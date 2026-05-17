Что делать со скошенной травой: 4 правила от опытных садоводов

Ангелина Подвысоцкая
17 мая 2026, 15:40
Скошенная трава может стать отличной основой для приготовления удобрения или мульчи.
Что делать со скошенной травой / Коллаж: Главред, фото: pexels

Что вы узнаете:

  • Что делать со скошенной травой
  • Почему не нужно убирать скошенную траву
  • Как сделать компост из скошенной травы

На улице активно растет трава, и украинцы уже начинают стричь газоны. Тогда территория выглядит ухоженной. Однако куда девать скошенную траву и сорняки? Martha Stewart делится лайфхаками, как сделать сад лучше, используя скошенную траву.

1. Не убирать скошенную траву

Скошенную траву можно оставлять там, где она упала. Это помогает вернуть питательные вещества и увеличить содержание органического вещества в почве.

2. Добавлять в компост

Добавлять скошенную траву в компост можно, если вы не обрабатывали газон гербицидами. Такой компост можно будет добавить в почву для выращивания съедобных садов или на клумбы.

3. Мульчирование грядок

Скошенную траву можно использовать в качестве мульчи вокруг деревьев и кустарников. Ее нужно наносить тонким слоем от 2,5 см до 5 см. Это поможет сохранить влагу и регулировать температуру почвы.

4. Приготовление удобрения

Вам понадобится собранная дождевая вода и скошенная трава. Траву с водой нужно будет дать отстояться несколько дней, периодически помешивая. После этого жидкость нужно процедить и развести обычной водой в соотношении 1:10. Полученную жидкость можно использовать для полива растений.

Смотрите видео о том, что делать со скошенной травой:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы обучить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

