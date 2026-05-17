В Украине произошло землетрясение на глубине 4 километра: где именно трясло

Эксперты отметили, что это уже не первый случай сейсмической активности.

https://glavred.info/ukraine/v-ukraine-proizoshlo-zemletryasenie-na-glubine-4-kilometra-gde-imenno-tryaslo-10765502.html Ссылка скопирована

Землетрясение зафиксировано в Полтавской области / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/gcsk.mcsm/

Сегодня, 17 мая, в Полтавской области Главный центр специального контроля зафиксировал землетрясение. Оно произошло около 06:39 в Полтавском районе.

В Диканской территориальной общине зафиксировали сейсмическую активность с магнитудой 2,6 по шкале Рихтера на глубине 4 километра.

"По классификации землетрясений относится к едва ощутимым", — говорится в сообщении. видео дня

Такие толчки могли быть заметны только для людей, находившихся в состоянии покоя внутри помещений, особенно на верхних этажах зданий. Колебания мощностью 2,6 напоминают вибрацию от проезда легкого грузовика.

Где в Украине возможны землетрясения до 7 баллов — мнение эксперта

Главред писал, что, по словам доктора физико-математических наук, ведущего научного сотрудника Института геофизики НАНУ Дмитрия Гриня, Украина действительно может ощутить землетрясения заметной силы, хотя их характер и последствия существенно зависят от региона.

В Киеве, согласно государственным строительным нормам и картам сейсмического районирования, ожидаемая интенсивность составляет около 6 баллов. Зато в Винницкой и Черновицкой областях возможны более сильные колебания — свыше 6 баллов, иногда до 6,5.

Землетрясения в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что в начале февраля в Украине произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла. Подземные толчки ощущались сразу в нескольких регионах.

Ранее, в декабре 2025 года, в Тернопольской области было зафиксировано небольшое землетрясение магнитудой 2,9 балла. Толчки ощущались в Чортковском районе, в частности в Мельнице-Подольской общине, где сейсмическая активность обычно наблюдается редко.

Накануне, в октябре прошлого года, подземные толчки зафиксировали в Днестровском районе Черновицкой области. Землетрясение имело магнитуду 1,4 (по шкале Рихтера).

Читайте также:

Об источнике: Главный центр специального контроля Главный центр специального контроля (ГЦСК) Государственного космического агентства Украины — центр контроля за сейсмологической ситуацией на Земле, пишет Википедия. ГЦСК предназначен для осуществления контроля национальными техническими средствами: за соблюдением международных договоров и соглашений об ограничении и запрете испытаний ядерного оружия на иностранных испытательных полигонах и проведением ядерных взрывов в мирных целях;

за сейсмической обстановкой и другими геофизическими явлениями на территории Украины и всего земного шара;

за радиационной обстановкой в пунктах дислокации подразделений спецконтроля.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред