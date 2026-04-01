"20–30 по Москве": в Fire Point раскрыли, когда будет готова украинская баллистика

Кратко:
- Украина готовит баллистическую ракету дальностью 850 км.
- Ракету создадут на предприятии Fire Point
- Разработка может завершиться уже в середине 2026 года.
Директор компании Fire Point Денис Штиллерман заявил, что Украина скоро разработает баллистическую ракету с дальностью около 850 километров.
Ракета может быть создана уже в середине 2026 года, сообщил главный конструктор Fire Point во время интервью с Дмитрием Гордоном.
По его словам, по Москве можно будет запустить около 20 таких ракет.
"Запустили бы 20–30 штук сразу по Москве. И им тяжело перехватывать такие ракеты", – отметил Штиллерман.
Он добавил, что даже американскому ЗРК Patriot сложно перехватить подобные ракеты.
На вопрос, почему у Украины так долго не было собственной баллистики, Штилерман ответил: "Потребности не было. Нас убеждали, что нам это никогда не понадобится, у нас все это отобрали просто за какие-то обещания, заверения, за подписанную бумагу".
Украина наращивает разработку собственного ударного вооружения
Как отмечало издание Foreign Policy , из-за ограниченных поставок западной техники страна усиливает работу над дальнобойными средствами — не только дронами, но и ракетами, способными поражать цели на значительном расстоянии, включая территорию России.
По мнению экспертов, развитие высокоточного оружия собственного производства придает Украине большую самостоятельность и расширяет возможности выбора целей.
Атаки на РФ — новости по теме
Как писал Главред , ранее беспилотники массово атаковали город Выборг Ленинградской области РФ. В результате атаки дронов на судостроительный завод поврежден патрульный ледокол проекта 23550. Также местные жители сообщали о пожаре на территории предприятия - загорелось сухогруз. Кроме того, в Выборге вблизи базы ФСБ горело здание.
Также Силы обороны Украины ударили по российскому предприятию АО "Стрела" в Брянской области, где производят комплектующие к крылатым ракетам. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Напомним, что ночью на 12 марта в Краснодарском крае РФ прогремело более 25 взрывов в районах Анапы, Витязево, Краснодара и Северского. Во время удара пострадала перевалочная Тихорецкая нефтебаза, где загорелись резервуары с топливом.
О персону: Денис Штилерман
Денис Штилерман – совладелец и главный конструктор украинской компании, занимающейся оборонными технологиями, со штаб-квартирой в Киеве, Fire Point.
