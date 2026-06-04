Макияж русалки: новый сияющей тренд - роскошь этого лета

В основе стиля лежат сияющая кожа, слегка загорелые щеки, водянистое мерцание и яркие акценты водного цвета.

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Новый тренд в макияже - акварель и блестки / Коллаж Главред, фото Instagram/alissajanay, hello_zyoma

Кратко:

Как нужно его наносить

Какие основные элементы этого макияжа

Эстетика "Аквамарин", где есть румяные щёки, мерцающие веки, длинные светлые локоны и серьги в виде морских звёзд, незаметно возвращается в мир красоты — но в гораздо более практичном виде.

Как пишут специалисты издания Marie Claire, макияж русалки в 2026 году — это не ракушечные бюстгальтеры, крупные блёстки или что-то чрезмерно театральное. Вместо этого, в основе стиля лежат сияющая кожа, слегка загорелые щеки, водянистое мерцание и яркие акценты водного цвета, которые создают ощущение легкости и игривости, не переходя при этом в область костюмированных вечеринок.

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Акварельный макияж - новый тренд / Фото Instagram/haileybieber, alissajanay, hello_zyoma

Это макияж, который выглядит свежим, блестящим и, конечно же, немного неземным.

По словам визажиста Натали Дрешер, современная версия макияжа русалки — это "яркий акцент на нижнем или верхнем веке" в сочетании с "влажными, переливающимися блестками или мерцанием, нанесенными на веко для создания голографического эффекта".

Акварельный макияж - новый тренд / Фото Instagram/haileybieber, alissajanay, hello_zyoma

Металлические пастельные тона, такие как мятно-зеленый, лавандовый, розовый и персиковый, делают тренд мягким, а не перегруженным. Общий эффект? Как будто вы только что вышли из океана — но в шикарном, журнальном стиле.

Как сделать макияж Русалки

Самое распространенное заблуждение о макияже в стиле русалки заключается в том, что он должен быть чрезмерно гламурным или переполненным блестками, чтобы выглядеть хорошо. Дрешер говорит, что ключ к его носибельности — это сдержанность.

"Сосредоточение ярких цветовых акцентов на нижнем или верхнем веке делает образ более повседневным, а не похожим на костюм", — объясняет она. Вместо того чтобы наносить драматичный пигмент повсюду, современный подход сохраняет свежесть кожи и позволяет выделить одну деталь за раз.

Акварельный макияж - новый тренд / Фото Instagram/haileybieber, alissajanay, hello_zyoma

Она также рекомендует наносить шиммер кончиками пальцев, а не кистью. "Нанесение шиммера пальцами позволяет добиться более "влажного" эффекта благодаря маслам на кончиках пальцев, и делает образ более непринужденным и игривым, а не резким и искусственным!".

В результате должен получиться сияющий и немного небрежный макияж — как будто он светится вместе с кожей, а не лежит на ней.

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Об издании: Marie Claire Marie Claire — французский международный ежемесячный журнал о женской моде, впервые опубликованный во Франции в 1937 году. С тех пор различные издания выходят во многих странах и на разных языках. В тематических выпусках рассматриваются женщины со всего мира и глобальные проблемы. Журнал также освещает вопросы здоровья, красоты, моды, политики, финансов и карьеры.

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