чем в СССР": какую новую роль Китай приготовил для России и почему россияне уезжают

18:47

Как хранить картофель, чтобы он не прорастал до 6 месяцев: неожиданный лайфхак

18:30

Секретный раствор мгновенно убирает пятна с одежды: раскрыт простой фокусВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
УборкаСтиркаАвтоКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять