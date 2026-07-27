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Как долго действует сертификат НМТ - что нужно знать абитуриентам

Марина Иваненко
27 июля 2026, 21:20
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Результаты НМТ используются при поступлении в течение нескольких лет. Сертификаты мультитеста за 2023–2026 годы принимаются в ходе кампании 2026 года.
Каков срок действия НМТ?
Как долго действует НМТ / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Как долго можно использовать сертификат НМТ
  • Какие результаты действительны для поступления в 2026 году
  • Что еще нужно знать о НМТ-2026

В Украине завершилась основная сессия национального мультипредметного теста 2026 года, а впереди ещё дополнительная. В то же время многих абитуриентов интересует, как долго остаются в силе результаты НМТ и можно ли использовать сертификаты, полученные в предыдущие годы. Главред расскажет подробнее.

Директор Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, что срок действия сертификатов ежегодно определяется Условиями приема в высшие учебные заведения, которые утверждает Министерство образования и науки Украины. В то же время практика последних лет показывает, что результаты мультитеста обычно остаются действительными не менее трех лет.

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Сколько лет действуют результаты НМТ

Татьяна Вакуленко отметила, что точный срок действия сертификатов на будущие годы заранее не устанавливается. Он ежегодно определяется в Порядке приема на обучение.

Несмотря на это, абитуриенты могут ориентироваться на предыдущую практику: результаты НМТ, как правило, можно использовать не менее трех лет.

Какие сертификаты НМТ принимают в 2026 году

Во время вступительной кампании 2026 года абитуриенты могут подавать результаты НМТ за следующие годы:

  • 2023;
  • 2024;
  • 2025;
  • 2026

Выпускники прошлых лет имеют право выбрать сертификат с наилучшим результатом, что может повысить их шансы на поступление. Формула расчета конкурсного балла для каждой специальности традиционно определяется Порядком приема в высшие учебные заведения.

Что ещё известно о НМТ-2026

Основная сессия НМТ в этом году охватила более 324 тысяч участников, что составляет около 91,5% от всех зарегистрированных абитуриентов. Для тех, кто не смог пройти тестирование во время основной сессии по уважительным причинам, дополнительные сессии прошли с 17 по 24 июля.

В Министерстве образования и науки также подтвердили, что не планируют снижать минимальный конкурсный балл для поступления на отдельные специальности, несмотря на соответствующие предложения. В то же время студенты, набравшие более 185 баллов по каждому предмету НМТ, могут претендовать на специальные академические стипендии.

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О личности: Татьяна Вакуленко

Татьяна Сергеевна Вакуленко - директор Украинского центра оценки качества образования (УЦОКАО).

Имеет степень магистра математики, полученную в Харьковском национальном педагогическом университете имени Г. С. Сковороды. Также имеет ученую степень кандидата педагогических наук, ученое звание доцента.

Почти 10 лет преподавала в учреждениях общего среднего и высшего образования.

С 2010 года работала в Украинском центре оценки качества образования на должностях ведущего специалиста научного отдела, начальника отдела исследований и аналитики, а с 2018 года - заместителя директора.

Национальный координатор международного исследования качества образования PISA, консультант международного мониторингового исследования социально-эмоциональных навыков (ДоСЕН), соавтор "Стратегии развития образовательных оценок в сфере общего среднего образования в Украине до 2030 года", член Консультативного совета по вопросам содействия развитию системы общего среднего образования при Президенте Украины.

Автор многочисленных публикаций по вопросам международных и отечественных образовательных оценок.

Награждена знаками отличия Министерства образования и науки Украины, премьер-министра Украины.

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