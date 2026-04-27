"Украинская птичка летает туда, куда захочет": Мадяр намекнул на усиление ударов по РФ

Роберт Бровди скептически оценил планы Владимира Путина по захвату всей Донецкой области в сжатые сроки.

Мадяр намекнул на усиление ударов по РФ

Кратко:

Одна из задач украинских сил - снижение численного преимущества противника

Часть ударов дронов направляется непосредственно по живой силе

Украина продолжает наращивать удары по целям в глубине территории России, в том числе по объектам нефтегазовой отрасли. Об этом в интервью BBC заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди.

По его словам, расстояние в 1 500-2 000 километров от линии фронта больше не является безопасным тылом для РФ.

"Свободолюбивая украинская "птичка" летает туда, когда и куда захочет", - отметил он, намекая на расширение географии атак.

Бровди подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов остаются объекты нефтегазовой инфраструктуры. Он объяснил это тем, что доходы от экспорта энергоресурсов Россия использует для финансирования войны против Украины.

Отдельно он прокомментировал удары по нефтеперерабатывающим мощностям, заявив, что такие цели являются законными с военной точки зрения, поскольку обеспечивают экономическую основу боевых действий.

По данным журналистов, несмотря на то что Силы беспилотных систем составляют лишь небольшую часть Вооружённые силы Украины, на них приходится значительная доля поражённых целей. При этом уровень потерь в этих подразделениях остаётся минимальным.

Также Бровди скептически оценил планы Владимира Путина по захвату всей Донецкой области в сжатые сроки, назвав такие заявления нереалистичными.

Одной из задач украинских сил он назвал снижение численного преимущества противника.

При этом командующий признал, что Украина сталкивается с трудностями в мобилизации, поскольку большинство мотивированных добровольцев уже находятся в рядах армии.

Кроме того, он сообщил о задаче увеличивать потери противника темпами, превышающими возможности его пополнения. По его словам, значительная часть ударов дронов направляется непосредственно по живой силе.

Бровди отметил, что такие действия направлены прежде всего на сдерживание наступления, а не на масштабные контрнаступательные операции.

"У нас есть эффективное оружие: не вести наступательную войну, а не дать врагу эффективно продвигаться на нашу территорию", - рассказал он.

Еще одной целью он назвал влияние на моральное состояние россиян.

По его мнению, сочетание потерь на фронте и ударов по объектам в глубине страны может усиливать внутреннее напряжение и вызывать сомнения в продолжении войны.

Атаки на территории России - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 22 апреля беспилотники атаковали российский город Сизрань в Самарской области. Под удар мог попасть Сизранский нефтеперерабатывающий завод.

В ночь на 21 апреля дроны атаковали Новочеркасск. Под удар могла попасть одна из воинских частей российской армии в поселке Персиановский Ростовской области РФ.

В ночь на 20 апреля в российском Туапсе (Краснодарский край РФ) прогремели взрывы. Дроны атаковали порт и нефтеперерабатывающий завод. Вспыхнул масштабный пожар в резервуарном парке Туапсинского НПЗ.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ в Туапсе, двух десантных кораблей, нефтебазы и складов боеприпасов.

О персоне: Роберт Бровди Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадьяр"; род. 9 августа 1975, Ужгород, Закарпатская область) - украинский военнослужащий, майор ВСУ, известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадьяра". Герой Украины (2025). С 3 июня 2025 является командующим Сил беспилотных систем ВСУ.

