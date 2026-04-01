"20–30 по Москве": в Fire Point раскрыли, когда будет готова украинская баллистика

Главный конструктор объяснил, почему у Украины долго не было собственной баллистики.

Fire Point планирует создать ракету, которую сложно перехватить даже современным ЗРК

Кратко:

Украина готовит баллистическую ракету дальностью 850 км.

Ракету создадут на предприятии Fire Point

Разработка может завершиться уже в середине 2026 года.

Директор компании Fire Point Денис Штиллерман заявил, что Украина скоро разработает баллистическую ракету с дальностью около 850 километров.

Ракета может быть создана уже в середине 2026 года, сообщил главный конструктор Fire Point во время интервью с Дмитрием Гордоном.

По его словам, по Москве можно будет запустить около 20 таких ракет.

"Запустили бы 20–30 штук сразу по Москве. И им тяжело перехватывать такие ракеты", – отметил Штиллерман.

Он добавил, что даже американскому ЗРК Patriot сложно перехватить подобные ракеты.

На вопрос, почему у Украины так долго не было собственной баллистики, Штилерман ответил: "Потребности не было. Нас убеждали, что нам это никогда не понадобится, у нас все это отобрали просто за какие-то обещания, заверения, за подписанную бумагу".

Ключевые цели в РФ: куда дотянется Украина ракетой FP-9 / Инфографика: Главред

Украина наращивает разработку собственного ударного вооружения Как отмечало издание Foreign Policy , из-за ограниченных поставок западной техники страна усиливает работу над дальнобойными средствами — не только дронами, но и ракетами, способными поражать цели на значительном расстоянии, включая территорию России. По мнению экспертов, развитие высокоточного оружия собственного производства придает Украине большую самостоятельность и расширяет возможности выбора целей.

О персону: Денис Штилерман Денис Штилерман – совладелец и главный конструктор украинской компании, занимающейся оборонными технологиями, со штаб-квартирой в Киеве, Fire Point.

