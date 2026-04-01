Там находились комплектующие для крылатых ракет: ВСУ нанесли удар по заводу в РФ

Силы обороны нанесли удар по предприятию "Стрела" в Брянской области РФ.

Силы обороны нанесли удар по объектам РФ

Силы обороны нанесли удар по объектам РФ

Силы обороны нанесли удар по российскому предприятию "Стрела"

Силы обороны Украины нанесли удар по российскому предприятию АО "Стрела" в Брянской области, где производят комплектующие для крылатых ракет. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Масштабы ущерба противника уточняются", — говорится в сообщении. видео дня

Также наши защитники атаковали вражеские пункты управления дронами в районах Железнодорожного и Долинки в Запорожской области. В Днепропетровской области вблизи Успеновки был поражен командно-наблюдательный пункт оккупантов.

Силы обороны также нанесли удар по скоплению живой силы оккупантов вблизи Сосновки и складу материально-технических средств в районе Якимовки в Запорожской области.

"Среди прочего, поражен и район сосредоточения вооружения и военной техники противника в районе Новосвитовки на ВОТ Луганщины", — говорится в сообщении.

Чем опасны для РФ атаки ВСУ — мнение эксперта Авиационный эксперт и заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал, что количество украинских ударов по территории России в последнее время возросло, что заставляет РФ усиливать систему противовоздушной обороны. По его словам, эти удары нарушают логистику и поражают объекты, связанные с производством и поставкой беспилотников типа "Шахед". Эксперт отметил, что на фоне этих событий появляется информация о появлении дальнобойной ракеты, способной нести до тонны полезной нагрузки. По его мнению, это означает, что России придется готовиться к более сложной ситуации в воздушном пространстве и усиливать систему ПВО.

Взрывы в РФ — последние новости

Как писал Главред, в ночь на 17 марта в Краснодарском крае России прогремела серия взрывов. Регион массово атаковали дроны. Основной целью атаки беспилотников стал местный нефтеперерабатывающий завод.

15 марта в Краснодарском крае РФ прогремели мощные взрывы. Регион подвергся атаке ударных дронов. После взрывов загорелась нефтебаза Тихорецкого нефтяного узла.

В ночь на 14 марта территорию России атаковали десятки беспилотников. В результате налетов зафиксированы пожары на Афипском НПЗ и в порту в Краснодарском крае РФ.

Ночью 12 марта в Краснодарском крае РФ прогремело более 25 взрывов в районах Анапы, Витязево, Краснодара и Северского. Во время удара пострадала перевалочная нефтебаза Тихорецка, где загорелись резервуары с топливом.

