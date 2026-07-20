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"Красота": совладелец Fire Point показал запуск новой украинской ракеты

Руслана Заклинская
20 июля 2026, 12:17
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Подробности разработки пока не разглашаются.
'Красота': совладелец Fire Point показал запуск новой украинской ракеты
Fire Point запечатлела запуск украинской ракеты / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

  • Соучредитель Fire Point показал видео запуска украинской ракеты
  • Название и характеристики разработки он не раскрыл
  • Ранее Fire Point представила проект баллистической ракеты FP-9

Утром 20 июля главный конструктор и совладелец украинской оборонной компании Fire Point Денис Штилерман обнародовал видео запуска неназванной украинской ракеты. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Х.

Комментируя видео, Штилерман кратко написал: "Красота". При этом он не раскрыл никаких подробностей - ни названия ракеты, ни характеристик, ни места проведения запуска.

видео дня

Ранее компания Fire Point сообщала о работе над рядом ракетных проектов, в частности над баллистической ракетой FP-9. Макет FP-9 впервые был представлен в апреле 2026 года на оборонной выставке в польском Жешуве.

Смотрите видео запуска ракеты:

По заявленным характеристикам ракета имеет дальность поражения до 855 км, боевую часть весом 800 кг, длину около 9,5 метра и диаметр 1,1 метра. По своим параметрам FP-9 превосходит российскую баллистическую ракету 9М723 комплекса "Искандер". Впрочем, пока неизвестно, именно ли эта разработка была показана на обнародованном видео.

Когда может заработать Freyja - мнение эксперта

Авиационный эксперт Константин Криволап заявил, что в создании системы противоракетной обороны Freyja пока больше политических, чем технических вопросов. По его словам, у Европы есть все необходимые технологии для создания такого комплекса, а основным недостающим элементом является готовая ракета-перехватчик.

Ракета FP-7.x
Ракета FP-7.x / Инфографика: Главред

Криволап отметил, что Украина выступила инициатором создания общеевропейского противобаллистического щита и уже располагает ракетой, которую нужно лишь доработать, в частности установить головку самонаведения. Также для системы доступны радары, часть из которых Украина уже получила для тестирования.

"Еще нужно написать программное обеспечение, которое объединит все компоненты ПВО. Вопрос пусковых установок также технически решается за несколько месяцев. Таким образом, до конца года могут начаться испытания этого комплекса (Freyja – ред.)", – добавил он в комментарии РБК-Украина.

Удары баллистическими ракетами по Украине - новости по теме

Напомним, компания Fire Point представила ракету-перехватчик FP-7.x, которая должна стать основой европейской системы противоракетной обороны Freyja. По словам технического директора компании Ирины Терех, комплекс задуман как общеевропейский проект.

Также РФ в июле применила против Украины больше баллистических ракет, чем способна произвести за месяц. По данным ISW, Россия запустила 107 баллистических ракет, тогда как её месячное производство оценивается примерно в 100 ракет.

Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что Россия продолжит применять баллистические ракеты для нанесения ударов по Украине. По его словам, количество систем противовоздушной обороны Patriot остается ограниченным, из-за чего защита от таких атак представляет собой сложную задачу.

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Об источнике: Fire Point

Fire Point - украинская оборонная компания, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных систем и ракетного вооружения. Компания стала одним из заметных участников украинского оборонно-промышленного комплекса во время полномасштабной войны.

Предприятие известно прежде всего разработкой дальнобойных ударных беспилотников и ракетных технологий. Одним из самых известных проектов Fire Point является крылатая ракета "Фламинго", а также ракета-перехватчик FP-7.x, которая должна стать основой для антибаллистической системы Freyja.

Также Fire Point работает над разработкой баллистической ракеты FP-9. По заявленным данным, она имеет дальность поражения около 855 км и боевую часть весом до 800 кг.

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