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Голливудский актер сделал признание о своем раке

Алена Кюпели
12 июня 2026, 22:29
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Дуэйн Джонсон сделал откровенное признание о своем здоровье.
Дуэйн Джонсон шокировал фанатов похудением на 30 кг
Дуэйн Джонсон шокировал фанатов историей о здоровье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/therock

Кратко:

  • Какое признание сделал актер
  • Что сказали ему врачи

Популярный голивудский актер Дуэйн Джонсон рассказал, что недавно у него были подозрения на рак, которые он скрывал от всех, включая свою жену Лорен Хашиан.

54-летний актер объяснил, что однажды во время принятия душа он нащупал уплотнение на яичках, которое "болело при прикосновении", пишет Page Six.

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Через три дня он обратился к врачу, и ему сказали, что у него, вероятно, эпидидимит — воспаление трубки в задней части яичка, в которой хранится сперма.

Дуэйн Джонсон после похудения
Дуэйн Джонсон перенес стресс / Фото: instagram.com/therock

Но Джонсона также предупредили, что у него может быть рак и ему немедленно потребуется УЗИ, что было невозможно, поскольку весь день он был занят на мероприятии, посвященном его следующему фильму "Джуманджи".

"Поэтому мне пришлось жить с этим все эти двадцать четыре часа, ничего не зная, — и мне приходилось весь день быть на связи, шутить, произносить речи", — рассказал он.

Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон не говорил жене/ Instagram

Звезда отметил, что он "даже не сказал" 41-летней супруге Хашиан о проблемах со здоровьем.

"Я не хотел волновать ее, пока не узнаю, стоит ли вообще беспокоиться", — объяснил Джонсон.

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Кто такой Дуэйн Джонсон

Дуэйн Джонсон - американский киноактёр, предприниматель, музыкант, певец, рестлер.

Его считают одним из величайших рестлеров всех времён, до начала актёрской карьеры он восемь лет выступал в WWE. Фильмы с его участием собрали более 14,9 миллиардов долларов по всему миру, что делает его одним из самых кассовых и высокооплачиваемых актёров в мире .

Первой киноролью Джонсона стала роль в фильме "Мумия возвращается" (2001). В следующем году он исполнил свою первую главную роль в фэнтезийном боевике "Царь скорпионов".

В следующие годы сыграл большое количество ролей в боевиках, среди которых - "Быстрее пули" (2010 год) и "Стукач" (2013 год), но мировую славу Джонсону принесло участие в пятой и последующих сериях криминального боевика "Форсаж". Сценарист Крис Морган специально под Джонсона переписал роль агента Люка Хоббса.

Помимо исполнения амплуа героя боевиков, Джонсон проявился как комедийный актёр, снявшись в фильмах "План игры" (2007 год), "Зубная фея" (2010 год) и "Кровью и потом: анаболики" (2013 год).

По итогам 2018 года издание Forbes обнародовало информацию о том, что Джонсон стал самым высокооплачиваемым актёром в мире.

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