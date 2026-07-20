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Почему Россия начала массированно бить по Одессе – Игнат назвал настоящую причину

Юрий Берендий
20 июля 2026, 18:14обновлено 20 июля, 18:54
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Военно-воздушные силы объяснили, почему юг Украины оказался под усиленным обстрелом и какое оружие применяет противник.

Почему Россия начала массированно бить по Одессе – Игнат назвал настоящую причину
Удары по Одесской области - почему область стала главной целью России / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОК "Север"

Ключевые тезисы:

  • Россия ночью применила 96 средств атаки
  • Растет доля реактивных дронов "Бандероль"
  • Одесская область привлекает врага из-за портов и логистики

Россия в ночь на понедельник, 20 июля, применила против Украины 96 средств воздушного нападения - среди них беспилотники различных типов и управляемые авиационные ракеты. О том, почему Одесская область стала особой целью для россиян, рассказал в эфире "Ранок.LIVE" начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Почему Одесская область в приоритете у врага

По его словам, Одесская область на протяжении многих лет остается одной из главных целей российских атак, и причина этого - не только география. Длинная береговая линия, соседство с Румынией и Молдовой, а также сосредоточенная здесь морская логистика делают область стратегически выгодной целью для врага.

"Особенность расположения Одессы - это морское побережье большой протяженности, где сосредоточено немало инфраструктурных объектов. Там также находятся значительные экономические мощности Украины, особенно морская логистика", - отметил Юрий Игнат.

Именно поэтому в последние дни российская армия наносит по региону комбинированные удары - одновременно с самолетов и из временно оккупированного Крыма, пытаясь повредить портовую инфраструктуру, судоходство и гражданские суда.

Какое оружие применяет Россия

Для атак на Одесскую область враг использует сразу несколько типов вооружения. Среди них - управляемые авиационные ракеты Х-59, противорадиолокационные Х-31П, а также ракеты "Оникс" и Х-22, которые запускают из оккупированного Крыма.

В дополнение к ударным дронам Shahed россияне задействуют беспилотники "Гербера" и уже упомянутые баражирующие боеприпасы "Бандероль".

"Это не новое оружие. Просто раньше его использовали реже, поэтому оно было не столь заметным. Периодичность атак сейчас довольно высокая, особенно по южным областям Украины", - подытожил представитель Воздушных сил ВСУ.

По его словам, враг всё чаще применяет реактивные беспилотники и баллажирующие боеприпасы "Бандероль", что затрудняет работу украинской противовоздушной обороны.

"Противник начал часто использовать баражирующие боеприпасы "Бандероль" - гибрид дрона с ракетой. Доля реактивных БПЛА постоянно растет. Мы видим, что противник чаще использует реактивные беспилотники на различных направлениях", - сказал Игнат.

Реактивные дроны летят значительно быстрее обычных ударных беспилотников, поэтому для их перехвата украинские силы вынуждены задействовать сразу два типа средств.

""Бандероль" - обычная цель для противовоздушной обороны, поскольку параметры его полета схожи с параметрами крылатой ракеты. Скорость полета у него составляет около 600 километров в час", - добавил представитель Воздушных сил.

Игнат уточнил, что эти боеприпасы обычно запускают с российских беспилотников "Орион", которые действуют над акваторией Черного моря. Именно оттуда чаще всего наносились удары по Николаевской и Одесской областям, хотя носителями "Бандероли" могут быть и другие летательные аппараты.

Ракета Бандероль
Ракета "Бандероль" / Инфографика: Главред

Какой сценарий атак готовит РФ - комментарий эксперта

Советник президента Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил, что, по имеющимся оценкам, Россия планирует производить около 1000–1500 ракет "Бандероль" в год. По его словам, это довольно значительный объем, а сама ракета значительно дешевле в производстве по сравнению с крылатыми или баллистическими ракетами.

В то же время он отметил, что, несмотря на определенные успехи в создании реактивных модификаций, наращивать их серийное производство России значительно сложнее, чем производство аналогичных боеприпасов с бензиновыми двигателями.

"В реактивных "Шахедах" критическая часть - это реактивный двигатель. Сейчас россияне закупают их в Китае и на Тайване. Они стоят дороже, чем бензиновые двигатели. Также есть нюанс: таким "Шахедам" требуется больше топлива для полета. И они оставляют очень мощный тепловой след, что позволяет поражать их ракетами, а не только, например, перехватчиками", - пояснил он.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, начальник Запорожской ОВА Иван Федоров раскрыл детали российского удара управляемыми авиабомбами по жилому кварталу в Запорожье. По официальным данным, в результате удара зафиксированы повреждения пятиэтажного дома. Два человека погибли, по меньшей мере десять человек ранены.

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что утром 20 июля российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. По сообщению ОВА, повреждена городская инфраструктура, на месте работают экстренные службы.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что российские войска впервые применили управляемую авиабомбу по Павлограду. В результате удара погибли два человека, по меньшей мере 15 получили ранения, а также поврежден многоквартирный дом.

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О персоне: Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины.

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