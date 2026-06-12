Голливудский актер сделал признание о своем раке

Кратко:
- Какое признание сделал актер
- Что сказали ему врачи
Популярный голивудский актер Дуэйн Джонсон рассказал, что недавно у него были подозрения на рак, которые он скрывал от всех, включая свою жену Лорен Хашиан.
54-летний актер объяснил, что однажды во время принятия душа он нащупал уплотнение на яичках, которое "болело при прикосновении", пишет Page Six.
Через три дня он обратился к врачу, и ему сказали, что у него, вероятно, эпидидимит — воспаление трубки в задней части яичка, в которой хранится сперма.
Но Джонсона также предупредили, что у него может быть рак и ему немедленно потребуется УЗИ, что было невозможно, поскольку весь день он был занят на мероприятии, посвященном его следующему фильму "Джуманджи".
"Поэтому мне пришлось жить с этим все эти двадцать четыре часа, ничего не зная, — и мне приходилось весь день быть на связи, шутить, произносить речи", — рассказал он.
Звезда отметил, что он "даже не сказал" 41-летней супруге Хашиан о проблемах со здоровьем.
"Я не хотел волновать ее, пока не узнаю, стоит ли вообще беспокоиться", — объяснил Джонсон.
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Кто такой Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон - американский киноактёр, предприниматель, музыкант, певец, рестлер.
Его считают одним из величайших рестлеров всех времён, до начала актёрской карьеры он восемь лет выступал в WWE. Фильмы с его участием собрали более 14,9 миллиардов долларов по всему миру, что делает его одним из самых кассовых и высокооплачиваемых актёров в мире .
Первой киноролью Джонсона стала роль в фильме "Мумия возвращается" (2001). В следующем году он исполнил свою первую главную роль в фэнтезийном боевике "Царь скорпионов".
В следующие годы сыграл большое количество ролей в боевиках, среди которых - "Быстрее пули" (2010 год) и "Стукач" (2013 год), но мировую славу Джонсону принесло участие в пятой и последующих сериях криминального боевика "Форсаж". Сценарист Крис Морган специально под Джонсона переписал роль агента Люка Хоббса.
Помимо исполнения амплуа героя боевиков, Джонсон проявился как комедийный актёр, снявшись в фильмах "План игры" (2007 год), "Зубная фея" (2010 год) и "Кровью и потом: анаболики" (2013 год).
По итогам 2018 года издание Forbes обнародовало информацию о том, что Джонсон стал самым высокооплачиваемым актёром в мире.
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