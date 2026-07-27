"Можно назвать публично": Шапран раскрыл истинную цель атак на Wildberries

Экономист Виталий Шапран объяснил, почему Украина наносит удары по логистическим хабам РФ.

https://glavred.info/war/mozhno-nazvat-publichno-shapran-raskryl-istinnuyu-cel-atak-na-wildberries-10783880.html Ссылка скопирована

Нападки на Wildberries / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео t.me/exilenova_plus

Ключевые тезисы эксперта:

Украина наносит удары по логистическим объектам РФ с целью ослабления её экономики и армии

Удары по Wildberries сказываются на обычных россиянах

Через эти хабы могут проходить дроны и военные компоненты

Украина наносит удары по крупным логистическим объектам в России не только для уничтожения военных ресурсов, но и для оказания экономического давления и влияния на российское общество. Об этом в интервью "Главред" рассказал экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков, бывший член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран.

По словам эксперта, крупные склады и логистические центры в России могут использоваться не только для гражданских нужд, но и для обеспечения военной промышленности. Шапран отметил, что через такие хабы Россия импортирует, в частности, из Китая дроны, комплектующие и другие товары двойного назначения.

видео дня

"Россияне используют эти логистические хабы для импорта, в том числе из Китая, дронов, компонентов к ним и т. д. Поэтому условно они являются законными военными целями", - подчеркнул экономист.

Как удары по складам влияют на россиян

По его словам, Россия сама не скрывает, что часть продукции, проходящей через такие объекты, может быть связана с военной сферой. Виталий Шапран подчеркнул, что одним из факторов таких атак может быть желание заставить россиян ощутить последствия войны в повседневной жизни.

Крупнейшие логистические центры Wildberries в России / Инфографика: Главред

Он отметил, что российское общество особенно остро реагирует на массовые неудобства - например, проблемы с мобильным интернетом или очереди на автозаправках. По словам экономиста, удары по крупным сервисам могут иметь значительный общественный резонанс, ведь они затрагивают большое количество людей.

"То, что носит массовый характер, очень сильно подрывает рейтинг Путина. Wildberries - это примерный аналог наших "Розетки", "Алло" и других подобных сервисов. В России это почти монополия. Получается, что удар нанесен по сервисам, которыми пользуется очень много россиян. Наверное, это делается для того, чтобы они почувствовали войну", - пояснил эксперт.

Экономист также обратил внимание на связь Wildberries с российским банковским сектором. По его словам, недавно российский банк ВТБ начал новую эмиссию акций из-за необходимости покрыть дефицит капитала в размере около 600 млрд рублей. Для этого банк объединил свои бизнесы именно с группой Wildberries.

Шапран считает, что удары по логистической инфраструктуре компании могут осложнить эти планы.

Смотритевидеоинтервью Виталия Шапрана Главреду о последствиях ударов по складам в России:

Какая связь у ВТБ с производством "Шахедов"

По словам эксперта, ВТБ и его руководитель Андрей Костин также связаны с финансированием производства российских ударных дронов типа "Шахед" в Татарстане. Шапран отметил, что на объектах, где изготавливается и хранится эта продукция, даже размещен логотип ВТБ.

"ВТБ и лично его глава Андрей Костин являются одними из основателей финансирования производства "Шахедов" в Алабуге. Они этого даже не скрывают. На складах, где эта продукция производится и хранится, размещен логотип ВТБ, который виден даже из космоса. Теперь их партнеров, скажем так, немного поджарили. Думаю, это все причины, которые можно назвать публично", - добавил Шапран.

Какие цели Украина может выбрать для ударов по РФ - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что назначение Михаила Драпатого будет означать существенное расширение использования Украиной беспилотных систем и высокотехнологичных средств поражения. По словам эксперта, речь идет о расширении масштабов операций на всех уровнях - от тактических дронов до ударов в глубоком тылу РФ.

"Блокировка Азовского моря, удары по российскому теневому танкерному флоту в Чёрном море - это лишь начало. Список целей будет расширяться: после НПЗ удары могут распространиться на газовую инфраструктуру, газораспределительные станции, газовые терминалы, а также военно-промышленный комплекс. Не только Wildberries - пусть OZON тоже готовится", - сказал Коваленко.

Коваленко добавил, что подход Драпатого отличается от более консервативной методологии, которую применял Александр Сырский. По его словам, новый командующий делает ставку на инновации и высокотехнологичные решения, а после решения организационных и бюрократических вопросов результаты таких изменений станут заметны на поле боя.

Удары по Wildberries – последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 24 июля Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке дронов. В результате ударов вспыхнули пожары на складах Wildberries в Шушарах и Новосаратовке.

После ночной атаки 24 июля на склады Wildberries в РФ российские предприниматели начали массово жаловаться в соцсетях. Один из бизнесменов со слезами на глазах заявил, что из-за пожара потерял товар и теперь вынужден объяснять ситуацию сотрудникам и кредиторам.

Кроме того, утром 25 июля в российском Екатеринбурге прогремели взрывы. По сообщениям мониторинговых каналов, дроны, вероятно, атаковали логистический склад Wildberries, после чего на территории возник пожар.

Читайте также:

О персоне: Виталий Шапран Виталий Шапран - экономист, финансовый аналитик. В 2007–2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018–2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ. В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ. С мая 2020 года - член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинского общества финансовых аналитиков (УТФА) и Украинской профессиональной ассоциации по защите инвесторов, кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, признанную в ЕС.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред