Маленькая хитрость и спонж будет идеально растушевывать косметику – что нужно сделать

Блогерша поделилась секретами нанесения макияжа, который будет выглядеть как "вторая кожа".

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Правила нанесения макияжа спонжем / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Когда стоит смачивать спонж перед макияжем

Как правильно наносить тональный крем спонжем

Многие женщины ежедневно наносят макияж, но не у всех он получается идеально. И причиной этого может быть неправильное использование спонжа для нанесения косметики.

Главред узнал , для чего и как его использовать, чтобы тон был нанесен равномерно, а остальные средства ложились как "вторая кожа". Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Алина Неклеса.

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Когда спонж нужно смочить

Для нанесения тонального средства, BB-крема, консилера и других влажных кремовых текстур блогерша советует перед макияжем смочить спонж, чтобы он был влажным.

"Именно в таком случае влажная губка обеспечивает более легкое покрытие, равномерное, экономное. То есть эффект второй кожи", — пояснила блогер.

Какими частями спонжа растушевывать косметику

Круглая часть спонжа предназначена для легкого нанесения тональной основы или BB-крема на объемные участки лица, такие как щеки или лоб. Острым кончиком спонжа можно наносить средства на труднодоступные зоны под глазами или на крыльях носа, либо точечно растушевывать консилер.

Смотрите видео с советами по использованию спонжа:

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О персоне: Алина Неклеса Алина Неклеса — известная украинская контент-креаторка и инфлюенсерка, а также профессиональная UX/UI-дизайнерка. В TikTok у нее более 270 тысяч подписчиков.

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