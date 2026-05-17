Жена и брат не сдержали слёз: воин впервые после плена встретился с родными

Морпех из Полтавской области до этого не видел своих близких более 4 лет.

https://glavred.info/ukraine/zhena-i-brat-ne-sderzhali-slez-voin-vpervye-posle-plena-vstretilsya-s-rodnymi-10765496.html Ссылка скопирована

Освободившийся из плена морпех встретился с родными / Коллаж: Главред, фото: предоставлены В. Савченко "Суспильному"

Главное:

Из плена на родину вернулся Руслан Савченко

Жена морпеха впервые за 4 года обняла мужа

Воин вернулся в Украину в тяжелом состоянии

После более чем 4 лет российского плена домой вернулся житель Кременчуга, 38-летний морской пехотинец Руслан Савченко. Его жена Виктория рассказала "Суспильному", что ей уже удалось обнять мужа.

Она отметила, что военный пробыл в плену 4 года и 37 дней. Виктория заметила, что почувствовала, что муж возвращается домой еще до того, как ей пришло официальное сообщение.

видео дня

"Не знали, что его обменяют, но было какое-то предчувствие. Он мне в последнее время очень часто снился", — вспомнила женщина.

После известия об обмене женщина вместе с младшим братом мужа, который также вернулся из плена РФ в прошлом году, отправилась в больницу к Руслану. Их встреча была очень эмоциональной: брат и жена защитника не сдержали слез.

"Я его как увидела — у меня и ноги подкосились, и слезы радости. Я его обнимала, целовала", — рассказала Виктория.

В то же время Руслан боялся обнимать свою жену, поскольку не был уверен, не болен ли он чем-то заразным. И волнения мужа не беспочвенны, ведь он вернулся из плена в тяжелом состоянии.

"Он весил 125 килограммов, сейчас — 72. Последние полтора года его держали в одиночной камере. Не кормили нормально, у него проблемы с поджелудочной — он почти ничего не может есть, только воду пьет", — подчеркнула жена защитника.

Почему Россия саботирует обмены пленными - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, российская сторона активно использует тему потерь в информационной войне, в частности манипулируя обменами тел погибших.

В то же время обмены пленными, которые происходят по формуле "один к одному", противоречат нарративам российской пропаганды о якобы значительном превосходстве потерь Украины.

Поэтому, когда дело доходит до обмена пленными, возникает самый интересный момент, который разрушает восприятие реальности у россиян: обмен происходит один к одному. И россияне не понимают, как это возможно.

Обмен пленными — последние новости

Напомним, Главред писал, что во время первого этапа обмена "1000 на 1000", который состоялся 15 мая, домой вернулись 20 бойцов 1-го корпуса НГУ "Азов", 19 из которых — защитники Мариуполя.

В общей сложности во время этого этапа домой вернулись 205 украинцев. Среди них были воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Накануне стало известно, что Украина передала списки для обмена пленными. Консультации между сторонами продолжались для согласования окончательной конфигурации договоренностей.

Больше новостей:

Об источнике: "Суспільне" Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также цифровые платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред