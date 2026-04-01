Там находились комплектующие для крылатых ракет: ВСУ нанесли удар по заводу в РФ

Что известно:
- Силы обороны нанесли удар по объектам РФ
- Силы обороны нанесли удар по российскому предприятию "Стрела"
Силы обороны Украины нанесли удар по российскому предприятию АО "Стрела" в Брянской области, где производят комплектующие для крылатых ракет. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"Масштабы ущерба противника уточняются", — говорится в сообщении.видео дня
Также наши защитники атаковали вражеские пункты управления дронами в районах Железнодорожного и Долинки в Запорожской области. В Днепропетровской области вблизи Успеновки был поражен командно-наблюдательный пункт оккупантов.
Силы обороны также нанесли удар по скоплению живой силы оккупантов вблизи Сосновки и складу материально-технических средств в районе Якимовки в Запорожской области.
"Среди прочего, поражен и район сосредоточения вооружения и военной техники противника в районе Новосвитовки на ВОТ Луганщины", — говорится в сообщении.
Чем опасны для РФ атаки ВСУ — мнение эксперта
Авиационный эксперт и заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал, что количество украинских ударов по территории России в последнее время возросло, что заставляет РФ усиливать систему противовоздушной обороны. По его словам, эти удары нарушают логистику и поражают объекты, связанные с производством и поставкой беспилотников типа "Шахед".
Эксперт отметил, что на фоне этих событий появляется информация о появлении дальнобойной ракеты, способной нести до тонны полезной нагрузки. По его мнению, это означает, что России придется готовиться к более сложной ситуации в воздушном пространстве и усиливать систему ПВО.
Взрывы в РФ — последние новости
Как писал Главред, в ночь на 17 марта в Краснодарском крае России прогремела серия взрывов. Регион массово атаковали дроны. Основной целью атаки беспилотников стал местный нефтеперерабатывающий завод.
15 марта в Краснодарском крае РФ прогремели мощные взрывы. Регион подвергся атаке ударных дронов. После взрывов загорелась нефтебаза Тихорецкого нефтяного узла.
В ночь на 14 марта территорию России атаковали десятки беспилотников. В результате налетов зафиксированы пожары на Афипском НПЗ и в порту в Краснодарском крае РФ.
Ночью 12 марта в Краснодарском крае РФ прогремело более 25 взрывов в районах Анапы, Витязево, Краснодара и Северского. Во время удара пострадала перевалочная нефтебаза Тихорецка, где загорелись резервуары с топливом.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Генштаб ВСУ — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред