Moscow отныне never sleeps: ВСУ унизили хваленую ПВО РФ и это только начало

Сергей Кущ
17 мая 2026, 14:11
Атака на Московскую область стала самой масштабной с начала войны.
Атака беспилотников на Москву - последствия масштабных взрывов в РФ
Атака беспилотников на Москву - последствия масштабных взрывов в РФ

В ночь на 17 мая в стране-агрессоре России прогремела серия мощных взрывов. Под массированной атакой беспилотников оказались Москва и Подмосковье.

Российские власти уже назвали эту атаку самой масштабной с начала полномасштабной войны.

Какие объекты были поражены

По сообщениям российских и украинских источников, удары пришлись сразу по нескольким стратегическим объектам в Московском регионе.

Среди целей атаки:

  • завод микроэлектроники "Ангстрем" и объект "Транснефти" в Зеленограде;
  • наливная станция "Солнечногорская" в селе Дурикино, которая занимается хранением и транспортировкой нефтепродуктов;
  • МКБ "Радуга" в Дубне, разрабатывающее крылатые ракеты и другое ракетное вооружение;
  • аэропорт Шереметьево — один из крупнейших авиаузлов России.

Кроме того, в соцсетях распространились кадры атаки на Московский нефтеперерабатывающий завод. По данным Telegram-канала Exilenova+, после удара в Подмосковье продолжаются масштабные пожары, в частности до сих пор горит нефтеналивная станция в Дурикино.

Что заявляют российские власти

Минобороны РФ сообщило, что за ночь российская ПВО якобы уничтожила 556 украинских беспилотников, а утром — еще около 30. Системы противовоздушной обороны работали сразу в 14 регионах России, а также в оккупированном Крыму и над Черным и Азовским морями.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что только над столицей РФ и вблизи нее было сбито около 130 дронов.

По его словам, в результате атаки пострадали 12 человек, есть погибшие. Также сообщается, что возле Московского НПЗ пострадала смена строителей, однако работа предприятия якобы не была остановлена.

Местные жители всю ночь публиковали видео многочисленных взрывов и работы ПВО.

Чем Украина атаковала Москву

По информации Defense Express, в атаке могли принимать участие дрон FP-1 и ракета-дрон "Барс".

Если FP-1 уже давно используется для ударов по российским тылам, то "Барс" впервые настолько масштабно проявил себя в подобной операции.

Дрон FP-1 и ракета-дрон
Дрон FP-1 и ракета-дрон "Барс"

Среди особенностей ракеты-дрона:

  • компактные размеры;
  • реактивный двигатель;
  • высокая скорость;
  • использование композитных материалов;
  • дальность полета около 700–800 километров;
  • мощная боевая часть.

Источники Defense Express утверждают, что производство "Барсов" значительно увеличилось, а во время отдельных операций по целям в России одновременно могли запускать около 100 таких дронов.

Это только начало

Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что атака на Московскую область стала самой масштабной с начала войны, однако впереди Россию могут ждать еще более серьезные удары.

"На Московскую область было совершено самое масштабное нападение с начала войны. Но впереди будут и более крупные. И на саму Москву тоже. Всему своё время", — заявил Стерненко.

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал удары по Московскому региону.

"Вполне справедливы наши ответы на российское затягивание войны и удары по нашим городам и общинам. На этот раз украинские дальнобойные санкции достигли Московского региона. Концентрация российской ПВО в Московском регионе — самая большая. Но мы преодолеваем. Слава Украине!", — написал Зеленский.

По словам президента, расстояние от украинской границы до пораженных целей превышает 500 километров.

Последствия ударов по Москве
Последствия ударов по Москве

Насколько могут расшириться удары по России — мнение командующего СБС

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр") заявил, что Украина продолжает наращивать удары по целям в глубине территории России, в частности по объектам энергетической инфраструктуры.В интервью BBC он подчеркнул, что расстояние в 1500-2000 км больше не является безопасным тылом для РФ, а география поражений расширяется.

По его словам, приоритетными остаются нефтегазовые объекты, поскольку именно они финансируют войну России против Украины. Бровди также отметил, что подразделения СБС, несмотря на небольшую численность, наносят значительные потери противнику с относительно высокой эффективностью.

