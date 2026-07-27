Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Можно назвать публично": Шапран раскрыл истинную цель атак на Wildberries

Руслана Заклинская
27 июля 2026, 13:05
google news Подпишитесь
на нас в Google
Экономист Виталий Шапран объяснил, почему Украина наносит удары по логистическим хабам РФ.
Нападки на Wildberries / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео t.me/exilenova_plus

Ключевые тезисы эксперта:

  • Украина наносит удары по логистическим объектам РФ с целью ослабления её экономики и армии
  • Удары по Wildberries сказываются на обычных россиянах
  • Через эти хабы могут проходить дроны и военные компоненты

Украина наносит удары по крупным логистическим объектам в России не только для уничтожения военных ресурсов, но и для оказания экономического давления и влияния на российское общество. Об этом в интервью "Главред" рассказал экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков, бывший член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран.

По словам эксперта, крупные склады и логистические центры в России могут использоваться не только для гражданских нужд, но и для обеспечения военной промышленности. Шапран отметил, что через такие хабы Россия импортирует, в частности, из Китая дроны, комплектующие и другие товары двойного назначения.

видео дня

"Россияне используют эти логистические хабы для импорта, в том числе из Китая, дронов, компонентов к ним и т. д. Поэтому условно они являются законными военными целями", - подчеркнул экономист.

Как удары по складам влияют на россиян

По его словам, Россия сама не скрывает, что часть продукции, проходящей через такие объекты, может быть связана с военной сферой. Виталий Шапран подчеркнул, что одним из факторов таких атак может быть желание заставить россиян ощутить последствия войны в повседневной жизни.

Крупнейшие логистические центры Wildberries в России
Крупнейшие логистические центры Wildberries в России / Инфографика: Главред

Он отметил, что российское общество особенно остро реагирует на массовые неудобства - например, проблемы с мобильным интернетом или очереди на автозаправках. По словам экономиста, удары по крупным сервисам могут иметь значительный общественный резонанс, ведь они затрагивают большое количество людей.

"То, что носит массовый характер, очень сильно подрывает рейтинг Путина. Wildberries - это примерный аналог наших "Розетки", "Алло" и других подобных сервисов. В России это почти монополия. Получается, что удар нанесен по сервисам, которыми пользуется очень много россиян. Наверное, это делается для того, чтобы они почувствовали войну", - пояснил эксперт.

Экономист также обратил внимание на связь Wildberries с российским банковским сектором. По его словам, недавно российский банк ВТБ начал новую эмиссию акций из-за необходимости покрыть дефицит капитала в размере около 600 млрд рублей. Для этого банк объединил свои бизнесы именно с группой Wildberries.

Шапран считает, что удары по логистической инфраструктуре компании могут осложнить эти планы.

Смотритевидеоинтервью Виталия Шапрана Главреду о последствиях ударов по складам в России:

Какая связь у ВТБ с производством "Шахедов"

По словам эксперта, ВТБ и его руководитель Андрей Костин также связаны с финансированием производства российских ударных дронов типа "Шахед" в Татарстане. Шапран отметил, что на объектах, где изготавливается и хранится эта продукция, даже размещен логотип ВТБ.

"ВТБ и лично его глава Андрей Костин являются одними из основателей финансирования производства "Шахедов" в Алабуге. Они этого даже не скрывают. На складах, где эта продукция производится и хранится, размещен логотип ВТБ, который виден даже из космоса. Теперь их партнеров, скажем так, немного поджарили. Думаю, это все причины, которые можно назвать публично", - добавил Шапран.

Какие цели Украина может выбрать для ударов по РФ - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что назначение Михаила Драпатого будет означать существенное расширение использования Украиной беспилотных систем и высокотехнологичных средств поражения. По словам эксперта, речь идет о расширении масштабов операций на всех уровнях - от тактических дронов до ударов в глубоком тылу РФ.

"Блокировка Азовского моря, удары по российскому теневому танкерному флоту в Чёрном море - это лишь начало. Список целей будет расширяться: после НПЗ удары могут распространиться на газовую инфраструктуру, газораспределительные станции, газовые терминалы, а также военно-промышленный комплекс. Не только Wildberries - пусть OZON тоже готовится", - сказал Коваленко.

Коваленко добавил, что подход Драпатого отличается от более консервативной методологии, которую применял Александр Сырский. По его словам, новый командующий делает ставку на инновации и высокотехнологичные решения, а после решения организационных и бюрократических вопросов результаты таких изменений станут заметны на поле боя.

Удары по Wildberries – последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 24 июля Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке дронов. В результате ударов вспыхнули пожары на складах Wildberries в Шушарах и Новосаратовке.

После ночной атаки 24 июля на склады Wildberries в РФ российские предприниматели начали массово жаловаться в соцсетях. Один из бизнесменов со слезами на глазах заявил, что из-за пожара потерял товар и теперь вынужден объяснять ситуацию сотрудникам и кредиторам.

Кроме того, утром 25 июля в российском Екатеринбурге прогремели взрывы. По сообщениям мониторинговых каналов, дроны, вероятно, атаковали логистический склад Wildberries, после чего на территории возник пожар.

Читайте также:

О персоне: Виталий Шапран

Виталий Шапран - экономист, финансовый аналитик.

В 2007–2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018–2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ.

В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ.

С мая 2020 года - член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинского общества финансовых аналитиков (УТФА) и Украинской профессиональной ассоциации по защите инвесторов, кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, признанную в ЕС.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости России война России и Украины ракетный удар атака дронов Удары вглубь РФ Виталий Шапран
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Не Зеленскому говорить": в Кремле сделали резкое заявление о войне

"Не Зеленскому говорить": в Кремле сделали резкое заявление о войне

13:45Война
"Можно назвать публично": Шапран раскрыл истинную цель атак на Wildberries

"Можно назвать публично": Шапран раскрыл истинную цель атак на Wildberries

13:05Война
Во Вроцлаве поляки напали на пару из Украины из-за "акцента" — подробности

Во Вроцлаве поляки напали на пару из Украины из-за "акцента" — подробности

12:49Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Магнитные бури 26–31 июля: когда геомагнитное поле готовит неприятный сюрприз

Магнитные бури 26–31 июля: когда геомагнитное поле готовит неприятный сюрприз

Четыре месяца постели: Пугачева сломала тазобедренный сустав

Четыре месяца постели: Пугачева сломала тазобедренный сустав

Гороскоп на август: Львам — ошеломляющий успех, Тельцам — прибыль года

Гороскоп на август: Львам — ошеломляющий успех, Тельцам — прибыль года

Как приготовить густой томатный сок на зиму: простой рецепт без соковыжималки

Как приготовить густой томатный сок на зиму: простой рецепт без соковыжималки

Мало кто знает: для чего нужны 2 отверстия на прищепках и как ими пользоваться

Мало кто знает: для чего нужны 2 отверстия на прищепках и как ими пользоваться

Последние новости

13:45

"Не Зеленскому говорить": в Кремле сделали резкое заявление о войне

13:37

Догадываются единицы: что на самом деле означает выражение "ханьки м’яти"

13:33

Тест на IQ: нужно найти два уникальных пляжных предмета за 10 секунд

13:05

"Можно назвать публично": Шапран раскрыл истинную цель атак на WildberriesВидео

12:49

Во Вроцлаве поляки напали на пару из Украины из-за "акцента" — подробности

Если Россия проведет новую мобилизацию, то может исчерпать экономические резервы за 6-12 месяцев — ШапранЕсли Россия проведет новую мобилизацию, то может исчерпать экономические резервы за 6-12 месяцев — Шапран
12:40

Как правильно выбрать товары и спланировать ремонт в доме новости компании

12:19

Получится в разы вкуснее магазинной: как заготовить сладкую кукурузу на зиму

11:53

О кастрюле можно забыть: лайфхак для стерилизации детской бутылочки за 15 минут

11:51

Березка исчезнет навсегда: садовник назвал хитрый трюк против сорнякаВидео

Реклама
11:32

Котлеты получатся в разы сочнее: что нужно добавить в фарш вместо хлеба

11:10

Украину зальет дождями, поднимется ветер: синоптик предупредила об изменении погоды

11:05

Даже очень старая терка станет острой за считанные минуты: как заточить ее дома

10:56

"Есть данные разведки": Зеленский раскрыл новый план Путина на осень

10:28

Роскошное цветение гарантировано: какие растения нужно обязательно обрезать в августе

10:22

Очень вкусный салат из баклажанов: рецепт оригинального блюда за 25 минут

09:49

Гороскоп на завтра, 28 июля: Тельцам — прибыль, Скорпионам — успех

09:42

Баллистика РФ становится новым вызовом: в Украине серьезный дефицит ракет для ПВО

08:43

Против Украины могут открыть новый фронт: Зеленский назвал страну

08:05

Дроны массированно атаковали Ярославль, Ростов и Белгород: поражены "жирные" цели

07:06

Назначение Драпатого: Коваленко объяснил, почему россияне так напуганымнение

Реклама
05:30

Любовный гороскоп на август: Львам — страсть, Весам — романтика

05:11

В СССР неисправности в авто искали на слух: какой неожиданный "прибор" использовали

04:30

Четыре знака зодиака наконец-то сбросят бремя с плеч: кому улыбнется фортуна

04:04

Тараканы завелись в доме: как найти гнездо и избавиться от вредителей навсегда

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке кактуса за 11 с

03:13

Назван лучший способ хранения моркови: она останется сочной до весны

01:50

Дожить до 200 лет: ученые раскрыли главный секрет долголетия

26 июля, воскресенье
23:19

Иран выдвинул жесткое обвинение в адрес Зеленского и пригрозил "ответом"

22:48

Какое сливочное масло лучше на самом деле: разница между 72,5% и 82,5% удивит

22:47

Четыре месяца постели: Пугачева сломала тазобедренный сустав

22:42

Газон станет идеально зеленым: поможет продукт, который есть на каждой кухнеВидео

22:33

Лорак развел новый муж: что он сделал

21:36

Мобилизация, зима и призыв в РФ: Андрусив предупредил о важных вызовахмнение

21:33

"Россиянами пора собирать манатки": Загородний о новых целях в Крыму для ударовВидео

20:54

Повышенная угроза для одного города: РФ готовит новый удар, названы возможные цели

20:47

Хрустящие огурцы на зиму с самогоном: быстрый рецепт за 10 минут без уксуса

20:25

Финансовый гороскоп на август: Водолеям — сделки, Рыбам — работа мечты

20:21

РФ готовит прорыв на востоке: в НГУ предупредили, какой город под угрозой

19:27

Крысы мгновенно исчезнут из дома: поможет один простой продукт из кухниВидео

19:22

Гороскоп на август: Львам — ошеломляющий успех, Тельцам — прибыль года

Реклама
18:55

Более тысячи ударов по России: Зеленский сообщил о новом этапе дальнобойных санкций

18:50

Приметы на 27 июля: что гроз, роса и птицы подскажут о грядущей осени

18:41

"Мы не начинали войну": Путин сделал новое циничное заявление об Украине

18:25

Перемирие в войне: в Reuters узнали детали переговоров Украины и США

18:09

Спасет только США: Загородний сделал неожиданное заявление о будущем России

18:09

Как приготовить густой томатный сок на зиму: простой рецепт без соковыжималки

18:02

"Ударили по людям без всякого военного смысла": Зеленский - об ударе РФ по АТБ в Чернигове

17:37

Растения в вазонах будут расти прямо на глазах: в чем секрет пышного цветения

17:25

Зачем насыпать черный перец в стиральную машину: гениальный лайфхак

16:53

Модель-молчунья Цимбалюк "спалила" постаревшего Дивеева-Церковного

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять